  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வாடகை வீட்டில் குடியிருப்போர் கவனத்திற்கு! இந்த விதிகளை கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க!

வாடகை வீட்டில் குடியிருப்போர் கவனத்திற்கு! இந்த விதிகளை கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க!

வாடகைதாரர் தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்கள் வாடகை செலுத்த தவறினால், அவரை வீட்டை விட்டு காலி செய்ய உரிமையாளருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 19, 2025, 12:55 PM IST
  • வாடகைக்கு வீடு!
  • உரிமையாளர் - வாடகைதாரர் மோதல்!
  • அரசின் விதிகள் சொல்வது என்ன?

வாடகை வீட்டில் குடியிருப்போர் கவனத்திற்கு! இந்த விதிகளை கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க!

பொதுவாக வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கும், வாடகைக்கு குடியிருப்போருக்கும் இடையே அடிக்கடி சண்டைகள் வரும். இந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், புதிய மற்றும் தெளிவான விதிகளை அரசாங்கம் கொண்டு வந்துள்ளது. 1960ம் ஆண்டின் பழைய வாடகை கட்டுப்பாட்டு சட்டத்திற்கு பதிலாக, 'தமிழ்நாடு உரிமையாளர் மற்றும் வாடகைதாரர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் 2017' (TNRRRLT Act) என்ற சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டம் வாடகை ஒப்பந்தம், முன்பணம், வாடகை காலம் மற்றும் இருதரப்பினரின் பொறுப்புகள் குறித்து விரிவாக வரையறுப்பதன் மூலம், தேவையற்ற சர்ச்சைகளை தவிர்க்க வழிவகை செய்கிறது.

ஒப்பந்த பதிவு இனி கட்டாயம்

இந்த சட்டத்தின் மிக முக்கிய அம்சமே, அனைத்து வாடகை ஒப்பந்தங்களையும் கட்டாயமாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது தான். முன்பு 11 மாதங்களுக்கு குறைவான ஒப்பந்தங்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற நிலை இருந்தது. ஆனால், தற்போது ஒரு மாத வாடகையாக இருந்தாலும், அந்த ஒப்பந்தம் எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுடன், அதை அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான `www.tenancy.tn.gov.in` என்பதில் பதிவு செய்ய வேண்டும். குடியிருப்பு மட்டுமல்லாது, வணிக நோக்கங்களுக்கான வாடகை ஒப்பந்தங்களுக்கும் இது பொருந்தும். இந்த நடவடிக்கை, வாடகை உறவை சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரித்து, இரு தரப்பினருக்கும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.

முன்பணம் மற்றும் வாடகைக்கான புதிய விதிகள்

பழைய சட்டத்தில், நியாய வாடகை என்ற அடிப்படையில் அரசு வாடகையை நிர்ணயம் செய்யும் முறை இருந்தது. மேலும், ஒரு மாத வாடகையை மட்டுமே முன்பணமாக பெற முடியும் என்ற கட்டுப்பாடும் இருந்தது. ஆனால், புதிய சட்டம் இந்த இரண்டையும் மாற்றியுள்ளது. இனி, வாடகை மற்றும் முன்பணத்தின் அளவை உரிமையாளரும் வாடகைதாரரும் தங்களுக்குள் பேசி முடிவு செய்து, அதை ஒப்பந்தத்தில் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். இது சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப வெளிப்படையான வாடகையை நிர்ணயிக்க வழிவகுக்கிறது.

உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள்

வாடகைதாரர் தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்கள் வாடகை செலுத்த தவறினால், அவரை வீட்டை விட்டு காலி செய்ய உரிமையாளருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, வாடகைதாரர் வேண்டுமென்றே வாடகை செலுத்தவில்லை என்பதை உரிமையாளர் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று புதிய சட்டம் குறிப்பிடுகிறது. அதே போல, உரிமையாளர் தனது சொந்த உபயோகத்திற்காக வீட்டை காலி செய்ய கோரினால், அதற்கான உண்மையான தேவையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற சிக்கலான விதியும் நீக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வீட்டில் ஏற்படும் பழுதுகள் மற்றும் பராமரிப்பு செலவுகளை யார் ஏற்பது என்பது போன்ற பொறுப்புகளும் ஒப்பந்தத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

இந்த சட்டம், வாடகை ஒப்பந்தங்களை ஒரு சட்ட ஆவணமாக மாற்றுவதன் மூலம், உரிமையாளர் மற்றும் வாடகைதாரர் இடையேயான உறவை முறைப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம், எதிர்காலத்தில் எழும் பிரச்சினைகளை குறைத்து, விரைவான சட்ட தீர்வுகளை பெறவும் இது உதவுகிறது. எனவே, இனி வீடு வாடகைக்கு எடுப்பவர்களும், வாடகைக்கு விடுபவர்களும் இந்த விதிகளை பின்பற்றி, தங்கள் ஒப்பந்தத்தை ஆ

ன்லைனில் பதிவு செய்து கொள்வது அவசியமாகும்.

 

