தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆத்தூர் (திண்டுக்கல்) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 129), திண்டுக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். ஆத்தூர் தொகுதி தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் சொந்தத் தொகுதியாகும். திமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாக விளங்கும் இத்தொகுதியில், கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழகத்திலேயே மிக அதிகப்படியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வெற்றிபெற்று வரலாற்று சாதனை படைத்தது.
ஆத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று ஆத்தூர் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
ஆத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ஐ. பெரியசாமி
அதிமுக: விஸ்வநாதன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சைமன் ஜஸ்டின்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): என்.கலைச்செல்வி
ஆத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 261843
ஆண் வாக்காளர்கள்: 125951
பெண் வாக்காளர்கள்: 135875
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 17
ஆத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆத்தூர் தொகுதியில் சுமார் 72.11% வாக்குகள் திமுக வசமானது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: ஐ. பெரியசாமி (திமுக) - 1,65,809 வாக்குகள் (72.11%)
இரண்டாம் இடம்: திலகபாமா (பாமக) - 30,238 வாக்குகள் (13.15%)
வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் ஐ. பெரியசாமி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் திலகபாமாவை 1,35,571 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ என்ற இமாலயச் சாதனையைப் படைத்தார்.
