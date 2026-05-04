தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆவடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆவடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆவடி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (06) தொகுதியாகும். பூந்தவிருந்தவல்லி தொகுதி திருவள்ளூர், கும்மிடிப்பூண்டி ஆகிய தொகுதிகளை சுற்றியுள்ளன. கொரட்டூர், திருநின்றவூர், காட்டுப்பாக்கம், சென்னீர்குப்பம், நொச்சிமேடு, படூர், நாசரத்பேட்டை, திருமழிசை போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இத்தொகுதி தனித் தொகுதியாக அறியப்படுகிறது. இத்தொகுதியில் பட்டியலின, பழங்குடி மக்கள் பெரும்பாலும் வசித்து வருகின்றனர். விவசாயம் பிரதான தொழிலாக இருந்தாலும், திருமழிசை சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, செங்குல் சூளைகள், சிறப்பு நீதிமன்றம், பூந்தமல்லி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் உள்ளன. இத்தொகுதி, திருவள்ளூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
ஆவடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஆவடி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
ஆவடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): நாசர்
பாஜக (BJP): எம். ராஜசிம்ம மஹிந்திரா (அதிமுக கூட்டணி)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): புனிதா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ரமேஷ் குமார்
ஆவடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 4,28,772
ஆண் வாக்காளர்கள்: 2,09,662
பெண் வாக்காளர்கள்: 2,19,035
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 75
ஆவடி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 78.54% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஆவடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: நாசர் (திமுக) - 1,50,287 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: பாண்டியராஜன் (அதிமுக) - 95,012 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: விஜயலட்சுமி (நாதக) - 30,087 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: உதயகுமார் (மநீம) - 17,092 வாக்குகள்
ஆவடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆவடி தொகுதியில் 49.95% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
பொன்னேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (HyperLink)
திருத்தணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பூந்தமல்லி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆவடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மதுரவாயல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மாதவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருவொற்றியூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ