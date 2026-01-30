English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  கடலூர் அருகே கொடூரம்.. விவசாயில் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிப்பு - நடந்தது என்ன?

கடலூர் அருகே கொடூரம்.. விவசாயில் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிப்பு - நடந்தது என்ன?

பண்ருட்டி அருகே முதியவர் ஒருவரை மர்ம நபர்கள் நடுரோட்டில் பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 30, 2026, 11:26 AM IST
  • கடலூரில் விவசாயில் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிப்பு
  • எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்

கடலூர் அருகே கொடூரம்.. விவசாயில் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிப்பு - நடந்தது என்ன?

கடலூர் மாவட்டம், பண்ருட்டி வட்டம், மாளிகம்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் (67). இவர் விவசாயம் செய்து வருகிறார். இந்த சுழலில், நேற்று (ஜனவரி 29) மாலை சுமார் 6.30 மணி அளவில் அதே ஊரை சேர்ந்த கந்தன் என்பவரின் பைக்கில் லிப்ட் கேட்டு ஏறிச் சென்றுள்ளார். இவர்கள் இருவரும் பக்கில் பிள்ளையார்குப்பத்தில் இருந்து மாளிகம்பட்டு நோக்கி சென்றுள்ளனர். அப்போது, அவ்வழியாக வேகமாக ஒரு கார் வந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

விவசாயியை தீ வைத்து கொலை முயற்சி 

கார் வேகமாக வந்ததை பார்த்த கந்தன், முதியவரை கீழே இறக்கிவிட்டு பைக்கையும் நடுரோட்டில் நிறுத்திவிட்டு அங்கிருந்து ஓடிவிட்டாராம். இந்த நிலையில், காரில் வந்த மர்ம நபர்கள் முதியவர் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்துவிட்டு தப்பி சென்றுள்ளனர். இதில் முதியவர் ராஜேந்திரன் படுகாயமடைந்துள்ளார். இந்த சூழலில், தற்போது அவர் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். போலீசார் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வரும் நிலையில், 4 பேரை போலீசார் கைது செய்து உள்ளனர். 

முன்னதாக சென்னை தரமணியில் வட மாநிலத்தை சேர்ந்த கணவன், மனைவி மற்றும் 2 வயது சிறுமி ஆகியோரை கொலை செய்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது முதியவர் ஒருவர் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்த எரித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இச்சம்பவத்திற்கு அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். 

எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் 

அந்த வகையில், எதிர்கட்சி தலைவரும் அதிமுக பொது செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, உடல் முழுவதும் தீப்பற்றி எரிந்தபடியே அவர் சாலையில் ஓடிய காட்சி, இந்த விடியா திமுக ஆட்சியில் சட்டம்–ஒழுங்கு எந்த அளவுக்கு சீர்குலைந்துள்ளது என்பதற்கான பயங்கர சாட்சி என தெரிவித்துள்ளார். 

சீர்குலைந்த சட்ட ஒழுங்கு 

இது தொடர்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில், கடலூர் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே மாளிகம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த 70 வயது முதிய விவசாயி ராஜேந்திரன், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது காரில் வந்த மர்ம நபர்களால் வழிமறிக்கப்பட்டு, பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொடூரமாக எரிக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழக மக்களின் நெஞ்சை உறைய வைத்துள்ளது.

உடல் முழுவதும் தீப்பற்றி எரிந்தபடியே அவர் சாலையில் ஓடிய காட்சி, இந்த விடியா திமுக ஆட்சியில் சட்டம்–ஒழுங்கு எந்த அளவுக்கு சீர்குலைந்துள்ளது என்பதற்கான பயங்கர சாட்சி.

நியாயமான விசாரணை நடத்த வேண்டும் 

தினந்தோறும் “இன்னும் என்ன கொடுமை நடக்கப் போகிறதோ?” என்ற அச்சத்துடன் வாழ வேண்டிய நிலைக்கு தமிழக மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
“இதற்கும் மேலாக சட்டம்–ஒழுங்கு சீர்கெட முடியாது” என்று நினைக்கும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும், அதைவிடக் கொடூரமான சம்பவங்களை இந்த திமுக ஆட்சியில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

தீயில் எரிந்தது விவசாயி ராஜேந்திரன் மட்டும் அல்ல — தமிழகத்தின் சட்டம், ஒழுங்கு, பாதுகாப்பு அனைத்தும் தான். இந்த கொடூர கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்து, நியாயமான, வெளிப்படையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனவும், பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக்கு உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க இந்த விடியா திமுக அரசை வலியுறுத்துகிறேன். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க: நாளை சனிக்கிழமை.. தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் மின்தடை? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

மேலும் படிக்க: இந்துக்கள் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் பிரிந்து இருக்கிறோம்... ஹெச். ராஜா சொல்வது என்ன?

Attempted murderCuddalorePanrutiFarmerEPS

