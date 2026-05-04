தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அவினாசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அவினாசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அவினாசி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 112 தொகுதியாகும். அவினாசி சட்டமன்றத் தொகுதியின் மிக முக்கியமான பொருளாதார அங்கமாக விளங்குவது பின்னலாடை மற்றும் அது சார்ந்த ஜவுளித் தொழில்கள் ஆகும். அண்டை நகரான திருப்பூரின் தொழில் வளர்ச்சியில் அவினாசியின் பங்கு அளப்பரியது; குறிப்பாக இங்குள்ள ஏராளமான விசைத்தறிகள் மற்றும் கைத்தறிகள் மூலம் துணிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அவை திருப்பூரின் ஏற்றுமதி ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. மேலும் பனியன் தயாரிப்புக்குத் தேவையான தையல் அலகுகள், தையல் ஆலைகள் மற்றும் ஆடை வடிவமைத்தல் போன்ற சிறு மற்றும் நடுத்தரப் பிரிவுகள் இங்கு அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தருகின்றன.
அவினாசி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் அவினாசி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
அவினாசி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கோகிலமணி
பாஜக (BJP): எல். முருகன் (அதிமுக கூட்டணி)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மேனகா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கமாலி
அவினாசி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,53,361
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,21,260
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,32,093
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 8
அவினாசி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.57% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
அவினாசி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: பி. தனபால் (அதிமுக) - 1,17,284 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: அதியமான் ராஜூ (ஆதித்தமிழர் பேரவை - திமுக கூட்டணி) - 66,382 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: ஷோபா (நாதக) - 13,256 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: அ. வெங்கடேஸ்வரன் (மநிம) - 8,379 வாக்குகள்
அவினாசி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அவினாசி தொகுதியில் 74.94% வாக்குகள் பதிவாகின.
