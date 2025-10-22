English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பெங்களூரு – ஓசூர் மெட்ரோ வாய்ப்பே இல்லை: கைவிரித்த கர்நாடகா - என்ன பிரச்சனை?

பெங்களூரு – ஓசூர் மெட்ரோ வாய்ப்பே இல்லை: கைவிரித்த கர்நாடகா - என்ன பிரச்சனை?

Bangalore Hosur Metro Service: பெங்களூரு – ஓசூர் இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவை திட்டம் என்பது செயல்படுத்த சாத்தியமில்லாதது என பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அறிவித்திருப்பது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 22, 2025, 05:08 PM IST
  • பெங்களூருவில் இருந்து ஓசூருக்கு ஒரு மணிநேரத்தில் செல்லலாம்.
  • இந்த இரண்டு நகரங்களையும் மெட்ரோ மூலம் இணைக்க திட்டமிடப்பட்டது.
  • ஆனால், தற்போது அதில் பெரிய பிரச்னை வந்துள்ளது.

Bangalore Hosur Metro Service: தென்னிந்தியாவில் இரண்டு மாநிலங்கள், கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு. தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் இரு மாநிலங்களுக்கும் சிறப்பான முதலீட்டை பெறுவது மட்டுமின்றி தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை கண்டுவரும் மாநிலங்களாகும். 

இந்த இரு மாநிலங்களையும் இணைக்கும் பெங்களூரு – ஓசூர் இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவை திட்டத்தை செயல்படுத்துவது, தொழில்நுட்ப ரீதியில் சாத்தியமில்லை என பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தெரிவித்திருப்பது, பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Bangalore Hosur Metro: ரியல் எஸ்டேட் உயர்வு

தமிழ்நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர், கர்நாடக மாநிலத்தின் பெங்களூரு நகருக்கு அருகிலேயே அமைந்திருக்கிறது. ஓசூரில் இருந்து ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே பெங்களூருக்குச் சென்று விட முடியும் என்பதால் பெங்களூருவில் இருக்கும் விலைவாசி, ரியல் எஸ்டேட் உயர்வு உள்ளிட்டவற்றின் காரணமாக ஏராளமான மக்கள் ஓசூரில் தங்கி, அங்கிருந்து பெங்களூருக்கு அன்றாடம் பயணம் செய்கின்றனர். பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களும் உற்பத்தி ஆலைகளை ஓசூரிலும், அலுவலகங்களை பெங்களூருவிலும் அமைத்திருப்பதால் இரு நகரங்களுக்கும் இடையிலான போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது.

Bangalore Hosur Metro: ஓசூர் விமான நிலையம்

அதுமட்டுமின்றி ஓசூரில் தமிழக அரசு புதிய விமான நிலையத்தை அமைக்கும் பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இதனால் பெங்களூருவில் இருந்து ஓசூருக்கு மெட்ரோ ரயில் சேவையை விரிவுப்படுத்தினால் அது ஓசூரின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு பெரிய அளவில் கைக்கொடுக்கும். இதனால் தமிழக அரசு பெங்களூரு - அத்திப்பள்ளி இடையே மெட்ரோ ரயில் சேவையை கொண்டு வருவதில் முனைப்பு காட்டி வருகிறது.

Bangalore Hosur Metro: கர்நாடக அரசின் அறிவிப்பு

தற்போது பெங்களூரை எடுத்து கொண்டால் சல்லக்கட்டா முதல் ஓயிட்பீல்டு வரையும், மாதவராவில் இருந்து சில்க் ரோடு வரையும் மெட்ரோ ரயில் சேவை உள்ளது. சமீபத்தில், பெங்களூரு ஆர்வி ரோடு முதல் பொம்மச்சந்திரா வரை மஞ்சள் வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டது. இத்தகைய சூழலில்தான் பெங்களூருக்கும் - ஓசூருக்கும் இடையே மெட்ரோ ரயில் இணைப்பு கொண்டு வரப்படும் என கர்நாடக மாநில அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது. இந்த அறிவிப்பு தென்னிந்தியாவில் இரண்டு மாநிலங்களை இணைக்கும் முதல் மெட்ரோ ரயில் சேவையை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்திருந்தது. இந்த திட்டத்திற்கு கர்நாடகா தரப்பில் இருந்து பல்வேறு எதிர்ப்புகள் கிளம்பின. ஏனெனில் இந்த திட்டம் பெங்களூருவைவிட ஓசூருக்குதான் அதிக அளவில் நன்மைகளை ஏற்படுத்தும் என்ற கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது.

Bangalore Hosur Metro: சாத்தியக்கூறு இல்லை

இத்தகையச் சூழலில்தான் பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம், பெங்களூரு - ஓசூர் இடையிலான மெட்ரோ ரயில் இணைப்பு திட்டம் குறித்த ஒரு அதிர்ச்சியான தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், பெங்களூரு பொம்மசந்திராவில் இருந்து அத்திபள்ளி வரையிலான மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டதாகவும், தொழில்நுட்ப ரீதியில் பெங்களூரு – ஓசூர் இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவை திட்டத்தை செயல்படுத்துவது சாத்தியமில்லை எனவும் தெரிவித்திருப்பது பொதுமக்கள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Bangalore Hosur Metro: என்ன பிரச்னை?

மெட்ரோ ரயில் இயங்க மின்சாரம் தேவையாக உள்ளது. ஆனால் இருமாநிலங்களுக்கு இடையே வெவ்வேறு மின்சார அளவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதால் இந்த திட்டம் சாத்தியமில்லை என்று பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இரு மாநிலங்களுக்கும் இடையிலான ட்ராக்சன் சிஸ்டம்கள் மாறுபட்டு இருப்பதால் அதற்கான எலக்ட்ரிக்கல் அமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்க முடியாது எனவும் வல்லுனர்கள் கூறியுள்ளனர். 

முன்னதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் ஓசூர் - பொம்மசந்திரா இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரித்த போது 25 கிலோ வாட் ஏசி (25 KW AC) ஓவர்ஹெட் ட்ராக்சன் சிஸ்டம் அமைத்தால் ரயில் இணைப்பு சாத்தியம் என கூறியிருந்தது. ஆனால் பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் கழக நிர்வாகம் 750 கிலோ வாட் (750 KW DC) third rail system என்ற அமைப்பை தாங்கள் பயன்படுத்துவதாகவும், இந்த இரண்டு மின் இணைப்புகளையும் ஒன்றிணைத்து ரயிலை இயக்குவது என்பது சாத்தியமில்லை என்றும் கூறியுள்ளது. எனவே மாநில அரசாங்கமே இதில் இறுதி முடிவு எடுக்கும் என்றும் பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த திடீர் திருப்பத்தால் பெங்களூரு – ஓசூர் இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவை திட்டம் கேள்விக்குறியாகியுள்ள நிலையில், என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்து காணலாம்.

மேலும் படிக்க | ஓசூரில் புதிய விமான நிலையம்..! கொடிகட்டி பறக்கும் ரியல் எஸ்டேட்..! முழு விவரம்..!

மேலும் படிக்க | ஓசூரில் விமானநிலையம்.. பெங்களூரின் நிலை என்ன?

மேலும் படிக்க | மைசூர், பெங்களூரு டூர் பிளான்... 3 நாள் மஜா சுற்றுலா - மொத்தம் எவ்வளவு கட்டணம்?

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

