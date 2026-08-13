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ஆகஸ்ட் 15 டாஸ்மாக் லீவு : சட்டவிரோத மது விற்பனை - தமிழ்நாடு அரசின் கடும் எச்சரிக்கை

Tasmac : ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினத்தையொட்டி சட்டவிரோத மது விற்பனை செய்யக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 13, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:19 AM IST
ஆகஸ்ட் 15 டாஸ்மாக் லீவு : சட்டவிரோத மது விற்பனை - தமிழ்நாடு அரசின் கடும் எச்சரிக்கை
Image Credit: August 15 TASMAC leave

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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