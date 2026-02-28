டிரைவிங் லைசென்ஸ் தேர்வு: இனி கம்ப்யூட்டரே ரிசல்ட் சொல்லும்! எந்தெந்த ஊர்களில் இந்த வசதி? முழு விவரம்

Driving License : தமிழகத்தில் ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License) பெறுவதற்கான நடைமுறையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. இனி ஓட்டுநர் தேர்வின் போது அதிகாரிகள் முன்னிலையில் ஓட்டிக்காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அனைத்தும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட தானியங்கி தளங்கள் மூலம் நடைபெறும்.
7 ஊர்களில் தானியங்கி ஓட்டுநர் தேர்வு மையங்கள்
சாலைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும், ஓட்டுநர் தேர்வில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும் முதற்கட்டமாக தமிழகத்தின் 7 முக்கிய வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் (RTO) தானியங்கி ஓட்டுநர் தேர்வுத் தளங்களை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
எந்தெந்த ஊர்களில் இந்த வசதி?
கோயம்புத்தூர், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, மதுரை வடக்கு, சிவகங்கை, திண்டுக்கல், திருச்சி மேற்கு. இந்த மையங்கள் மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து CSR திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் மனித தலையீடுகள் இன்றி, ஒருவரின் ஓட்டுநர் திறன் துல்லியமாக கணக்கிடப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும்?
முன்பு மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் முன்னிலையில் வாகனம் ஓட்டி காண்பிக்க வேண்டும். அவர் போடும் மதிப்பெண்களே முடிவைத் தீர்மானிக்கும். ஆனால் இனி தேர்வுத் தளத்தில் தரையிலும், ஓரங்களிலும் அதிநவீன சென்சார்கள் மற்றும் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். நீங்கள் கோட்டைத் தாண்டினாலோ அல்லது தவறு செய்தாலோ சென்சார்கள் உடனே அதைக் கண்டறிந்துவிடும். மேலும், வாகனம் ஓட்டியவர் தேர்ச்சி பெற்றாரா இல்லையா என்பதை அதிகாரிகளுக்குப் பதில் கணினியே முடிவு செய்யும். உங்கள் ஓட்டுநர் தேர்வு முழுமையாக வீடியோ பதிவு செய்யப்படும். இதில் முறைகேடுகள் செய்ய வாய்ப்பில்லை.
பொதுமக்களுக்கு என்ன பயன்?
இந்தத் தொழில்நுட்பத்தால் சாமானிய மக்களுக்குக் கிடைக்கும் நன்மைகள் ஏராளம். நான் நன்றாக ஓட்டினேன், ஆனால் பெயில் ஆக்கிவிட்டார்கள் என்ற புகார்களுக்கு இடமிருக்காது. தகுதியுள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே உரிமம் கிடைக்கும். இடைத்தரகர்கள் அல்லது அதிகாரிகளின் தலையீடு இருக்காது என்பதால், லஞ்சம் கொடுக்கும் சூழல் தவிர்க்கப்பட்டு, தேர்வு முடிந்த சில நிமிடங்களிலேயே நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்ற விவரம் கணினி மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுவிடும். இதனால், தகுதியான ஓட்டுநர்கள் மட்டுமே சாலைக்கு வருவதால், விபத்துகளின் எண்ணிக்கை குறையும்.
நடைமுறைச் சிக்கல்கள் இருக்குமா?
1. சாதாரண மைதானங்களில் பழகியவர்களுக்கு, துல்லியமான சென்சார்கள் கொண்ட பாதையில் ஓட்டுவது ஆரம்பத்தில் கடினமாகத் தோன்றலாம். சிறிய தவறு செய்தாலும் கணினி 'பெயில்' என்று காட்டிவிடும்.
2. சென்சார்கள் அல்லது கேமராக்களில் பிழை ஏற்பட்டால், தகுதியானவர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் இதற்கு மேல்முறையீடு செய்ய வீடியோ பதிவுகள் உதவும்.
3. இந்தத் தளங்களைச் சரியாகப் பராமரிக்கத் தவறினால், காலப்போக்கில் துல்லியம் குறையலாம்.
லைசென்ஸ் இனி ஈஸியாக எடுக்க முடியாதா?
உண்மையைச் சொல்லப்போனால், இனி வாகனம் ஓட்டிக் காட்ட செல்பவர்களின் திறன் தான் பேசும். பழைய முறையில் சில நேரங்களில் அதிகாரிகள் கடுமையாக இருந்தால் நன்றாக ஓட்டுபவர்கள் கூடத் தோற்றுப்போக வாய்ப்பிருந்தது. ஆனால் இப்போது, நீங்கள் சரியாக ஓட்டினால், கணினி உங்களை யாரையும் கேட்டு பாஸ் போடாது, அதுவே முடிவை அறிவிக்கும்.
யாரையாவது பிடிச்சு லைசென்ஸ் வாங்கிடலாம் என்ற காலம் முடிவுக்கு வருகிறது. எனவே, முறையாக 8 போடுவது, சிக்னல்களில் நிறுத்துவது போன்றவற்றைத் துல்லியமாகப் பழகியிருக்க வேண்டும். டயர்கள் கோட்டில் பட்டாலோ அல்லது காலைக் கீழே வைத்தாலோ சென்சார்கள் உடனே பிடித்துவிடும். அதனால், முன்பை விடச் சற்று அதிகக் கவனம் தேவைப்படும்.
பொதுமக்கள் செய்ய வேண்டியவை என்ன?
1. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓட்டுநர் பயிற்சிப் பள்ளிகளில் சேர்ந்து, சென்சார் டிராக்குகளில் எப்படி ஓட்டுவது என்ற நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
2. சாலை விதிகள், சிக்னல்கள் மற்றும் கை ஜாடைகளை (Hand Signals) வெறும் தேர்வுக்கு மட்டும் படிக்காமல், நடைமுறையில் பழகிக்கொள்ளுங்கள்.
3. தேர்வு நடக்கும் இடத்திற்குச் சற்று முன்னதாகவே சென்று, அங்குள்ள பாதையையும் (Track), மற்றவர்கள் எப்படி ஓட்டுகிறார்கள் என்பதையும் கவனிப்பது உங்கள் பதற்றத்தைக் குறைக்கும்.
4. இப்போது ஆன்லைன் முறை என்பதால், உங்கள் ஆதார் மற்றும் பிற ஆவணங்களைச் சரியாகப் பதிவேற்றி, 'Slot Booking' செய்த நேரத்தில் சரியாகச் செல்லுங்கள்.
