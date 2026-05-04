தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பவானிசாகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Bhavanisagar Election Result 2026: ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள பவானிசாகர் (தனி) (Bhavanisagar) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 10:51 AM IST

பவானிசாகர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பவானிசாகர் (தனி), பவானிசாகர் சட்டமன்றத் தொகுதி (Bhavanisagar Assembly Constituency) தமிழ்நாட்டின், ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கியத் தனித் தொகுதி (Scheduled Caste - SC) ஆகும். இது தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் 234 தொகுதிகளில் தொகுதி எண் 107 ஆக உள்ளது.

பவானிசாகர் (தனி) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பவானிசாகர் (தனி) தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

பவானிசாகர் (தனி)  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அதிமுக (AIADMK)- அ. பண்ணாரி 
 இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI - திமுக கூட்டணி) - பி. எல். சுந்தரம் 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) - வி. பி. தமிழ்செல்வி 

 நாம் தமிழர் கட்சி (NTK) - எஸ். சௌந்தர்யா

பகுஜன் சமாஜ் கட்சி (BSP) - பி. பழனிசாமி 

பவானிசாகர் (தனி) தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,37,613

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,14,354

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,23,231

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 28

பவானிசாகர் (தனி) தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.59%  ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

பவானிசாகர் (தனி) சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றியாளர்: ஏ. பண்ணாரி (அதிமுக - ADMK) வாக்குகள்: 99,181

இரண்டாம் இடம்: பி. எல். சுந்தரம் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - CPI)

வாக்கு வித்தியாசம்: 16,008

பவானிசாகர் (தனி) தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பவானிசாகர் (தனி) தொகுதியில் 77.37% வாக்குகள் பதிவாகின.

ஈரோடு மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

