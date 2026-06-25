/வேலூரில் ஜூன் 28-ல் “பாரத பாரம்பரிய காய்கறி மற்றும் விதை திருவிழா” –விவசாயிகளுக்கு அரிய வாய்ப்பு

வேலூர்: சத்குருவின் “மண் காப்போம்” இயக்கம் சார்பில், பாரம்பரிய விதைகள், இயற்கை விவசாயம் மற்றும் நஞ்சில்லா உணவு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் “பாரத பாரம்பரிய காய்கறி மற்றும் விதை திருவிழா” என்ற மாபெரும் கருத்தரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி, வரும் ஜூன் 28-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) வேலூர் வி.ஐ.டி பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து வேலூரில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் மண் காப்போம் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுவாமி ஸ்ரீமுகா செய்தியாளர்களிடம் விரிவாக விளக்கமளித்தார்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் வேளாண் துறையில் எதிர்கொள்ளப்படும் முக்கிய சவால்களில் ஒன்று பாரம்பரிய விதை ரகங்களின் குறைவு. அதேசமயம், நஞ்சில்லாத உணவு உற்பத்தி மற்றும் விவசாயிகளின் பொருளாதார தன்னிறைவு ஆகியவை மிகவும் அவசியமான தேவைகளாக உருவெடுத்துள்ளன.
இதனை கருத்தில் கொண்டு, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பாரம்பரிய விதைகளை பாதுகாத்து வரும் முன்னோடி விவசாயிகள், விதை பாதுகாவலர்கள் மற்றும் வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள் ஒரே மேடையில் சந்திக்கும் வகையில் இந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
விவசாய உற்பத்தி முதல் சந்தைப்படுத்துதல், மதிப்புக்கூட்டல், வருமானம் அதிகரித்தல் மற்றும் தொழில்முனைவு வாய்ப்புகள் வரை பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து நேரடி வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட உள்ளன.
இந்த விழாவிற்கு வி.ஐ.டி பல்கலைக்கழகத்தின் நிறுவனரும் வேந்தருமான முனைவர் கோ. விசுவநாதன் தலைமை தாங்குகிறார். பல்கலைக்கழகத்தின் துணைத்தலைவர்கள் சங்கர் விசுவநாதன் மற்றும் சேகர் விசுவநாதன் வாழ்த்துரை வழங்குகின்றனர்.
மேலும், கலைமாமணி மரபின் மைந்தன் முத்தையா சிறப்புரையாற்ற உள்ளார்.
பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் பேராசிரியர் துசார் கந்தி பேஹேரா மற்றும் வி.ஐ.டி விவசாய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் மேம்பட்ட கற்றல் பள்ளியின் துறைத்தலைவர் ஆர். ராஜேந்திரன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்கின்றனர்.
இந்த கருத்தரங்கில் பல்வேறு துறைகளில் அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணர்கள் தங்களது அறிவையும் அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளனர்.
மத்திய அரசின் வேளாண் விரிவாக்கத் துறை இணை இயக்குநர் நீ. செல்வம், இயற்கை பூச்சி கட்டுப்பாடு மற்றும் நோய் மேலாண்மை குறித்து பேசுகிறார்.
‘தான்யம் ஆர்கானிக் சூப்பர் ஸ்டோர்’ நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி கே. மதுசூதனன், இயற்கை விளைபொருட்களை சந்தைப்படுத்தி லாபம் ஈட்டும் வழிகளை விளக்குகிறார்.
முன்னாள் ஐடி துறை ஊழியரும் தற்போது இயற்கை விவசாயியுமான ஜனா சிவதாணு, கீரை சாகுபடி மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.18 லட்சம் வருமானம் ஈட்டிய தனது வெற்றிக்கதையை பகிர்ந்து கொள்கிறார்.
இந்த விழாவின் முக்கிய ஈர்ப்பாக, இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட 2000-க்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய விதை ரகங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன.
மேலும்,
உள்ளிட்டவற்றை மையமாகக் கொண்டு 100-க்கும் மேற்பட்ட கண்காட்சி அரங்குகள் அமைக்கப்படுகின்றன.
இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் பாரம்பரிய விதைகளை பாதுகாத்து வரும் முன்னோடி விதை பாதுகாவலர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் “விதை பாதுகாவலர் விருதுகள் – 2026” வழங்கப்பட உள்ளது.
‘விதைத்தீவு பிரியா ராஜநாராயணன்’ ஒருங்கிணைப்பில் நடைபெறும் இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அரிய விதை ரகங்களை சேகரித்து பாதுகாத்து வரும் சுமார் 10 முன்னோடி விதை பாதுகாவலர்கள் கௌரவிக்கப்பட உள்ளனர்.
விவசாயிகள், மாணவர்கள், இயற்கை விவசாய ஆர்வலர்கள், விதை பாதுகாவலர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர் உள்ளிட்ட 2,500-க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த மாபெரும் விழாவில் பங்கேற்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாரம்பரிய விதைகள், இயற்கை விவசாயம், நஞ்சில்லா உணவு உற்பத்தி மற்றும் விவசாய தொழில்முனைவு குறித்து அறிந்து கொள்ள விரும்பும் அனைவருக்கும் இந்த விழா ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க விரும்புவோர் முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
பாரம்பரிய விதைகளின் முக்கியத்துவத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லவும், விவசாயிகளின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு புதிய பாதைகளை உருவாக்கவும் இந்த “பாரத பாரம்பரிய காய்கறி மற்றும் விதை திருவிழா” முக்கிய பங்காற்றும் என ஏற்பாட்டாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.