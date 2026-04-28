  Tamil News
  Tamil Nadu
டாப் டக்கரு... தமிழ்நாடு தான் வின்னரு... பொருளாதார வளர்ச்சியில் அசுர சாதனை - இது ஏன் முக்கியம்?

TN Double Digit Economic Growth: தமிழ்நாட்டில் தொடர்ச்சியாக 2வது நிதியாண்டிலும் இரட்டை இலக்க பொருளாதார வளர்ச்சியை தமிழ்நாடு பதிவு செய்து சாதனையை படைத்துள்ளது.  2025-26 நிதியாண்டில் 10.83% வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளதாக ஒன்றிய புள்ளியியல் துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 28, 2026, 02:36 PM IST
  • 2024-25 நிதியாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி 11.19%
  • 2025-25 நிதியாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி 10.83%
  • தமிழ்நாட்டில் தனிநபர் வருமானம் ரூ.4.08 லட்சமாக உள்ளது.

Trending Photos

திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் குழந்தை பெத்துக்கலாம்..பிரபல நடிகை கருத்து!
camera icon6
Nithya Menen
திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் குழந்தை பெத்துக்கலாம்..பிரபல நடிகை கருத்து!
இனி டை அடிக்கவே வேண்டாம்.. ரோட்டோர செடியின் இந்த சாறு போதும், நரைமுடி நிரந்தரமாக கருப்பாகிவிடும்
camera icon9
Nithyakalyani
இனி டை அடிக்கவே வேண்டாம்.. ரோட்டோர செடியின் இந்த சாறு போதும், நரைமுடி நிரந்தரமாக கருப்பாகிவிடும்
பரணியில் சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், பணக்கார யோகம்
camera icon10
Sun Transit
பரணியில் சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், பணக்கார யோகம்
ஏப்ரல் 30 முதல் புதாதித்ய யோகம்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கப்போகிறது?
camera icon6
BudhadityaYoga
ஏப்ரல் 30 முதல் புதாதித்ய யோகம்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கப்போகிறது?
Tamil Nadu Double Digit Economic Growth: தொடர்ச்சியாக 2வது நிதியாண்டிலும் இரட்டை இலக்க பொருளாதார வளர்ச்சியை தமிழ்நாடு பதிவு செய்து, சாதனையை படைத்துள்ளது. 

கடந்த 2024-25 நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 11.19% ஆக இருந்தது. தற்போது 2025-26 நிதியாண்டில் 10.83% வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளதாக ஒன்றிய புள்ளியியல் துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

டாப்பில் தமிழ்நாடு

2025-26 நிதியாண்டுக்கான பொருளாதார வளர்ச்சி மாற்ற மாநிலங்களை விட அதிகமாக தமிழ்நாடு பெற்றுள்ளது. உத்தரபிரதேசம், கேரளா, பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 11 மாநிலங்கள் மற்றும் நான்கு யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான தரவுகளை மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் இன்னும் வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், தமிழ்நாடே அதிக வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது.

வளர்ச்சி விகிதத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தமிழ்நாட்டின் செயல்திறன், தேசிய சராசரியான 7.4 சதவீதத்தை கணிசமாக மிஞ்சியுள்ளது. தொடர்ச்சியாக இரண்டு ஆண்டுகளாக இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது, மாநிலத்தின் வளர்ச்சிப் பாதையை காட்டுகிறது.

திமுக vs அதிமுக ஆட்சியில்...

திமுக ஆட்சியில்...: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான 2021-2025 ஆட்சிக்காலத்தில், தமிழ்நாடு ஆண்டுக்கு சராசரியாக 9.07% வளர்ச்சி விகிதத்தை எட்டியுள்ளது. முந்தைய அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் (2016-2021) 5.21% வளர்ச்சியே பெற்றிருந்தது. 

அதிமுக ஆட்சியில்...: அதன்மூலம் அதிமுக ஆட்சியை விட 3.86% கணிசமான முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. அதேநேரத்தில் கொரோனா காலகட்டத்தை சேர்க்காமல், 2014-15 முதல் 2018-19 ஆகிய ஐந்தாண்டுகால சராசரி வளர்ச்சியை 1.89% அதிகம் என்றும் பொருளாதார வல்லுநர்களால் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

GSDP வளர்ச்சி

இந்தியாவின் 2வது பெரிய மாநிலப் பொருளாதாரமான தமிழ்நாட்டின் மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP), 2024-25இல் ரூ.31.19 லட்சம் கோடியாக இருந்த நிலையில், 2025-26ல் ரூ.35.29 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது 13.16% என்ற வலுவான வளர்ச்சி விகிதம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடுகையில் மிக வேகமானது என்றும் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தமிழ்நாட்டின் தனிநபர் வருமானம்

தரவுகளின் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டில் தனிநபர் வருமானம் ரூ.4.08 லட்சமாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டுக்கு முன் கர்நாடகா (ரூ.4.33 லட்சம்) மட்டுமே உள்ளது. 

இந்தளவிற்கு வேகமாக வளர்வது அரிது

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு தொழில் துறை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா, மகத்தான சாதனை என குறிப்பிட்டு அவரது X பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை போட்டுள்ளார். அப்பதிவில், திமுக ஆட்சியில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இரட்டை இலக்க வளர்ச்சி கண்டுள்ளது என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் அரவணைப்பில் தமிழ்நாடு வளரும்.

மேலும் அதில், "இது சாதாரண வளர்ச்சி அல்ல, திட்டமிட்ட முன்னேற்றம் என்பதையே இது நிரூபிக்கிறது. இதுவே அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பரவலாக்கப்பட்ட திராவிட மாடல் வளர்ச்சி. இதில் முக்கிய தகவல் என்னவென்றால், இந்திய அளவில் இது அதிகம் என்பதைக் கடந்து, ஏற்கனவே உயர்ந்து இருக்கும் ஒரு மாநிலம் இவ்வளவு வேகத்தில் வளர்வது உலக அளவிலும் அரிது" என குறிப்பிட்டுள்ளார். 

சாதாரணமாக கிடைத்த வளர்ச்சி

மேலும், இது சாதாரணமாக கிடைத்த வளர்ச்சி அல்ல என்றும் கடின உழைப்பினால் கிடைத்த வெற்றி என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். திமுக ஆட்சியின் முந்தைய காலங்களிலும் இதேபோன்ற வலுவான வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

$1 டிரில்லியன் பொருளாதாரம்

தொடர்ந்து 15–20 ஆண்டுகள் இப்படியான வளர்ச்சி நடந்தால் சீனா, தென் கொரியா போன்ற வளர்ச்சி இங்கேயும் நிச்சயம் சாத்தியம்தான் என்றும், 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டை 1 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றும் இலக்கை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உறுதியாக தனது கையில் எடுத்துள்ளார் என்றும் டிஆர்பி ராஜா பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், இந்த வளர்ச்சி அடுத்த 5 ஆண்டுகளும் தொடரும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். 

பதிவின் இறுதியில், இந்த பாதையை வலுப்படுத்தி, முதலீடு, தொழில், வேலைவாய்ப்பு வளர்ச்சியை முன்னெடுத்து வரும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் முயற்சிகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி இது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திராவிட மாடல்... தனித்துவமான மாடல்...

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், "தமிழ்நாடு என்றாலே சாதனை... சாதனை... சாதனை..." என இதுகுறித்து பதிவிட்டுள்ளார்.  திராவிட மாடல் தனித்துவமான மாடல் என்றும் சொன்னதை, எண்களிலும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றும் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக இரட்டை இலக்கத்தை தாண்டியிருப்பதை குறிப்பிட்டு பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்திய மாநிலங்களுடன் போட்டியில்லை

மேலும், "முதல் மூன்றாண்டுகளில் அடித்தளம் அமைத்து, இப்போது தொடர்ந்து இரண்டாண்டுகளாக இரட்டை இலக்க வளர்ச்சி என்ற சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளோம். சிறப்பான நமது நிர்வாகத்திற்கு, உழைப்பால் துணை நின்ற தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நன்றி. இது தொடக்கம்தான். உங்கள் துணையோடு இன்னும் பல உயரங்களை அடைவது உறுதி. நம்முடைய போட்டி என்பது மற்ற இந்திய மாநிலங்களுடன் அல்ல; தெற்காசியாவில் முதன்மை மாநிலமாகத் தமிழ்நாடு உயர வேண்டும்" என பதிவிட்டுள்ளார். 

மேலும் படிக்க | ஒரே நாடு ஒரே மின்சார விலை: இது தமிழக மக்களுக்கு வரமா? அல்லது சுமையா? மே 16.. என்ன நடக்கும்?

மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு எத்தனை ஓட்டு விழுந்தது? உளவுத்துறை அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்! பதற்றத்தில் பனையூர் பங்களா

மேலும் படிக்க | மே 4 தேர்தல் முடிவுகள்: என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு? ஓர் அலசல்!

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

