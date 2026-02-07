English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அரசு ஊழியர்களே கவனத்திற்கு! ராஜினாமா செய்தால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது -நீதிமன்றம் அதிரடி

அரசு ஊழியர்களே கவனத்திற்கு! ராஜினாமா செய்தால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது -நீதிமன்றம் அதிரடி

Govt Employee Pension Rules: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் 3 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, ராஜினாமா செய்யும் ஊழியர்களின் முந்தைய பணிக்காலம் ரத்தாகும் என்பதால் அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க முடியாது எனத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டால் 'Invalid Pension' முறையைப் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 7, 2026, 03:35 PM IST

Trending Photos

EPF உறுப்பினர்களுக்கு அதிர்ச்சி!! வட்டி விகிதம் குறைகிறதா? மார்ச் CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு
camera icon10
EPFO
EPF உறுப்பினர்களுக்கு அதிர்ச்சி!! வட்டி விகிதம் குறைகிறதா? மார்ச் CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு
சொந்த நிலம் இல்லாதவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் உதவித்தொகை! தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்!
camera icon12
Tamil Nadu government
சொந்த நிலம் இல்லாதவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் உதவித்தொகை! தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்!
அசாம், மேகாலயாவுக்கு 6 நாள் டூர்! ரொம்ப கம்மி செலவு தான்.. IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
அசாம், மேகாலயாவுக்கு 6 நாள் டூர்! ரொம்ப கம்மி செலவு தான்.. IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ்
தமிழகத்தில் நாளை பவர்கட்.. சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்
camera icon12
Shutdown
தமிழகத்தில் நாளை பவர்கட்.. சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்
அரசு ஊழியர்களே கவனத்திற்கு! ராஜினாமா செய்தால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது -நீதிமன்றம் அதிரடி

Resignation vs Pension Details: அரசு ஊழியர்கள் மருத்துவ காரணங்களுக்காக ராஜினாமா செய்தால், ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பணப்பலன்கள் பெற தகுதியில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு தெளிவுபடுத்தி உள்ளது. ராஜினாமா செய்த அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வூதியம் குறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள இந்த தீர்ப்பு முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின், இந்தத் தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் அதன் பின்னணி குறித்து பார்ப்போம்.

அரசு ஊழியர்கள் வழக்கு

மருத்துவ காரணங்களுக்காக ராஜினாமா செய்த அரசு ஊழியர்கள் இருவர், தங்களை விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர்களாகக் கருதி, ஓய்வூதியம் வழங்க அரசுக்கு உத்தரவிட கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், "பணியை ராஜினாமா செய்த அரசு ஊழியர், ஓய்வூதியம் பெற தகுதி உள்ளதா, இல்லையா என்பது தொடர்பாக இரு வேறு தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முக்கிய உத்தரவு

அதாவது இந்த வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், டி.பரத சக்கரவர்த்தி, சி.குமரப்பன் அடங்கிய, மூன்று நீதிபதிகள் அமர்வு, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் ஒருவர் மருத்துவக் காரணங்களுக்காக ராஜினாமா செய்தாலும், அவர் தனது முந்தைய பணிக்காலத்தின் பலன்களை இழக்க நேரிடும் என்றும், அவர் ஓய்வூதியம் பெற தகுதியற்றவர் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நீதிபதிகள் வழங்கிய தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்

ராஜினாமா vs விருப்ப ஓய்வு:

பணி விதிகளில் ஓய்வு, விருப்ப ஓய்வு, கட்டாய ஓய்வு, ராஜினாமா ஆகிய சொற்றொடர்கள் வெவ்வேறு பொருளை உணர்த்துகின்றன. விருப்ப ஓய்வு (Voluntary Retirement) என்பது குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் பணி முடித்த பிறகு முறைப்படி பெறுவது. ஆனால், ராஜினாமா என்பது எப்போது வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடியது. ராஜினாமா செய்யும் பட்சத்தில், சட்டப்படி முந்தைய பணிக்காலம் கணக்கில் கொள்ளப்படாது.

ராஜினாமா vs ஓய்வூதியப் பலன்கள்:

காரணம் முக்கியமல்ல: உடல்நலக் குறைவு அல்லது வேறு எந்தக் கட்டாயமான காரணத்திற்காக ராஜினாமா செய்திருந்தாலும், சட்ட விதிகளின்படி அது "ராஜினாமா" என்றே கருதப்படும். அதற்கு ஓய்வூதியப் பலன்கள் வழங்க முடியாது என நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.

இயலாமை ஓய்வூதியம்:

ஒரு ஊழியர் உடல்நலக் குறைவால் பணியைத் தொடர முடியாவிட்டால், அவர் 'Invalid Pension' (இயலாமை ஓய்வூதியம்_விதி 36) கோர அரசு விதிகளில் தனி வழிமுறை உள்ளது. அதை விடுத்து, ராஜினாமா செய்துவிட்டு பின்னர் ஓய்வூதியம் கோருவது சட்டப்படி செல்லாது.

ராஜினாமா vs ஓய்வூதியம் விளக்கம்:

இதற்கு முன் வெவ்வேறு அமர்வுகள் இது தொடர்பாக மாறுபட்ட கருத்துக்களை வழங்கியிருந்த நிலையில், இந்த 3 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு தற்போது சட்டப்பூர்வமான தெளிவை வழங்கியுள்ளது.

யாருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்காது?

1. ஒரு அரசு ஊழியர் விருப்ப ஓய்வு (VRS) பெற்றால், அவருக்கு தகுதியான ஓய்வூதிய பணப்பலன்கள் கிடைக்கும். அதற்கு அந்த அரசு ஊழியர் தகுதியான பணிக்காலம் (Qualifying Service) முடித்திருக்க வேண்டும்.

2. ஒரு அரசு ஊழியர் ராஜினாமா (Resignation)செய்தால், அவருக்கு எந்தவித ஓய்வூதிய பணப்பலன்கள் கிடைக்காது. அதாவது எந்தக் காரணத்திற்காக செய்திருந்தாலும் பணிக்காலம் ரத்தாகிவிடும்.

3. ஒரு ஊழியருக்கு  உடல்நலக் குறைவால் பணியைத் தொடர முடியாவிட்டால், அவருக்கு இயலாமை ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். அதற்கு மருத்துவக் குழுவின் சான்றிதழ் மற்றும் முறைப்படியான விண்ணப்பம் அவசியமாகும்.

4. இந்தத் தீர்ப்பின்படி, அரசு ஊழியர்கள் மருத்துவக் காரணங்களுக்காகப் பணியை விட நேர்ந்தால், "ராஜினாமா" செய்வதற்குப் பதிலாக, மருத்துவ ரீதியிலான ஓய்வு அல்லது தகுதியிருப்பின் விருப்ப ஓய்வு முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதே பணப்பலன்களைப் பாதுகாக்க உதவும்.

முக்கியக் குறிப்பு: 

இந்தத் தீர்ப்பின்படி, அரசு ஊழியர்கள் மருத்துவக் காரணங்களுக்காகப் பணியை விட நேர்ந்தால், "ராஜினாமா" செய்வதற்குப் பதிலாக, மருத்துவ ரீதியிலான ஓய்வு அல்லது தகுதியிருப்பின் விருப்ப ஓய்வு முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதே ஓய்வூதியப் பணப்பலன்களைப் பாதுகாக்க உதவும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க - 8வது ஊதியக்குழு நன்மைகள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்காதா? அதிகரித்த குழப்பம், அரசின் விளக்கம்

மேலும் படிக்க - அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்

மேலும் படிக்க - அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய உத்தரவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

pensionGovt Employee Pension RulesTN GovtMadras High CourtResignation vs Pension

Trending News