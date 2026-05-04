தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பவானி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Bhavani Election Result 2026: ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள பவானி (Bhavani) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 11:08 AM IST
பவானி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பவானி சட்டமன்றத் தொகுதி (எண்: 104), திருப்பூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். இது பொதுப் பிரிவைச் சேர்ந்தது. அதிமுகவின் வலுவான கோட்டையாக அறியப்படும் இத்தொகுதியில், 2021 தேர்தலில் அதிமுகவின் கே.சி. கருப்பணன் 1,00,915 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

பவானி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பவானி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

பவானி  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): K.A. சந்திரசேகர் 

அதிமுக : :K.C. கருப்பண்ணன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): R. மோகனதேவி 

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK) M.P. பாலகிருஷ்ணன்

பவானி தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,42,129

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,18,200

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,24,000

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 20

பவானி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

பவானி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: K.C. கருப்பண்ணன் (அதிமுக) - 1,00,915 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: K.P. துரைராஜ்  (திமுக) - 78,392 வாக்குகள்

பவானி தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பவானி தொகுதியில் 78% வாக்குகள் பதிவாகின.

ஈரோடு மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

பவானி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..

