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வேலூரில் ஜூன் 28-ல் “பாரத பாரம்பரிய காய்கறி மற்றும் விதை திருவிழா” –விவசாயிகளுக்கு அரிய வாய்ப்பு

வேலூர் வி.ஐ.டி பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் ஜூன் 28-ஆம் தேதி சத்குருவின் மண் காப்போம் இயக்கம் சார்பில் "பாரத பாரம்பரிய காய்கறி மற்றும் விதை திருவிழா" நடைபெறுகிறது. இயற்கை விவசாயம், பாரம்பரிய விதை பாதுகாப்பு, சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் மதிப்புக்கூட்டல் தொடர்பான கருத்தரங்குகள், 2000-க்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய விதை கண்காட்சி மற்றும் விதை பாதுகாவலர் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி.

Written ByZEE TAMIL NEWSEdited By:Shiva Murugesan
Published: Jun 25, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:01 PM IST
வேலூரில் ஜூன் 28-ல் “பாரத பாரம்பரிய காய்கறி மற்றும் விதை திருவிழா” –விவசாயிகளுக்கு அரிய வாய்ப்பு
Image Credit: Isha | Bharatha Traditional Vegetable and Seed Festival In VIT VelloreSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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