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பறிக்கப்படும் இட ஒதுக்கீடு... கொதிக்கும் இஸ்லாமியர்கள் - என்ன முடிவு எடுப்பார் CM விஜய்?

BCM Reservation Cancelled : இஸ்லாமிய மதத்தை தழுவிய பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் 3.5% தனி இடஒதுக்கீட்டை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் ரத்து செய்த நிலையில், இதுகுறித்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என கோரிக்கைகள் வலுத்துள்ளன. இதுகுறித்து முதலமைச்சர் விஜய் என்ன முடிவெடுப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 28, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:37 AM IST
பறிக்கப்படும் இட ஒதுக்கீடு... கொதிக்கும் இஸ்லாமியர்கள் - என்ன முடிவு எடுப்பார் CM விஜய்?
Image Credit: Image Credit : Madras High Court, CM Vijay | Image Source : X/@CMOTamilnaduSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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