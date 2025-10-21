English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  Bank Holidays: இன்று தமிழ்நாட்டில் வங்கிகள் செயல்படுமா? யார் யாருக்கு விடுமுறை?

Bank Holidays: இன்று தமிழ்நாட்டில் வங்கிகள் செயல்படுமா? யார் யாருக்கு விடுமுறை?

Bank Holidays: தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, தீபாவளி பண்டிகைக்காக தொடர் விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. நேற்று அக்டோபர் 20 திங்கட்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. 

Bank Holidays: இன்று தமிழ்நாட்டில் வங்கிகள் செயல்படுமா? யார் யாருக்கு விடுமுறை?

Bank Holidays: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, மாநிலங்களின் பண்டிகைகளுக்கு ஏற்ப வங்கி விடுமுறை நாட்களை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி அக்டோபர் மாதத்தில் தசரா, காந்தி ஜெயந்தி, தீபாவளி என தொடர் பண்டிகைகள் காரணமாக வங்கிகளுக்கு அதிக நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் வங்கிகளுக்கும் நேற்று திங்கட்கிழமை அக்டோபர் 20 விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும் நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு முடிந்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க: வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. அடுத்த 6 நாட்களுக்கு எச்சரிக்கை.. எங்கெல்லாம் பாருங்க!

தமிழ்நாட்டில் விடுமுறை

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, தீபாவளி பண்டிகைக்காக தொடர் விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. நேற்று அக்டோபர் 20 திங்கட்கிழமை தீபாவளியை முன்னிட்டு அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தீபாவளி அமாவாசை மற்றும் லட்சுமி பூஜை போன்ற கொண்டாட்டங்களுக்காக இன்றும் அக்டோபர் 21 பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் சென்று திரும்பி வருவதற்கு ஏதுவாகவும் இந்த விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. இதனை ஈடுகட்டும் விதமாக அடுத்த சனிக்கிழமை வேலை நாளாக கருதப்படும். மேலும் சில வட மாநிலங்களில் கோவர்த்தன் பூஜை, பாய் தூஜ் போன்ற பண்டிகைகளுக்காக அக்டோபர் 22 மற்றும் 23 ஆகிய தேதிகளிலும் விடுமுறை தொடர்கிறது. 

இருப்பினும் இன்று அக்டோபர் 21 வங்கிகள் தமிழ்நாட்டில் வழக்கம் போல செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக அரசின் கீழ் இயக்கும் வங்கிகளுக்கு மட்டுமே விடுமுறை இருக்கும் என்றும், பொதுத்துறை வங்கிகள் வழக்கம் போல செயல்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் உங்கள் பகுதியில் உள்ள வங்கிகளை தொடர்பு கொண்டு உறுதிப்படுத்திக்கொள்வது நல்லது.

வங்கி சேவைகளை எப்படி பயன்படுத்துவது?

ஒருவேளை வங்கி கிளைகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும், வாடிக்கையாளர்கள் எந்தவித தடையுமின்றி தங்கள் நிதிப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ள மாற்று வழிகள் உள்ளன. பணம் எடுப்பது, செலுத்துவது மற்றும் கணக்கு இருப்பு சரிபார்ப்பது போன்ற சேவைகளுக்காக ஏடிஎம் மையங்கள் 24 மணி நேரமும் செயல்படும். இணைய வங்கி, மொபைல் வங்கி செயலிகள் மற்றும் யுபிஐ போன்ற டிஜிட்டல் சேவைகள் வழக்கம் போல் இயங்கும். இதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் இருந்த இடத்தில் இருந்தே பணம் அனுப்புதல், கட்டணங்கள் செலுத்துதல் போன்றவற்றை எளிதாக மேற்கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க: கோவில்பட்டியில் பட்டாசு வெடித்து தீ விபத்து.. பல லட்சம் ரூபாய் பொருட்கள் சேதம்!

