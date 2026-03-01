English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திமுக மாவட்ட செயலாளரை இணைக்க முயற்சி! தவெகவின் பிளான் நடந்ததா?

தமிழக வெற்றி கழக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் தன்னை தொடர்பு கொண்டு பேச முயன்றதாகவும் அதற்கு தான் மறுத்ததாகவும் திமுக மாவட்டச் செயலாளர் கே.எஸ்.மூர்த்தி பேட்டி அளித்துள்ளார்.  

நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தில் சுமார் ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி ஊழல் குறித்த முதல் தகவல் அறிக்கையை ஆதாரமாக காட்டுவேன் என திமுக மாவட்டச் செயலாளர் கே.எஸ்.மூர்த்தி பேட்டி அளித்துள்ளார். மேலும் தமிழக வெற்றி கழக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் தன்னை தொடர்பு கொண்டு பேச முயன்றதாகவும் அதற்கு இவர் மறுத்ததாகவும், திமுக ஒரு கட்டுக்கோப்பான கட்சி விஜய் போல கட்டுப்பாடு இல்லாத கட்சி இல்லை. நாங்கள் அண்ணா பெரியார் வழியில் வந்தவர்கள் என பேட்டி அளித்துள்ளார்.

நில பட்டா 

நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் அருகே உள்ள ஈக்காட்டுூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று 200 பயனாளிகளுக்கு ஆறு கோடி மதிப்பிலான காலி மனை நில பட்டா வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. திருச்செங்கோடு வருவாய் கோட்டாட்சியர் லெனின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஈரோடு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிரகாஷ் மற்றும் முன்னாள் பரமத்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மூர்த்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு பட்டாக்கள் வழங்கினர். மேலும் குமாரபாளையம் தாலுக்கா பகுதியில் வசிக்கும் 80 பயனாளிகளுக்கு குடும்ப அட்டைகள் வழங்க நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஈரோடு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிரகாஷ், குமாரபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் மற்றும் இதுவரை ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு இலவச வீட்டு மனை பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கே. எஸ்.மூர்த்தி

இதற்காக வருவாய் வட்டாட்சியர் கோட்டாட்சியர் மற்றும் உள்ளூர் பிரமுகர்கள் பெரும் சிரத்தை எடுத்து செய்துள்ளனர். 20 ஆண்டுகளாக இப்பகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருப்பவர் இந்த பொது மக்களுக்கு என்ன செய்தார் என கேள்வி எழுப்பினர். இதை தொடர்ந்து பரமத்தி சட்டமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளர் ஆன கே. எஸ்.மூர்த்தி யிடம் கடந்த திருச்செங்கோடு பொதுக்கூட்டத்தின் பொழுது முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி ஊழல் செய்ததாக கூறியுள்ளீர்கள். அதற்க்கு அவர் என் மீது எந்த ஊழல் வழக்கமில்லை இருந்தால் நிரூபிக்க சொல்லுங்கள். மேடை கிடைத்தால் பேசிவிட்டு போவது அல்ல அரசியல் என தெரிவித்து இருந்தார். 

அதற்கு உங்கள் பதில் என்ன என கேட்ட பொழுது, தங்கமணி மீது ஊழல் குறித்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுத்த  பொதுக்கூட்டத்தில் அது காட்டுவேன் நிரூபிப்பேன் என்று தெரிவித்தார். மேலும் பொதுக்கூட்ட மேடைகள் என்றால் ஒருவர் மீது ஒருவர் குறைகள் சொல்வது வழக்கம். இதை பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டு யாரும் பேசக்கூடாது என தெரிவித்தார். 

தமிழக வெற்றிக் கழகம்

தமிழக வெற்றி கழக பொதுச்செயலாளர்கள் அருண்ராஜ், திமுக ஒன்றிய துணைத் தலைவர் ராஜபாண்டி நேற்று தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்ததை தொடர்ந்து, என்னை தொடர்பு கொண்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்த முயன்றதாகவும், அதற்கு இந்த வேலை எல்லாம் என்கிட்ட ஆகாது என கூறி மறுப்பு தெரிவித்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு வைத்துள்ளார். மேலும் கரூர் கூட்டத்தில் பத்தாயிரம் பேர் கலந்து கொண்ட போது 41 பேர் இறப்பு நேரிட விஜய் ஒரு கட்டுப்பாடு அற்ற கூட்டம் நடத்தி வைத்திருந்தார் எனவும், திமுகவில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் கட்டுப்பாடுடன் கலந்து கொள்கிறார்கள். நாங்கள் பெரியார் கலைஞர் அண்ணா வழியில் வந்தவர்கள் எனவும் இங்கு தவறான அணுகுமுறைகள் இருக்காது எனவும் கே எஸ் மூர்த்தி காட்டமான பேட்டி அளித்துள்ளார்.

