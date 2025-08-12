English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பி.எட்., படிப்பு: மாணவர் சேர்க்கை ஆணையை டவுன்லோட் செய்வது எப்படி?

Tamil Nadu Government: இந்த கல்வியாண்டுக்கான பி.எட்., மாணாக்கர் சேர்க்கை ஆணையை இணைய வழியில் நாளை முதல் (ஆக. 13) பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 12, 2025, 11:21 PM IST
  • தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பி.எட்., படிப்புக்கு 2,040 இடங்கள் உள்ளன.
  • பி.எட்., படிப்புக்கு 3,545 விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன.
  • ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி முதலாமாண்டு வகுப்புகள் தொடங்கும்.

Trending Photos

9 வருட டேட்டிங்க்கு பிறகு ரொனால்டோ–ஜியோர்ஜினாவின் நிச்சயதார்த்தம்! மோதிரத்தின் விலை என்ன தெரியுமா?
camera icon7
ronaldo
9 வருட டேட்டிங்க்கு பிறகு ரொனால்டோ–ஜியோர்ஜினாவின் நிச்சயதார்த்தம்! மோதிரத்தின் விலை என்ன தெரியுமா?
நடிகை சாயிஷாவின் பிறந்த நாள்! அவர் குறித்து உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள்!
camera icon8
Sayyeshaa
நடிகை சாயிஷாவின் பிறந்த நாள்! அவர் குறித்து உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள்!
ஆஃபீஸ் லைப் மனசை பாதிக்குதா? மாற்றம் உங்கள் கையில்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
camera icon7
ஆஃபீஸ் லைப் மனசை பாதிக்குதா? மாற்றம் உங்கள் கையில்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
பி.எட்., படிப்பு: மாணவர் சேர்க்கை ஆணையை டவுன்லோட் செய்வது எப்படி?

Tamil Nadu Government: தமிழ்நாட்டில் 7 அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளும், 14 அரசு உதவி பெறும் கல்வியியல் கல்லூரிகளும் என மொத்தம் 21 கல்லூரிகள் செயல்படுகின்றன. அரசு கல்லூரிகளில் 900 இடங்களும்,  அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் 1,140 இடங்கள் என மொத்தம் 2,040 இடங்களும் உள்ளன.

பி.எட்., படிப்புக்கு 3,545 விண்ணப்பங்கள் 

அந்த வகையில், 2025-26 கல்வியாண்டுக்கு பி.எட்., மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் கடந்த ஜூன் 20ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 21ஆம் தேதி வரை இணைய வழியில் பெறப்பட்டன. 559 மாணவர், 2,986 மாணவியர் என மொத்தம் 3,545 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. பின்னர், ஜூலை 31ஆம் தேதி அன்று தரவரிசை பட்டியல் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இவ்விடங்களுக்கு மாணாக்கர் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரிகளைத் தேர்வு செய்ய இணைய வழியில் கடந்த ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி வரை வழிவகை செய்யப்பட்டது. 

மாணாக்கர் சேர்க்கை ஆணை

அந்த வகையில், இந்த கல்வியாண்டுக்கான பி.எட்., மாணாக்கர் சேர்க்கை ஆணையை இணைய வழியில் நாளை முதல் (ஆக. 13) பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி (நாளை) காலை 10 மணியில் இருந்து மாணாக்கர் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆணையை தங்கள் உள்நுழைவு மூலம் www.lwiase.ac.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். மாணாக்கர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கல்லூரியில் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதிக்குள் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி முதல் வகுப்பு...

மேலும், மாணாக்கர் சேர்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களையும் உடன் எடுத்துச்செல்லவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆக. 20ஆம் தேதி முதல் அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் பி.எட்., முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் தொடங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இணைய வழியில் மாணாக்கர் சேர்க்கை

கடந்த காலங்களில் பி.எட். (B.Ed.) மாணாக்கர் சேர்க்கை நேரடி கலந்தாய்வின் மூலம் நடைபெற்று வந்தது. இதனால் மாணாக்கர்களுக்கும், பெற்றோருக்கும் சிரமங்கள் ஏற்பட்டன. வெளியூர்களில் இருந்து மாணாக்கர் தங்களுடைய பெற்றோர்களுடன் சென்னைக்கு வந்து கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளும் நிலை நேரிட்டது. இந்த சிரமத்தை போக்க அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 2025-26ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பி.எட். மாணாக்கர் சேர்க்கை இணைய வழியில் நடத்த தமிழ்நாடு அரசு முடிவெடுத்தது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | மகளிர் உரிமை தொகைக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது? இந்த 4 ஆவணங்கள் போதும்!

மேலும் படிக்க | சொந்தமாக நிலம் இருக்கிறதா? இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க!

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்! நீண்ட நாள் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த தீர்வு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

EducationBachelor Of EducationTamilnadu GovernmentGovi ChezhianTamilnadu

Trending News