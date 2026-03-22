  • Kodaikanal: கொடைக்கானல் சொல்வோர் கவனத்திற்கு! முக்கிய தளம் மூடல்!

Kodaikanal: கொடைக்கானல் சொல்வோர் கவனத்திற்கு! முக்கிய தளம் மூடல்!

பேரிஜம் ஏரிக்கு செல்லும் சாலையில் காட்டு யானைகள் கூட்டம் முகாமிட்டதால், சுற்றுலாப்பயணிகள் செல்ல வனத்துறையினர் அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வாகனங்களை திருப்பி அனுப்பினர்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 22, 2026, 05:34 PM IST
  • முக்கிய சுற்றுலா தளம் கொடைக்கானல்.
  • சூழ்ந்து கொண்ட யானைகள்.
  • வாகனங்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு.

Kodaikanal: கொடைக்கானல் சொல்வோர் கவனத்திற்கு! முக்கிய தளம் மூடல்!

கொடைக்கானல் பேரிஜம் ஏரியில் காட்டு யானைகள் திடீரென முகாமிட்டதால், பேரிஜம் ஏரிக்கு சென்ற சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வனத்துறையினர் திருப்பி அனுப்பி வைத்ததால், பேரிஜம் ஏரியை காண முடியாமல் சுற்றுலாப்பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக பேரிஜம் ஏரி அமைந்து உள்ளது. இந்த பேரிஜம் ஏரியானது வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, இந்த பேரிஜம் ஏரிக்கு செல்ல வனத்துறையினர் அனுமதி பெற்று குறைந்த அளவிலான வாகனங்களை மட்டும் வனத்துறையினர் அனுமதித்து வருகின்றனர்.

சுற்றுலாப்பயணிகள் 

இங்கு நிலவும் இயற்கை அழகுடன் கூடிய கால நிலை கண்களுக்கும், மனதிற்கும் புத்தணர்ச்சி ஏற்படுத்தும் விதமாக இருப்பதால் உள்ளூர், வெளியூர், வெளி மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்கள், வெளி நாடுகள் என ஏராளமான சுற்றுலாப்பயணிகள் இந்த ஏரியை காண படையெடுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று வார விடுமுறை காரணமாக அதிகப்படியான சுற்றுலாப்பயணிகள் பேரிஜம் ஏரிக்கு சென்ற நிலையில் திடீரென பேரிஜம் ஏரிக்கு செல்லும் சாலையில் காட்டு யானைகள் கூட்டம் முகாமிட்டதால், சுற்றுலாப்பயணிகள் செல்ல வனத்துறையினர் அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வாகனங்களை திருப்பி அனுப்பினர்,

இதனால் பேரிஜம் ஏரி சுற்றுலா தலத்தை சுற்றுலாப்பயணிகள் காண முடியாமல் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். மேலும் காட்டு யானைகள் பேரிஜம் ஏரியில் முகாமிட்டு இருப்பதால் தற்காலிகமாக பேரிஜம் ஏரி மூடப்பட இருப்பதாகவும் வனத்துறை சார்பில் அறிவிக்க உள்ளனர். அதே போல காட்டு யானைகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

பழனி - கொடைக்கானல் மலைப்பாதையில் ஒற்றை யானை

​திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை அடுத்த தேக்கந்தோட்டம் வழியாக கொடைக்கானலுக்கு செல்லும் மலைப்பாதை அமைந்துள்ளது. இந்த சாலை மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள கிராம பகுதிகளில் அடிக்கடி காட்டு யானைகள் மற்றும் காட்டுப் பன்றிகள் உலா வருவது வழக்கமாக உள்ளது. இந்த நிலையில், பகலிலும் இரவிலும் தேக்கந்தோட்டம் வனத்துறை சோதனை சாவடி அருகே ஒற்றை யானை மலைப்பாதையில் சுதந்திரமாக உலா வருகிறது.  

​இதனால் அந்த வழியாக செல்லும் லாரிகள் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் சாலையிலேயே நிறுத்தப்படுவதால் போக்குவரத்துப் பாதிப்பு ஏற்படுவதோடு, வாகன ஓட்டிகளும் உயிருக்கு அஞ்சும் சூழல் நிலவுகிறது. குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் யானை சாலையை விட்டு நகராததால் நீண்ட தூரம் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன. எனவே, வனத்துறையினர் இந்தப் பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு, உலா வரும் யானையை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகளும் அப்பகுதி பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

