/பாக்யராஜ் உடலுக்கு அரசு மரியாதை - முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு

திரைத்துறைக்கு பாக்யராஜ் அளித்த பங்களிப்பை போற்றும் வகையில், அவரது இறுதி பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை அளிக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
மறைந்த பாக்யராஜுக்கு இறுதி மரியாதை, சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள மின் மயானத்தில் நாளை (ஜூன் 28) பிற்பகலில் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாக்யராஜ் மறைவையொட்டி முதலமைச்சர் வெளியிட்ட இரங்கல் பதிவில், "தமிழ்த் திரையுலகின் தலைசிறந்த இயக்குநர், நடிகர், திரைக்கதை ஆசிரியர், வசனகர்த்தா, இசையமைப்பாளர் என பன்முகத் திறமையால் முத்திரை பதித்த கே. பாக்யராஜ் அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், ஆழ்ந்த வேதனையும் அடைந்தேன்.
தமிழ்த் திரையுலகின் தலைசிறந்த இயக்குநர், நடிகர், திரைக்கதை ஆசிரியர், வசனகர்த்தா, இசையமைப்பாளர் என பன்முகத் திறமையால் முத்திரை பதித்த திரு. கே. பாக்யராஜ் அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், ஆழ்ந்த வேதனையும் அடைந்தேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 27, 2026
தனித்துவமான கதையாக்கம், நகைச்சுவை கலந்த… pic.twitter.com/Nun0KZ3biV
தனித்துவமான கதையாக்கம், நகைச்சுவை கலந்த நடிப்பு, கிராமிய வாழ்வியல் மற்றும் குடும்ப உறவுகளின் ஆழமான உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் திரைப்படங்கள் மூலம் தமிழ் மக்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்த கே. பாக்யராஜ் அவர்களின் பங்களிப்பு தமிழ்த் திரைப்பட உலகிற்கு அளப்பரியதாகும்.
அவரது ஒவ்வொரு படைப்பும் பொழுதுபோக்கோடு, மனிதநேயம் மற்றும் சமூக விழுமியங்களை பேசும் காலத்தால் அழியாத நினைவுகளாக என்றும் நிலைத்திருக்கும். அவரது மறைவு தமிழ்த் திரையுலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்.
கே.பாக்யராஜ் அவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், திரைத்துறையினருக்கும் மற்றும் ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது ஆன்மா இறைவன் திருவடியில் இளைப்பாற பிரார்த்திக்கிறேன்.
திரைத்துறையில் கே.பாக்யராஜ் அவர்களின் பங்களிப்பைப் போற்றி, அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
குஷ்பூவின் மகள் திருமண விழாவில் பங்கேற்றுவிட்டு, கோவாவில் இருந்து நேற்று சென்னைக்கு திரும்பி உள்ளார், பாக்யராஜ். இன்று காலை நடைபயிற்சிக்கு சென்றுவிட்டு, வீடு திரும்பிய நிலையில் அவருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
உடனே குடும்பத்தினர் அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே அவர் காலமானார். சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில் அவர் உயிரிழந்ததை மருத்துவர்கள் உறுதிசெய்தனர்.
சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உள்ள பாக்யராஜின் இல்லத்தில் அவரது உடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் தலைவர்கள் திரைப்பிரபலங்கள், பொதுமக்கள் அவருக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், அமைச்சர் ராஜ்மோகன், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் ஆகியோர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர். பலரும் சமூக வலைதளங்களில் தங்களின் இரங்கலை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.