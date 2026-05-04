தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: புவனகிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Bhuvanagiri Election Result 2026: புவனகிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள புவனகிரி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று ஐம்பத்து ஏழாவது (157) தொகுதியாகும். புவனகிரி சட்டமன்றத் தொகுதி சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டதாகும்
புவனகிரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் புவனகிரி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
புவனகிரி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): துரை க.சரவணன்
அதிஅதிமுக (AIADMK): அருண்மொழிதேவன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சுமதி சீனிவாசன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): டி.மகாலிங்கம்
புவனகிரி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,33,259
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,15,772
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,17,468
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 19
புவனகிரி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.90% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
புவனகிரி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: அருண்மொழிதேவன் (அஇஅதிமுக) - 96,453 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: துரை க.சரவணன் (அதிமுக) - 88,194 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: இரா. இரத்தினவேல் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 6,958
நான்காம் இடம்: கெ.எஸ்.கே பாலமுருகன் (அமமுக) - 2,470 வாக்குகள்
புவனகிரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் புவனகிரி தொகுதியில் 79.40% வாக்குகள் பதிவாகின.
புவனகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:
