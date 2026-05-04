தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பர்கூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பர்கூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண்: 52) தமிழ்நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். இது கிருஷ்ணகிரி மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். 2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் தே. மதியழகன் வெற்றி பெற்று, தற்போதைய உறுப்பினராக உள்ளார். 1977 முதல் 2021 வரை நடந்துள்ள 13 தேர்தல்களில் அதிமுக 9 முறையும், திமுக 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
பர்கூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பர்கூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
பர்கூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK) டி.மதியழகன்
அதிமுக (ADMK) இ.சி.கோவிந்தராசன்
தவெக (TVK) இ.முரளிதரன்
பாமக (PMK) / கூட்டணி அனிதா மாயபெருமாள்
(குறிப்பு: சுயேச்சைகள் மற்றும் இதர சிறிய கட்சிகளைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களும் இந்தத் தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றனர்.)
பர்கூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,37,349
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,17,135
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,20,197
மூன்றாம் பாலினம்: 17
பர்கூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84% ஆகும்
பர்கூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021:
வெற்றி: டி. மாதியழகன் (DMK)
பெற்ற வாக்குகள்: 97,256
வாக்கு சதவீதம்: 49.17%
இரண்டாம் இடம்: ஏ. கிருஷ்ணன் (AIADMK)
பெற்ற வாக்குகள்: 84,642
வாக்கு சதவீதம்: 42.80%
கருணாகரன் (NTK) – 10,116 (5.11%)
NOTA – 1,518
மற்றவர்கள் – குறைந்த வாக்குகள்
பர்கூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தொகுதியில் 78.6% வாக்குகள் பதிவாகின.
