  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.15 லட்சம் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.15 லட்சம் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamil Nadu Government, Education loan : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் 15 லட்சம் ரூபாய் வரை கல்வி கடனுதவி பெற விண்ணபிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 13, 2026, 01:35 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
  • ரூ.15 லட்சம் கல்வி கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
  • எப்படி? முழு விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.15 லட்சம் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamil Nadu Government, Education loan : 2026 ஆம் ஆண்டில் வெளிநாடுகளில் சென்று படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. டாப்செட்கோ மூலம் 15 லட்சம் ரூபாய் வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டாப்செட்கோ என்பது தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் ஆகும். இந்த நிறுவனம் மூலம் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவ, மாணவியர்கள் வெளிநாடுகளில் படிக்க கல்வி கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம். யாரெல்லாம் டாப்செட்கோ கடன் பெறலாம், என்னென்ன நிபந்தனைகள் உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

டாப்செட்கோ கல்வி கடனுதவி பெற விதிமுறைகள்

1. விண்ணப்பதாரர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர். மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினராக இருத்தல் வேணடும். சாதிச்சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும்.

2. குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 3 லட்சம் ரூபாய்க்குள் இருக்க வேண்டும். வருமானச்சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டும். இந்த சான்றிதழ், மாநில அரசின் வருமானச்சான்றிதழ் வழங்கும் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது வர்த்தமானி பதிவு பெற்ற அதிகாரியால் (Gazetted officer) சான்றளிக்கப்பட்ட சுய சான்றளிக்கப்பட்ட ஆண்டு குடும்ப வருமானச்சான்றிதழாக இருக்க வேண்டும்.

3. விண்ணப்பதாரர் மருத்துவம், பல் மருத்துவம், பொறியியல் படிப்புகள், பிஎச்டி, முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் போன்றவற்றில் முதுகலைப் படிப்புகளுக்கு, பொருத்தமான அதிகாரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரப்படுத்தப்பட்ட தேர்வு மதிப்பெண்கள் (SAT, GMAT, GRE அல்லது பாடநெறியில் சேருவதற்குப் பொருந்தக் கூடிய பிற தொடர்புடைய மதிப்பெண்கள் போன்றவை) மூலம் சேர்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ளும் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை பெற்றிருக்க வேண்டும். அதாவது, சம்மந்தப்பட்ட நிறுவ னத்திலிருந்து சேர்க்கை /சலுகை கடித்தை பெற்றிருக்க வேண்டும். IELTS அல்லது TOEFL போன்ற முற்றிலும் மொழித்திறன் தேர்வு சான்றிதழ் தேவையில்லை.

ரூ.15 லட்சம் பெறுவதற்கான விதிமுறைகள்

ஒரு மாணவருக்கு அதிகபட்சக் கடன் வரம்பு ரூ.15 லட்சம். இதற்கான செலவில் 85%, புதுதில்லியின் தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நிதி மற்றும் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் மூலம் கொடுக்கப்படும். மீதமுள்ள 15% அதாவது ரூ.2.25 லட்சம் தமிழ்நாடு அரசால் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

கல்வி கடனுதவியில் என்னென்ன கட்டணங்கள் சேரும்?

* அரசு வழங்கும் இந்த கல்வி கடன் தொகையில் சேர்க்கைக் கட்டணம், கல்விக் கட்டணம், புத்தகங்கள், எழுதுபொருட்கள், தேர்வு, ஆய்வகம் மற்றும் நூலகக் கட்டணம், உண்டி மற்றும் உறையுள் கட்டணங்கள் மற்றும் கடன் காலத்திற்கான காப்பீட்டு கட்டணங்கள் உள்ளடங்கும். 

* கல்வி நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப்பட்ட கட்டணத்தின் அடிப்படையில் கடன் தொகை விடுவிக்கப்படும். அதாவது, செமஸ்டர் அல்லது அரையாண்டு அடிப்படையில் கொடுக்கப்படும்.

* முந்தைய ஆண்டுகளில் தேர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே தொடர்ந்து கட்டணத் தவணைகள் விடுவிக்கப்படும்.

* வயது வரம்பு 21 முதல் 40 வயது வரை.

* வட்டி விகிதம்: ஆண்டிற்கு 8%. 

கடனை திரும்ப செலுத்துவது எப்படி?

மாணவர்களிடமிருந்து அதிகபட்சமாக மீட்கும் காலம் 10 ஆண்டுகள் ஆகும். அதாவது 5 வருட தடைகாலம் உட்பட அதாவது கடன் வழங்கப்பட்ட 10 ஆண்டுகளுக்குள் கடனை முழுவதுமாக திருப்பி செலுத்தப்பட வேண்டும்.

முன்கூட்டியே கடனை திரும்ப செலுத்த முடியுமா?

* கடனைத் திருப்பிச்செலுத்தத் தொடங்கிய பிறகு, எப்போது வேண்டுமானாலும் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தலாம். இதற்கான முன் கட்டணம் எதுவும் செலுத்த தேவையில்லை. 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

விண்ணப்பப்படிவம் டாப்செட்கோ இணையதள முகவரியில் www.tabcedco.tn.gov.h பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் கடன் விண்ணப்பப் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து வங்கி கோரும் ஆவண நகல்களுடன் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பித்து கடன் பெறலாம்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

Tamil Nadu governmentEducation LoanTABCEDCO loanTamil Nadu government announcementTamil Nadu education loan scheme

