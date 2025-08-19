English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

எம்ஜிஆர், அண்ணாவுடன் விஜய்.. கூடப்போகும் 5 லட்சம் தொண்டர்கள்.. களைகட்டும் மதுரை தவெக மாநாடு!

நாளை மறுநாள் மதுரையில் தமிழக வெற்றிக் கழக மாநில மாநாடு நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், மாநாடுக்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 19, 2025, 08:14 PM IST

மதுரையில் நாளை மறுநாள் (ஆகஸ்ட் 21) நடைபெறும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாடு நடைபெறும் இடத்தில் முகப்பு பகுதியில் விஜய்யுடன் பேரறிஞர் அண்ணா மற்றும் தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் ஆகியோர் இருப்பது போன்ற புகைப்படம் பொருந்திய பிளக்ஸ் பேனர் இடம் பெற்றுள்ளது.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் இரண்டாவது அரசியல் மாநாடு மதுரை பாரப்பத்தி பகுதியில் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் நாளை மறுநாள் ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது. இந்த தமிழக வெற்றிக்கழக அரசியல் மாநாட்டில் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து சுமார் 5 லட்சம் தொண்டர்கள் பங்கேற்பார்கள் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

வலதுபுரத்தில் அண்ணா இடதுபுரத்தில் எம்ஜிஆர்

தற்போது மாநாடு அமைப்பதற்கான பணி 90 சதவீதம் நிறைவடைந்த நிலையில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மேடையில் பிளக்ஸ் பேனர்கள் அமைக்கும் பணி மும்மரமாக நடைபெற்று வருகிறது. அதில் விழா மேடையில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜயின் வலதுபுரத்தில் பேரறிஞர் அண்ணாவும் இடதுபுறத்தில்  எம்.ஜி.ஆர் இருப்பது போல புகைப்படம் பொருந்தி பிளக்ஸ் பேனர் மாநாட்டின் மேடையின் மையப்பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. 

"வாகை சூடும் வரலாறு திரும்புகிறது",  உங்க விஜய் நான் வாரேன்... வெற்றி பேரணியில் தமிழ்நாடு...  என்ற வாசகங்களும் அதில் இடம்பெற்றுள்ளது. இது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. மாநாடு நடைபெறும் இடத்தில் ஏராளமான பொதுமக்கள் இதை பார்த்து வருகின்றனர். அதேபோல் மதுரையைச் சேர்ந்த விஜய் ரசிகர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் மாநாட்டு திடலில் தற்போதே குவிந்து வருகின்றனர். 

பெரியார் மற்றும் அம்பேத்கர்

அதிமுகவின் கொள்கை தலைவர்களான பேரறிஞர் அண்ணா மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் உடன் விஜய் இருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் மாநாடு இருப்பிடங்களில் அமைக்கப்பட்டிருப்பது பேசுபொருளாகியுள்ளது. மேலும் இந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. மதுரையில் உள்ள அதிமுக அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியில் இந்த புகைப்படம் பொருந்திய பேனர் மற்றும் மாநாடு நடைபெறும் இடம் பேசு பொருளாகியுள்ளது. 

மேலும், தவெக தலைவர் விஜய் பெரியாருடன் இருக்கும் புகைப்படமும் அம்பேத்கருடன் இருக்கும் புகைப்படமும் மாநாட்டின் முகப்பில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஜய் முன்னதாக கடந்த அக்டோபரில் விழுப்புரம் விக்கிரவாண்டியில் கட்சியின் முதல் மாநாட்டை நடத்திய நிலையில், தற்போது இரண்டாம் மாநாட்டை நடத்த இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

