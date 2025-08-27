English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்துக்கு அழைப்பது மனித உரிமை மீறல் ஆகாது - உயர் நீதிமன்றம்!

Chennai High Court: காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக அழைப்பது மனித உரிமை மீறல் ஆகாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 27, 2025, 05:43 PM IST
  • வசாரணைக்கு அழைப்பது மனித உரிமை மீறல் ஆகாது
  • சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு குட் நியூஸ்: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்
camera icon11
Commuted Pension
8வது ஊதியக்குழு குட் நியூஸ்: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்
கூலி பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் வசூல்! 1000 கோடி இல்லை..ஆனா எவ்ளோ தெரியுமா?
camera icon7
Coolie
கூலி பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் வசூல்! 1000 கோடி இல்லை..ஆனா எவ்ளோ தெரியுமா?
ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக் கொள்ளலாம் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
Ration Card
ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக் கொள்ளலாம் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
8வது ஊதியக்குழு: மெகா ஊதிய, ஓய்வூதிய உயர்வு.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், கணக்கீடு இதோ
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மெகா ஊதிய, ஓய்வூதிய உயர்வு.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், கணக்கீடு இதோ
விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்துக்கு அழைப்பது மனித உரிமை மீறல் ஆகாது - உயர் நீதிமன்றம்!

விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்துக்கு அழைப்பது மனித உரிமை மீறல் ஆகாது எனத் தெரிவித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், புளியந்தோப்பு காவல் ஆய்வாளருக்கு எதிராக துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மாநில மனித உரிமை ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சென்னை கோபாலபுரத்தைச் சேர்ந்த வேணுகோபால் என்பவரிடம், மயிலாப்பூரை சேர்ந்த விஜயகிருஷ்ணன் என்பவர் தனது மாமனார் சொத்து பத்திரத்தை அடமானமாக வைத்து ஆறு லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றிருந்தார்.  அடமானமாக வைத்திருந்த சொத்து பத்திரங்களை வேணுகோபால் திருடி விட்டதாக விஜய கிருஷ்ணன் புளியந்தோப்பு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். 

இந்த புகார் குறித்த விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி வேணுகோபாலுக்கு காவல்துறையினர் சம்மன் அனுப்பினர். அதன்படி மூன்று நாட்கள் விசாரணைக்கு ஆஜரான போது, சொத்து பத்திரங்களை விஜய கிருஷ்ணனிடம் திருப்பிக் கொடுக்கும்படி மிரட்டியதாக கூறி, புளியந்தோப்பு காவல் ஆய்வாளர் ரவி, உதவி ஆய்வாளர் ஷஜிபா ஆகியோருக்கு எதிராக வேணுகோபால் மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தில் புகார் மனு தாக்கல் செய்தார். 

மனுவை விசாரித்த மாநில மனித உரிமை ஆணையம், ஆய்வாளர் ரவி மற்றும் உதவி ஆய்வாளர் ஷஜிபாவுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்ததுடன், இருவருக்கு எதிராக துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. 

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து ஆய்வாளர் ரவி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம் சுந்தர் மற்றும் ஹேமந்த் சந்தன் கவுடர் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்த போது, ஆய்வாளர் ரவி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் டி. அலெக்சிஸ் சுதாகர், விஜய கிருஷ்ணனின் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளின் உண்மை தன்மை குறித்து விசாரிக்கும் நோக்கத்தில் மட்டுமே வேணுகோபாலை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்ததாகவும் ,  காவல் ஆய்வாளர் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்க அவகாசம் வழங்காமல் மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாகவும் வாதிட்டார். 

இந்த வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்துக்கு அழைப்பது, மனித உரிமை மீறல் ஆகாது என்றும், விசாரணையின் போது புகார்தாரரான வேணுகோபால் துன்புறுத்தப்பட்டார் என்பதற்கு எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை என்றும் கூறி, ஆய்வாளர் ரவிக்கு எதிராக துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மனித உரிமை ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர். அதேபோல ஆய்வாளர் ரவிக்கு 10,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்த  உத்தரவையும் நீதிபதிகள் ரத்து செய்தனர்.

மேலும் படிக்க: அரசியலைத் தாண்டி, அனைவரையும் மதிக்க வேண்டும்.. விஜய்க்கு சூரி அட்வைஸ்!

மேலும் படிக்க: நீலகிரி, கோவையில் அடிச்சி ஊத்தப்போகும் கனமழை.. மற்ற மாவட்டங்களில் எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Madras High CourtHuman rightsPolice StationHuman Rights Violation

Trending News