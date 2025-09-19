பொன்னை ஆற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணை நிரம்பி 1845 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றம்

பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் மாவட்டத்தில் தற்காலிகமாக 135 நிவாரண முகங்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி பேட்டி அளித்திருந்தார். அப்போது பேசிய அவர், ஆந்திர மாநிலம் கலவகொண்டா அணையில் இருந்து உபரி நீர் திறக்கப்பட்டதால் வள்ளிமலை அருகே பொன்னை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த கொள்ளை பகுதியில் உள்ள பொன்னையாற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணை நிரம்பி தண்ணீர் வெளியேறி வருகிறது.
இது குறித்து வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில்
பொன்னை அணைக்கட்டில் இருந்து தற்போது 1845கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு, இதில் 330 கன அடி பொன்னனயாற்றிலும்,
மீதமுள்ள 1500 கன அடி தண்ணீர் பொன்னை ஆற்றின் இடது மற்றும் வலது புற கால்வாயில் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதாகவும் இதில் இடதுபுற கால்வாயில் 104 ஏரிகளுக்கு பாசன வசதிக்காகவும் வலது புறத்தில் உள்ள 18 ஏரிகளுக்கு வாசன வசதிக்காகவும் செல்கிறது என்றும் பொன்னை ஆற்றின் கரையோர பகுதியில் உள்ள கிராமங்களான பொன்னை, மாதாண்ட குப்பம், எருக்கம்பட்டு, வள்ளிமலை, மேல்பாடி, கீழ்பாதநல்லூர், தேன்பள்ளி, குகையநல்லூர் மற்றும் திருவலம் ஆகிய பகுதிகளை சார்ந்த பொதுமக்கள் பொன்னையாற்றின் கரையோரங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
மேலும் பொன்னையாற்றின் கரையோரங்களில் வசித்து வரும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லவும் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் ஆந்திர மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக பொன்னையாற்றின் நீர்வரத்து அதிகரிக்க கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் எனவும், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் மேடான பகுதிகளில் தங்க வேண்டும் எனவும் மேலும் மாவட்டத்தில் தற்போது 135 தற்காலிக நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
மேலும் படிக்க | திராவிட மாடலுக்கும் ரவுடிகள் ராஜ்ஜியத்திற்கும் எந்த வித்தியாசம் கிடையாது - வானதி சீனிவாசன்!
மேலும் படிக்க | கூட்டத்திற்கு வரும் தவெக தொண்டர்களுக்கு... 12 கட்டளைகளை போட்ட விஜய் - என்னென்ன தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ