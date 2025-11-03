English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஆண்களின் சராசரி திருமண வயது எவ்வளவு? ஆய்வில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!

ஆண்களின் சராசரி திருமண வயது எவ்வளவு? ஆய்வில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!

இன்றைய இளம் தலைமுறையினர், தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, வேலை மற்றும் பொருளாதாரத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதால் திருமண வயது தள்ளி போவதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 3, 2025, 10:41 AM IST
  • ஆண்களின் சராசரி திருமண வயது...
  • 30 ஆக உயர்வு!
  • உலகளாவிய பட்டியலில் தமிழ்நாடு எங்கே?

ஆண்களின் சராசரி திருமண வயது எவ்வளவு? ஆய்வில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!

காலம் மாறியது, காட்சிகள் மாறின, அதனுடன் சேர்ந்து இந்திய இளைஞர்களின் திருமண வயதிலும் ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் பொருளாதார ஆணையம் மற்றும் பல்வேறு தேசிய புள்ளிவிவர ஆணையங்கள் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் ஆண்களின் சராசரி திருமண வயது 30 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த மாற்றம் மாறிவரும் சமூக, பொருளாதார மற்றும் தனிநபர் முன்னுரிமைகளின் பிரதிபலிப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | மைசூர், பெங்களூரு டூர் பிளான்... 3 நாள் மஜா சுற்றுலா - மொத்தம் எவ்வளவு கட்டணம்?

உலக அளவில் இந்தியாவின் நிலை

உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்திய ஆண்களின் திருமண வயது ஒரு நடுத்தர நிலையில் உள்ளது. ஸ்பெயின் (40.8 வயது), நெதர்லாந்து (39.2 வயது) போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் திருமண வயது 40-ஐ நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், தெற்காசிய நாடுகளான பாகிஸ்தான் (28.4 வயது) போன்றவற்றில் சற்று குறைவாகவே உள்ளது. இந்த உலகளாவிய பட்டியலில், அமெரிக்காவில் ஆண்களின் சராசரி திருமண வயது 32 ஆகவும், ஜப்பானில் 31.1 ஆகவும் உள்ளது. இதன் மூலம், ஆசிய நாடுகளில் திருமண வயது ஐரோப்பிய நாடுகளை விடக் குறைவாக இருந்தாலும், மெதுவாக அதிகரித்து வரும் ஒரு போக்கைக் காண முடிகிறது.

கடந்த 20 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம்

  • இந்தியாவில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் ஆண்களின் திருமண வயதில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. 2000-ஆம் ஆண்டில், இந்திய ஆண்களின் சராசரி திருமண வயது 25 ஆக இருந்தது. ஆனால், தற்போது இது 30 வயதாக அதிகரித்துள்ளது. இந்த மாற்றத்திற்கான முக்கிய காரணங்களாக நிபுணர்கள் சிலவற்றை பட்டியலிடுகின்றனர்.
  • பெரும்பாலான இளைஞர்கள், உயர்கல்வியை முடித்து, ஒரு நல்ல வேலையில் அமர்ந்து, தொழிலில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைந்த பிறகே திருமணத்தை பற்றி யோசிக்க தொடங்குகின்றனர்.
  • நகர்ப்புற வாழ்க்கை முறை மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளில் பெண்களின் பங்களிப்பு அதிகரித்திருப்பது, திருமண முடிவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
  • பணவீக்கம், வீட்டு விலையேற்றம், மற்றும் திருமணத்திற்கான அதிக செலவுகள் போன்றவை, இளம் தலைமுறையினரைத் திருமணத்தைத் தாமதப்படுத்த வைக்கின்றன.

தமிழ்நாட்டில் நிலைமை என்ன?

இந்தியாவின் இந்த பொதுவான போக்கிற்கு தமிழ்நாடும் விதிவிலக்கல்ல. சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை போன்ற பெருநகரங்களில் வசிக்கும் ஆண்களின் சராசரி திருமண வயது 31 முதல் 33 ஆக உள்ளது. குறிப்பாக, ஐடி துறையில் பணிபுரியும் பெரும்பாலான இளைஞர்கள் 30 வயதுக்கு பிறகே திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர். அதே சமயம், கிராமப்புறங்களில் இந்த வயது சற்று குறைவாக, 27 முதல் 28 ஆகக் காணப்படுகிறது. திருமணத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் குடும்பப் பொறுப்புகளைச் சமாளிக்க, மனரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொண்ட பிறகே, இன்றைய இளைஞர்கள் திருமண முடிவை எடுக்கின்றனர்.

எதிர்காலக் கணிப்பு

சமூகவியல் வல்லுநர்களின் கணிப்புப்படி, அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்திய ஆண்களின் சராசரி திருமண வயது 32 முதல் 33 ஆக மேலும் உயரக்கூடும். இன்றைய இளம் தலைமுறையினர், தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, வேலை மற்றும் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதே இதற்கு காரணம். திருமணம் என்பது ஒரு குடும்ப கட்டாயம் என்ற நிலையிலிருந்து மாறி, அது ஒரு தனிப்பட்ட தேர்வாக மாறியுள்ளது. இந்த மாற்றம், ஒரு சமூக முன்னேற்றத்தின் அறிகுறியாகவும், மாறிவரும் தலைமுறை மனநிலையின் பிரதிபலிப்பாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | TTDC: ஊட்டிக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலையேற்றமும் செய்யலாம் - கட்டணம் எவ்வளவு?

