தேன் மூலம் லட்சங்களில் வருமானம்! 7 நாள் இலவச பயிற்சி - யார் யார் கலந்து கொள்ளலாம்?

தேன் உற்பத்தி என்பது இயற்கை விவசாயத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் லாபகரமான தொழிலாக மாறி வருகிறது. குறைந்த முதலீட்டில், பகுதிநேரமாக செய்துகூட லட்சங்களில் வருமானம் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்பு இத்துறையில் உள்ளது. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த தேனீ வளர்ப்புத் தொழிலை கற்றுக்கொள்ள விரும்பும் இளைஞர்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்காக, ஒரு அரிய வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது. செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காட்டுப்பாக்கத்தில் உள்ள வேளாண் அறிவியல் நிலையம் (KVK - Krishi Vigyan Kendra), ஒரு வார கால இலவச பயிற்சியை அளிக்க உள்ளது.
பயிற்சி விவரம்
- பயிற்சி நிறுவனம்: வேளாண் அறிவியல் நிலையம் (KVK), காட்டுப்பாக்கம்.
- இடம்: காட்டுப்பாக்கம், காட்டாங்கொளத்தூர் அஞ்சல், செங்கல்பட்டு மாவட்டம்.
- நாள்: டிசம்பர் 16 முதல் 22 வரை (7 நாட்கள்).
- கட்டணம்: முற்றிலும் இலவசம்.
யாரெல்லாம் கலந்துகொள்ளலாம்?
காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள், இளைஞர்கள், பெண்கள், சுயதொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் என யார் வேண்டுமானாலும் இந்த பயிற்சியில் கலந்துகொள்ளலாம்.
பயிற்சியில் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம்?
தேசிய தேனீ வாரியத்தின் (National Bee Board) நிதியுதவியுடன் நடைபெறும் இந்த பயிற்சியில், அறிவியல் பூர்வமான தேனீ வளர்ப்பு முறைகள் குறித்து விரிவாக கற்றுத்தரப்படும்.
- தேனீ வகைகள்: எந்த வகையான தேனீக்களை வளர்த்தால் அதிக லாபம் பெறலாம்?
- பெட்டி பராமரிப்பு: தேனீ பெட்டிகளை எங்கு, எப்படி வைக்க வேண்டும்? அவற்றை சுத்தம் செய்யும் முறைகள்.
- உபகரணங்கள்: தேனீ வளர்ப்பிற்கு தேவையான பாதுகாப்பு உடைகள் மற்றும் நவீன உபகரணங்களின் பயன்பாடு.
- தேன் சேகரிப்பு: தரமான தேனை சேகரிக்கும் மற்றும் பதப்படுத்தும் முறைகள்.
- மதிப்பு கூட்டல்: தேனைத் தாண்டி, தேன் மெழுகு, ராயல் ஜெல்லி, மகரந்தம் போன்ற உப பொருட்களிலிருந்து கூடுதல் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி?
- சந்தைப்படுத்தல்: உற்பத்தி செய்த பொருட்களை எப்படிச் சந்தைப்படுத்துவது மற்றும் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள்.
பதிவு செய்வது எப்படி?
ஆர்வமுள்ளவர்கள் முன்பதிவு செய்வது அவசியம். கூடுதல் விவரங்களுக்குக் கீழே உள்ள எண்ணை தொடர்புகொள்ளலாம். தொலைபேசி எண்: 99405 42371 / 044-27452371. இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு. தேனீ வளர்ப்பில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் இந்த பயிற்சியை பயன்படுத்தி, ஒரு வெற்றிகரமான தொழில்முனைவோராக மாற வாழ்த்துகள்!
