English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆத்தூர் (திண்டுக்கல்) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆத்தூர் (திண்டுக்கல்) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Athoor Election Result 2026: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆத்தூர் (Athoor) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.    

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:38 AM IST

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
camera icon8
Chennai
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆத்தூர் (திண்டுக்கல்) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 129), திண்டுக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். ஆத்தூர் தொகுதி தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் சொந்தத் தொகுதியாகும். திமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாக விளங்கும் இத்தொகுதியில், கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழகத்திலேயே மிக அதிகப்படியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வெற்றிபெற்று வரலாற்று சாதனை படைத்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்  

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று ஆத்தூர் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.  

ஆத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026  

திமுக (DMK): ஐ. பெரியசாமி  
அதிமுக: விஸ்வநாதன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சைமன் ஜஸ்டின்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): என்.கலைச்செல்வி

ஆத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026  

மொத்த வாக்காளர்கள்: 261843
ஆண் வாக்காளர்கள்: 125951
பெண் வாக்காளர்கள்: 135875
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 17

ஆத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021  

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆத்தூர் தொகுதியில் சுமார் 72.11% வாக்குகள் திமுக வசமானது.

வெற்றி விவரங்கள்  

வெற்றி: ஐ. பெரியசாமி (திமுக) - 1,65,809 வாக்குகள் (72.11%) 
இரண்டாம் இடம்: திலகபாமா (பாமக) - 30,238 வாக்குகள் (13.15%) 

வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் ஐ. பெரியசாமி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் திலகபாமாவை 1,35,571 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ என்ற இமாலயச் சாதனையைப் படைத்தார். 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்  

 திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 நிலக்கோட்டை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 நத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 பழனி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Athoor ResultDindigul DistrictDMKAIADMKPMK

Trending News