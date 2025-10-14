English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • டிரைவிங் லைசென்ஸ் பெறுவதில் வரும் அதிரடி மாற்றம்!தமிழ்நாடு அரசு- மாருதி ஒப்பந்தம்

டிரைவிங் லைசென்ஸ் பெறுவதில் வரும் அதிரடி மாற்றம்!தமிழ்நாடு அரசு- மாருதி ஒப்பந்தம்

Tamil Nadu Government : டிரைவிங் லைசென்ஸ் இனி மனித தலையீடு இன்றி தானியங்கி சோதனை முறையில் வழங்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 14, 2025, 05:31 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய திட்டம்
  • டிரைவிங் லைசென்ஸ் முறையில் மாற்றம்
  • மாருதி நிறுவனத்துடன் அரசு ஒப்பந்தம்

டிரைவிங் லைசென்ஸ் பெறுவதில் வரும் அதிரடி மாற்றம்!தமிழ்நாடு அரசு- மாருதி ஒப்பந்தம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் உள்ள வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் (RTO) இயங்கும் ஓட்டுநர் தேர்வு மையங்கள், உலகத் தரம் வாய்ந்த தரத்திற்கு உயர்த்தப்படும் வகையில், தனியார் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து தானியங்கி ஓட்டுநர் சோதனைத் தடங்களை (Automated Driving Test Tracks) அமைக்கும் திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியுள்ளது. முதற்கட்டமாக, நாட்டின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் ஒன்றான மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை இணைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoA) மேற்கொண்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

திட்டத்தின் நோக்கம் : நீண்ட காலமாக, போக்குவரத்து மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்புக் ஆணையரகம் மூலம் இயங்கி வரும் ஓட்டுநர் தேர்வு நடைமுறைகளை நவீனமயமாக்கி, வெளிப்படைத்தன்மையுடன் தொழில்நுட்பம் சார்ந்ததாக மாற்றும் நோக்குடன் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி மற்றும் தேர்வு மையங்கள்: 2023-24 ஆம் ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட “மாநிலங்களின் ஆதரவுடன் 20 இந்தியப் போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் கணினிமயமாக்கப்பட்ட ஓட்டுநர் தேர்வு மையங்களை அமைத்தல்” என்ற திட்டத்தின் அடிப்படையில், தமிழக அரசு இம்முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளது.

மாருதி சுசுகியின் பங்களிப்பு: இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனம், அதன் சமூகப் பொறுப்புணர்வு (CSR) திட்டத்தின் கீழ், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் தானியங்கி ஓட்டுநர் சோதனைத் தடங்களை அமைத்துத் தர முன்வந்துள்ளது.

முதற்கட்டச் செயல்பாடு - 2025-26 நிதியாண்டில் 10 இந்தியப் போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் (RTO அலுவலகங்களில்) நவீனமயமாக்கப்பட்ட, கணினிமயமாக்கப்பட்ட தானியங்கி ஓட்டுநர் சோதனைத் தடங்கள் உருவாக்கப்படும். இம்மையங்களில், ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கான செய்முறைத் தேர்வுகள் மனிதத் தலையீடு இன்றி முழுவதுமாகக் கணினிகள் மற்றும் சென்சார்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு, முடிவுகள் உடனடியாக அறிவிக்கப்படும். இது ஓட்டுநர் தேர்வு நடைமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும்.
 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்துக்கிடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (14.10.2025) போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது. மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தின் சார்பில் அதன் துணைத் தலைவர் மற்றும் CSR தலைவர் அஜய் கன்னா, பொது மேலாளர் (சாலைப் பாதுகாப்பு), துணைப் பொது மேலாளர் (சாலைப் பாதுகாப்பு) உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று ஒப்பந்தத்தைப் பரிமாறிக் கொண்டனர். இந்த முயற்சி, ஓட்டுநர் தேர்வை தொழில்நுட்பமயமாக்க உதவுவதுடன், மாநிலத்தில் சாலைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

