/ஆகஸ்ட் 15 டாஸ்மாக் லீவு : சட்டவிரோத மது விற்பனை - தமிழ்நாடு அரசின் கடும் எச்சரிக்கை

Tasmac : நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழா வரும் ஆகஸ்ட் 15 சனிக்கிழமை அன்று நாடு முழுவதும் மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சார்பில் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, அன்றைய தினம் முழு நாளும் உலர் தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மதுபான உரிமம் மற்றும் அனுமதி விதிகள் 1981 மற்றும் தமிழ்நாடு மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகள் மற்றும் மதுக்கூடங்கள் விதிகள் 2003-ன் படி, இந்த அதிரடி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தின் (டாஸ்மாக்) கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வரும் அனைத்து அரசு மதுபான விற்பனைக் கடைகளும் அன்றைய தினம் முற்றிலும் மூடப்பட்டிருக்கும்.
இவ்வுத்தரவின்படி, சில்லறை மதுபானக் கடைகள் மட்டுமின்றி, அவற்றுடன் இணைந்து இயங்கும் மதுக்கூடங்கள் (Bars), உரிமம் பெற்ற அரசு மற்றும் தனியார் நட்சத்திர அந்தஸ்து ஹோட்டல்களில் செயல்படும் மதுக்கூடங்கள் (FL1 / FL2 / FL3 / FL3A) ஆகிய அனைத்து வகையான மதுபான விற்பனை மையங்களும் ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று ஒரு நாள் முழுவதும் கட்டாயமாக மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
அரசு பிறப்பித்துள்ள இந்த உலர் தின உத்தரவை மீறி யாரேனும் சட்டவிரோதமாக மதுக்கடைகளைத் திறந்து விற்பனையில் ஈடுபட்டாலோ அல்லது கள்ளத்தனமாக மது விற்பனை செய்ய முயன்றாலோ, சம்பந்தப்பட்ட மது விற்பனை உரிமத்தாரர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மீது தமிழ்நாடு மதுவிலக்குச் சட்டம் 1937 மற்றும் தொடர்புடைய இதர சட்ட விதிகளின்கீழ் கடுமையான குற்றவியல் (Criminal Action) நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
மேலும், ஹோட்டல்கள் மற்றும் நட்சத்திர உணவகங்களில் உள்ள மதுக்கூடங்களில் விதியை மீறி மதுபானம் விநியோகிக்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டால், அம்மதுக்கூடங்களின் உரிமங்கள் உடனடியாக தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படும் அல்லது நிரந்தரமாக ரத்து செய்யப்படும். அத்துடன், அத்தகைய மதுக்கூட உரிமையாளர்கள் மீதும் சட்டப்படி கடும் குற்றவியல் நடவடிக்கை பாயும் என மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலகங்கள் மூலமாக அதிகாரப்பூர்வமாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.