  • சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம் - வெளியான அறிவிப்பு!

சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம் - வெளியான அறிவிப்பு!

சென்னை எழும்பூர் மற்றும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்களிலிருந்து கொல்லத்திற்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 2, 2025, 02:57 PM IST
  • சபரிமலை பக்தர்களுக்கு..
  • தெற்கு ரயில்வேயின் இனிய செய்தி.
  • சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு.

சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம் - வெளியான அறிவிப்பு!

சபரிமலை மண்டல பூஜை மற்றும் மகரவிளக்கு திருவிழா நெருங்கி வருவதையொட்டி, ஐயப்ப பக்தர்களின் வசதிக்காக தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் சென்னை எழும்பூர் மற்றும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்களிலிருந்து கொல்லத்திற்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. இந்த அறிவிப்பு தமிழகத்திலிருந்து சபரிமலைக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | TTDC: ஊட்டிக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலையேற்றமும் செய்யலாம் - கட்டணம் எவ்வளவு?

சென்னை எழும்பூர் - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06111/06112)

பக்தர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, தெற்கு ரயில்வே சென்னை எழும்பூரில் இருந்து கொல்லத்திற்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயிலை இயக்குகிறது. அதன்படி வண்டி எண் 06111, நவம்பர் 14 முதல் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 16 வரை ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இரவு 11:55 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும். இந்த ரயில் மறுநாள் மாலை 4:30 மணிக்கு கொல்லம் சந்திப்பை சென்றடையும். மொத்தமாக 10 சேவைகள் இந்த மார்க்கத்தில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுமார்க்கமாக வண்டி எண் 06112, கொல்லத்தில் இருந்து சென்னை எழும்பூருக்கு இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் நவம்பர் 15 முதல் ஜனவரி 17 வரை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் இரவு 7:35 மணிக்கு கொல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் நண்பகல் 12:00 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரை வந்தடையும்.

சென்னை சென்ட்ரல் - கொல்லம் சிறப்பு ரயில்கள்

எழும்பூரை தவிர, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்தும் கொல்லத்திற்கு பல்வேறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. 

ஞாயிற்றுக்கிழமை சேவை (06113/06114): வண்டி எண் 06113, நவம்பர் 16 முதல் ஜனவரி 18 வரை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு 11:50 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் மாலை 4:30 மணிக்கு கொல்லம் சென்றடையும். மறுமார்க்கமாக வண்டி எண் 06114, ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் மாலை 6:30 மணிக்கு கொல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, செவ்வாய்க்கிழமை காலை 11:30 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலை வந்தடையும்.

புதன்கிழமை சேவை (06119/06120): வண்டி எண் 06119, நவம்பர் 19 முதல் ஜனவரி 21 வரை ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் மதியம் 3:10 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 6:40 மணிக்கு கொல்லத்தை அடையும். 

வியாழக்கிழமை சேவை (06127/06128): வண்டி எண் 06127, நவம்பர் 20 முதல் ஜனவரி 22 வரை ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் இரவு 11:50 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும்.

பெட்டிகளின் விவரம் மற்றும் முன்பதிவு

இந்த சிறப்பு ரயில்களில் 2 அடுக்கு ஏசி, 3 அடுக்கு ஏசி, 3 அடுக்கு எகானமி ஏசி, படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள், பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு பெட்டி மற்றும் சரக்கு பெட்டிகள் என பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப பல்வேறு வகையான பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சபரிமலை சீசனுக்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த அனைத்து சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு, நவம்பர் 4 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை 8:00 மணிக்கு தொடங்கும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. 

பக்தர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு தங்கள் பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த சிறப்பு ரயில்கள் பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம் மற்றும் காட்பாடி ஆகிய முக்கிய நிறுத்தங்களில் நின்று செல்லும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை சபரிமலை புனிதப் பயணத்தை பக்தர்களுக்கு எளிதாகவும் வசதியாகவும் மாற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | மைசூர், பெங்களூரு டூர் பிளான்... 3 நாள் மஜா சுற்றுலா - மொத்தம் எவ்வளவு கட்டணம்?

