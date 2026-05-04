தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பவானிசாகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பவானிசாகர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பவானிசாகர் (தனி), பவானிசாகர் சட்டமன்றத் தொகுதி (Bhavanisagar Assembly Constituency) தமிழ்நாட்டின், ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கியத் தனித் தொகுதி (Scheduled Caste - SC) ஆகும். இது தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் 234 தொகுதிகளில் தொகுதி எண் 107 ஆக உள்ளது.
பவானிசாகர் (தனி) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பவானிசாகர் (தனி) தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பவானிசாகர் (தனி) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
அதிமுக (AIADMK)- அ. பண்ணாரி
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI - திமுக கூட்டணி) - பி. எல். சுந்தரம்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) - வி. பி. தமிழ்செல்வி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK) - எஸ். சௌந்தர்யா
பகுஜன் சமாஜ் கட்சி (BSP) - பி. பழனிசாமி
பவானிசாகர் (தனி) தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,37,613
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,14,354
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,23,231
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 28
பவானிசாகர் (தனி) தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.59% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பவானிசாகர் (தனி) சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றியாளர்: ஏ. பண்ணாரி (அதிமுக - ADMK) வாக்குகள்: 99,181
இரண்டாம் இடம்: பி. எல். சுந்தரம் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - CPI)
வாக்கு வித்தியாசம்: 16,008
பவானிசாகர் (தனி) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பவானிசாகர் (தனி) தொகுதியில் 77.37% வாக்குகள் பதிவாகின.
ஈரோடு மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
பவானிசாகர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..
