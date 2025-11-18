English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! சேகர் பாபு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

சபரிமலை சீசன் நவம்பர் 17, 2025 முதல் ஜனவரி 20, 2026 வரை நடைபெறுகிறது. இந்த ஆண்டு, தமிழ்நாட்டில் இருந்து சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 18, 2025, 04:21 PM IST
  • சபரிமலை சீசன் தொடக்கம்.
  • இந்த ஆண்டு அதிக அளவில் இருக்கலாம்.
  • முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம்.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் மண்டல பூஜை மற்றும் மகரவிளக்கு காலத்தை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் இருந்து சபரிமலைக்கு செல்லும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களின் வசதிக்காக, சிறப்பு ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு அரசு செய்துள்ளது. இது குறித்து, இந்து சமய அறநிலைய துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பக்தர்களுக்கு உதவும் வகையில், முக்கிய இடங்களில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் தகவல் மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: ரயில் முன் பாய்ந்து மரணம்! அரசு ஊழியரின் விபரீத முடிவு..ஷாக் காரணம்..

தகவல் மையங்கள்

சபரிமலை சீசன் நவம்பர் 17, 2025 முதல் ஜனவரி 20, 2026 வரை நடைபெறுகிறது. இந்த காலக்கட்டத்தில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், அவர்களின் பயணம் சுமூகமாக இருக்க, இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி சென்னை, கன்னியாகுமரி, மற்றும் கேரளாவில் உள்ள பம்பை ஆகிய மூன்று முக்கிய இடங்களில், 24 மணி நேரமும் செயல்படும் தகவல் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மையங்கள், வரும் 2026, ஜனவரி 20-ஆம் தேதி வரை செயல்படும்.

உதவி எண்கள் மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள்

பக்தர்களின் வசதிக்காக, கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சென்னை தலைமை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ள 1800 425 1757 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம். மேலும், கன்னியாகுமரி மற்றும் பம்பையில் உள்ள தகவல் மையங்களை தொடர்பு கொள்ள, பிரத்யேக மொபைல் எண்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

  • கன்னியாகுமரி: 9488073779, 9487044394, 9443572911
  • பம்பை (டிசம்பர் 17 வரை): 9442094383, 9488580690
  • பம்பை (டிசம்பர் 17 முதல் 27 வரை): 8344021828, 9791000644, 8870399691
  • பம்பை (டிசம்பர் 28 முதல் ஜனவரி 2 வரை): 8921937043, 9080650431, 9940576898
  • பம்பை (ஜனவரி 3 முதல் 20 வரை): 9443233833, 9840125866, 8438444770

பக்தர்களுக்கு அரசு வேண்டுகோள்

சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள், இந்த தகவல் மையங்களின் சேவைகளை பயன்படுத்திக் கொண்டு, தங்கள் பயணத்தை பாதுகாப்பாகவும், எளிதாகவும் மாற்றிக்கொள்ளுமாறு அமைச்சர் சேகர்பாபு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். தங்குமிடம், போக்குவரத்து மற்றும் தரிசனம் தொடர்பான எந்தவொரு உதவிக்கும் இந்த மையங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த முன் முயற்சி, சபரிமலை யாத்திரையை மேற்கொள்ளும் பக்தர்களுக்கு ஒரு பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முக்கிய அப்டேட்: தகுதியில்லாதவர்கள் மீது புகார் தெரிவிக்கலாம்

