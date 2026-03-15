  • புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 தேதி அறிவிப்பு! முழு விவரம்

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 தேதி அறிவிப்பு! முழு விவரம்

Puducherry Assembly Election 2026 : புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஏப்ரல் 9 ஆம் வாக்குப்பதிவு நடக்கும், மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 15, 2026, 04:45 PM IST
  • புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு
  • ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறும்
  • மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்க உள்ளது

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 தேதி அறிவிப்பு! முழு விவரம்

Puducherry Assembly Election 2026 : தமிழ்நாடு புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டபேரவைகளுக்கான தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்தது. டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஞானேஷ் குமார், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9 ஆம் வாக்குப்பதிவு நடக்கும், மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கும் என அறிவித்தார். 

புதுச்சேரி வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி
வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி

வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடக்கம் - மார்ச் 16
வேட்புமனுத் தாக்கல் கடைசி நாள் - மார்ச் 23
வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை - மார்ச் 24
வேட்புமனுவைத் திரும்பப் பெற கடைசி நாள் - மார்ச் 26

ஐந்து மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்கான கால அட்டவணை:

அசாம்: 9.4.2026

கேரளா: 9.4.2026

தமிழ்நாடு: 23.4.2026

புதுச்சேரி: 9.4.2026

மேற்கு வங்கம்: 23.4.2026 & 29.4.2026

முடிவுகள்: 4.5.2026

மாநில சட்டப்பேரவை பதவிக்காலம் நிறைவடையும் தேதி

தமிழகத்தில் தற்போதைய 16வது சட்டசபையின் பதவிக்காலம் மே 10 ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. புதுச்சேரி சட்டசபையின் பதவிக்காலம் ஜூன் மாதம் 15 ஆம் தேதியும், மேற்கு வங்காள மாநில சட்டசபையின் பதவிக்காலம் மே 7 ஆம் தேதியும், அசாம் மாநில சட்டசபை மே 20 ஆம் தேதியும், கேரள சட்டசபை மே 23 ஆம் தேதியும் நிறைவு பெறுகிறது.

Key Highlights of the Puducherry Election 2026 | புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் ஒரு பார்வை

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் அரசியல் களம் தமிழகத்தைப் போலவே மிகவும் விறுவிறுப்பாக உள்ளது. புதுச்சேரி சட்டசபையில் மக்களால் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் தொகுதிகள் மொத்தம் 30. இது தவிர, மத்திய அரசால் 3 உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். எனவே மொத்தம் 33 இடங்கள் ஆகும். அதேநேரம் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க 16 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை. அதுவும் தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களின் ஆதரவு அவசியாமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

புதுச்சேரியில் தற்போதைய ஆளுங்கட்சி கூட்டணிக்கும், எதிர்க்கட்சி கூட்டணிக்கும் இடையேதான் நேரடி மோதல் நிலவுகிறது. புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் + திமுக கூட்டணி vs என்.ஆர்.காங்கிரஸ் + பாஜக கூட்டணி கூட்டணி இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது. என்.ஆர்.காங்கிரஸ் + பாஜக கூட்டணியில் அதிமுக இடம் பெறுகிறது.

புதுச்சேரி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA) நிலவரம்

தற்போதைய முதலமைச்சர் ந. ரங்கசாமி தலைமையிலான என்.ஆர். காங்கிரஸ் (AINRC) மற்றும் பாஜக ஆகியவற்றுக்கு இடையே தொகுதிப் பங்கீடு ஏற்கனவே இறுதியாகியுள்ளது. இதன்படி, என்.ஆர். காங்கிரஸ் 16 இடங்களிலும், பாஜக கூட்டணி 14 இடங்களிலும் போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளன. அதிமுக இந்தக் கூட்டணியில் இணைய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.

புதுச்சேரி மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி (INDIA Alliance) விவரம்

இதில் காங்கிரஸ், திமுக, விசிக மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள் களம் இறங்குகின்றன. கடந்த முறை ஆட்சியை இழந்த காங்கிரஸ், இம்முறை மீண்டும் செல்வாக்கை நிரூபிக்கப் போராடுகிறது. திமுகவும் புதுச்சேரியில் தனது பலத்தை அதிகரிக்கத் தீவிரமாக உள்ளது.

புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றி கழகம் போட்டி

தமிழகத்தைப் போலவே நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK) புதுச்சேரியிலும் களம் காண வாய்ப்புள்ளதால், அது எந்தக் கூட்டணியின் வாக்கு வங்கியைப் பாதிக்கும் என்பது பெரும் விவாதமாக உள்ளது. மேலும் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சியும் தனது வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது.

புதுச்சேரி தேர்தல் ஆணையத்தின் பிப்ரவரி 14, 2026 அறிக்கையின்படி:

மொத்த வாக்காளர்கள்: 10,24,507 (சுமார் 10.24 லட்சம்)

பெண் வாக்காளர்கள்: 5,42,152

ஆண் வாக்காளர்கள்: 4,82,216

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 139

