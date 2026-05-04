தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Attur Election Result 2026: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆத்தூர் (Attur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட, கட்சி வாரியாக வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 04:35 AM IST
கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
'கர' திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Attur Election Result 2026:: ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆத்தூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்து இரண்டாவது (82) தொகுதியாகும். இது கள்ளக்குறிச்சி மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது. சேலம் மாவட்டத்தில் இது முக்கிய விவசாயம் மற்றும் வர்த்தகம் சார்ந்த பகுதியாக உள்ளது.

ஆத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள் 

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி, இன்று ஆத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.

ஆத்தூர்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அஇஅதிமுக (AIADMK): ஜெயசங்கரன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

காங்கிரஸ் (Congress): எஸ்கே அர்த்தநாரி

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மோனிஷா சின்னதுரை

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): செல்வபாரதி

ஆத்தூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,28,153
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,10,724
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,17,407
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 22

ஆத்தூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.24% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

ஆத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஜெயசங்கரன் (அஇஅதிமுக) - 95,308 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: சின்னதுரை (திமுக) - 87,051 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: ச.கிருஷ்ணவேணி (நாம் தமிழர் கட்சி) - 10,233 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: சிவா (AISMK) - 1,959 வாக்குகள்

ஆத்தூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆத்தூர் தொகுதியில் 81.99% வாக்குகள் பதிவாகின.

சேலம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

