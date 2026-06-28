/பறிக்கப்படும் இட ஒதுக்கீடு... கொதிக்கும் இஸ்லாமியர்கள் - என்ன முடிவு எடுப்பார் CM விஜய்?

BCM Reservation Cancelled : அரசமைப்புச் சட்டம் தந்த உரிமையின் அடிப்படையில் இஸ்லாமிய மதத்தை தழுவிய பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் 3.5% தனி இடஒதுக்கீட்டை, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் ரத்து செய்து தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளார்.
இது தமிழகத்தின் சமூகநீதி வரலாற்றையும், அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படைகளையும் புறக்கணிக்கும் வருத்தமளிக்கும் தீர்ப்பு என மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளார்.
தீர்ப்பு குறித்து ஜவாஹிருல்லா அவரது X தளத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில், மிழ்நாட்டில் இஸ்லாமிய சமூகம் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, நிர்வாக பிரதிநிதித்துவம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் கடுமையான பின்னடைவை எதிர்கொண்டுள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், சமூக மற்றும் கல்வி அடிப்படையிலான ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று, முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி கடந்த 2007ஆம் ஆண்டில் பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர்களுக்கு (BCM) 3.5% இடஒதுக்கீடு வழங்கினார் என ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாத்தை தழுவியவர்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் (BCM) அந்தஸ்து வழங்கலாம் என்பதை பல தீர்ப்புகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன" அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், சில வழக்குகளையும் அவர் பட்டியலிட்டுள்ளார்.
இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தங்களது வாழ்வில் நெறியாக ஏற்றுக்கொண்ட பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு BCM இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படாமல் அவர்கள் இதரர் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டனர்.
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி, 2023ஆம் தேதி மார்ச் 11ஆம் தேதி, 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி ஆகிய நாட்களில் சட்டப்பேரவையிலும், அதே போல் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளரை நேரில் சந்தித்தும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தழுவியர்களுக்கு BCM வகுப்பு சான்றிதழ் வழங்க வேண்டியதின் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தியதாக ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி, தனது கோரிக்கையை ஏற்று அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், சட்ட வல்லுனர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் என சட்டப்பேரவையில் பதிலளித்ததாக ஜவாஹிருல்லா நினைவுக்கூர்ந்துள்ளார்.
அதேநேரத்தில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற சிறுபான்மை இஸ்லாமிய சமூகத்தினருடன் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்திலும், இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட, பட்டியலின வகுப்புகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு BCM வகுப்பு சான்று அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என அறிவிகப்பட்டது என்றும இந்த அறிவிப்பின் அடிப்படையில் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் 9ஆம் தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த அரசாணையின் உதவியால் தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமியத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்களுக்கு BCM வகுப்பு சான்றிதழ் கிடைக்க கடந்த மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு வழிவகுத்தது என ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளார்.
மதம் மாறிய பிறகும் பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர் (BCM) என்ற உரிமை தொடரும் என்று இந்த அரசாணை தொடர்பான வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதியரசர் எம். எஸ். ரமேஷ் தலைமையிலான இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு கடந்தாண்டு அக்டோபர் 25ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கியது என அவர் நினைவுக்கூர்ந்துள்ளார்.
அந்த தீர்ப்பில், BCM அந்தஸ்து புதியதாக வழங்கப்பட்டது அல்ல; ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூகநீதிசார் உரிமை என்பதை நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது என்றும் 'பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம்' என்பது தமிழ்நாடு சட்டம் 45/1994-ன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகப் பிரிவு என்பதை நீதிமன்றமே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், "இஸ்லாத்தை தழுவியவர்களுக்கு 3.5% BCM இடஒதுக்கீட்டை செல்லாததாக்கும் நீதிபதி ஜி. ஆர். சுவாமிநாதனின் அணுகுமுறை, சமூக உண்மைகளையும் அரசியல் சட்டப் பாதுகாப்புகளையும் மறுக்கும் செயலாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகம் என்பது பெரியார், அண்ணா, கலைஞர் உருவாக்கிய சமூகநீதி மண். இங்கு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமைகளை பறிப்பதற்கான எந்த முயற்சியும் மக்களால் ஏற்கப்படாது" என ஜவாஹிருல்லா அவரது பதிவின் இறுதியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அளித்த தீர்ப்புக்கு எதிராக இஸ்லாமிய அமைப்புகளை தாண்டி ஜனநாயக மற்றும் மதச்சார்பற்ற சக்திகளிடம் இருந்தும் குரல்கள் ஒலித்துள்ளன. குறிப்பாக, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு இதில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்ய வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்தால் பரிசீலிக்கப்பட்டு அதன் பரிந்துரைகளின்படி அரசாணை வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது என்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியல் பற்றி தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு இருப்பதால் உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஏற்கத்தக்கதல்ல என்றும் சிபிஎம் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த இரண்டு நாள்களாக மதச்சார்பற்ற அமைப்புகளிடம் இருந்து, இஸ்லாமிய மதத்திற்கு மாறிய பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இட ஒதுக்கீடு ரத்து செய்த தீர்ப்பு குறித்து தொடர் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டு வரும் சூழலில், இதுவரை தமிழ்நாடு அரசு இதுகுறித்த தனது முடிவை அறிவிக்கவில்லை. எனவே, விரைவில் முதலமைச்சர் விஜய் இதுகுறித்து அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.