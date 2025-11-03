English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மாணவர்கள் கவனத்திற்கு! பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு தொடர்பாக வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

மாணவர்கள் கவனத்திற்கு! பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு தொடர்பாக வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழக மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் பள்ளிகளில், 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு தொடர்பாக முக்கிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 3, 2025, 01:20 PM IST
  • பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு!
  • மாணவர்களின் பெயர்ப்பட்டியல்!
  • திருத்த அவகாசம் நீட்டிப்பு!

மாணவர்கள் கவனத்திற்கு! பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு தொடர்பாக வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெற உள்ள பிளஸ் 2 பொது தேர்வுக்கான மாணவர்களின் பெயர் பட்டியலில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக அக்டோபர் 31-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது நவம்பர் 7-ஆம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கி அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது மாணவர்கள் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகங்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: கோவையில் அதிர்ச்சி.. கல்லூரி மாணவியை கடத்தி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை!

மார்ச் மாதம் பொதுத்தேர்வு

தமிழக மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் பள்ளிகளில், 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் நடத்தப்படுவது வழக்கம். இந்த தேர்வை லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் எழுதுகின்றனர். தேர்வுக்கான முன்னேற்பாடுகளில் மிக முக்கியமான பணி, மாணவர்களின் விவரங்கள் அடங்கிய பெயர் பட்டியலை தயாரிப்பதாகும்.

இந்த பட்டியலில் மாணவரின் பெயர், பெற்றோரின் பெயர், பிறந்த தேதி, பயிலும் பாடப்பிரிவு மற்றும் புகைப்படம் போன்ற அனைத்து தகவல்களும் துல்லியமாக இடம்பெற வேண்டும். இதில் ஏதேனும் பிழைகள் ஏற்பட்டால், அது மாணவர்களின் தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு, மதிப்பெண் சான்றிதழ் ஆகியவற்றில் பிரதிபலிக்கும். இதனால், மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் உயர்கல்விக்கு விண்ணப்பிக்கும்போதும், வேலைவாய்ப்புகளுக்கும் செல்லும்போது பெரும் சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும்.

திருத்தங்களுக்கான அவகாசம்

இத்தகைய பிழைகளை தவிர்க்க, ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம், பள்ளி நிர்வாகங்களுக்கு மாணவர்களின் பெயர் பட்டியலை சரிபார்த்து திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வாய்ப்பளிக்கும். அந்த வகையில், 2025-26ஆம் கல்வியாண்டுக்கான பிளஸ் 2 மாணவர்களின் பெயர்ப் பட்டியலில் திருத்தங்களை செய்வதற்காக, அக்டோபர் 21 முதல் அக்டோபர் 31 வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள், இந்த காலகட்டத்தில் தங்கள் பள்ளி மாணவர்களின் விவரங்களை ஆன்லைன் மூலம் சரிபார்த்து, தேவையான திருத்தங்களை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

இந்நிலையில், பள்ளி நிர்வாகங்கள் மற்றும் மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, பெயர் பட்டியலில் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டித்து அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அரசு தேர்வுகள் இயக்குநர் க. சசிகலா, அனைத்து மாவட்ட அரசு தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர்களுக்கும் ஒரு சுற்றறிக்கையை அனுப்பியுள்ளார். 

அந்த சுற்றறிக்கையில், "பிளஸ் 2 பொது தேர்வுக்கான மாணவர்களின் பெயர் பட்டியலில் திருத்தங்கள் செய்வதற்கான கடைசி தேதி, நவம்பர் 7-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது," என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே இறுதி வாய்ப்பு என்பதால், அனைத்து பள்ளிகளும் இந்த வாய்ப்பை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, மாணவர்களின் விவரங்களில் எந்தப் பிழைகளும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கால நீட்டிப்பு அறிவிப்பு, மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு நற்செய்தியாக அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம், விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் இதர காரணங்களால் திருத்தப் பணிகளை முடிக்கத் தவறிய பள்ளிகள், தங்களுக்குக் கிடைத்துள்ள கூடுதல் அவகாசத்தைப் பயன்படுத்தி பணிகளை விரைந்து முடிக்க முடியும்.

மேலும் படிக்க: ஆண்களின் சராசரி திருமண வயது எவ்வளவு? ஆய்வில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!

