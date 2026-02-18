English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஆட்டோ ரிக்ஷா வாங்க 1 லட்சம் மானியம்! யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

ஆட்டோ ரிக்ஷா வாங்க 1 லட்சம் மானியம்! யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

தமிழகத்தில் அமைப்புசாரா ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்த அமைப்புசாரா பெண்கள், திருநங்கை ஓட்டுநர்களுக்கு தமிழக அரசு சலுகைகளை வழங்கி வருகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 18, 2026, 02:28 PM IST
ஆட்டோ ரிக்ஷா வாங்க 1 லட்சம் மானியம்! யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

தமிழக அரசு அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறது. கடந்த நிதியாண்டில் மட்டும் இந்த தொழிலாளர்களுக்காக ரூபாய் 229 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இந்த நிதியிலிருந்து இந்த தொழிலாளர்களுக்கு கல்வி, திருமணம், மகப்பேறு, விபத்து, ஈமச்சடங்கு, மாதாந்திர ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகிறது. கட்டுமான தொழிலாளர்கள் உட்பட, அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு கடந்த நிதியாண்டில் மட்டும் ரூபாய் 936 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள், கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக 3317 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | தாட்கோ இலவச பயிற்சி 2026: 100% வேலைவாய்ப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ஆட்டோ ரிக்ஷா வாங்க மானியம் 

தமிழகத்தில் அமைப்புசாரா ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்த அமைப்புசாரா பெண்கள், திருநங்கை ஓட்டுநர்களுக்கு தமிழக அரசு சலுகைகளை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில் புதிதாக ஆட்டோ ரிக்ஷா வாங்கும் மொத்த தொகையில், ரூபாய் ஒரு லட்சம் மானியமாக இவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு வரை 2333 தொழிலாளர்களுக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் மானிய விலையில், புதிய ஆட்டோ ரிக்ஷா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 23.33 கோடி செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இ ஸ்கூட்டர் வாங்க மானியம் 

அதேபோல அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்த தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் 1,200 ரூபாய் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் கிக் தொழிலாளர்களுக்கு முக்கிய நகரங்களில் ஓய்வு கூடங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இணையம் சார்ந்த கிக் தொழிலாளர்கள் 23 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளனர். அவர்களுக்கு சலுகைகள் அளிக்கும் வகையில் புதிதாக இ ஸ்கூட்டர் வாங்க மொத்த தொகையில் ரூபாய் 20000 மானியமாக வழங்கும் திட்டமும் செயல்பாட்டில் உள்ளது. தமிழ்நாடு இணையம் சார்ந்த கிக் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள ஊழியர்களுக்கு இந்த சலுகை வழங்கப்படுகிறது. எரிபொருள் செலவை குறைக்கவும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை ஊக்குவிக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே வாகனம் வைத்திருப்பவர்களும், பழைய வாகனத்தை மாற்றி புதிய எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்க விரும்பினால் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம்.

இவர்களை தவிர இணையம் சார்ந்த தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் விபத்து அல்லது மரணம் ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கான காப்பீடு திட்டமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கட்டுமான தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்த தொழிலாளர்களுக்கு விபத்து மரண உதவி தொகை ரூபாய் 8 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் படிக்க  | தாட்கோ கடனுதவி திட்டம் : எஸ்சி, எஸ்டி மக்களுக்கு முதலமைச்சர் கொடுத்த குட்நியூஸ்

