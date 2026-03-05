English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • TN Govt Employees News | அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: GPF பணம் எடுக்கும் வரம்பு ₹20 லட்சமாக உயர்வு!

TN Govt Employees News | அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: GPF பணம் எடுக்கும் வரம்பு ₹20 லட்சமாக உயர்வு!

TN Govt Employees News:  தமிழக அரசின் நிதித்துறை வெளியிட்டுள்ள புதிய அரசாணை படி, அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் ஜி.பி.எஃப் (GPF) கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கான வரம்பு அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இனி ஊழியர்கள் அதிகபட்சமாக ₹20 லட்சம் அல்லது 75 மாத அடிப்படை ஊதியம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 5, 2026, 04:50 PM IST
  • தமிழக அரசு ஊழியர்களின் நீண்டநாள் கனவு நனவு: புதிய GPF அரசாணை வெளியீடு.
  • அரசு ஊழியர்கள் அதிகபட்சமாக ₹20,00,000 வரை ஜி.பி.எஃப் பணம் எடுக்க அனுமதி.
  • வீடு கட்ட HBA மற்றும் GPF இரண்டும் சேர்த்து ₹50 லட்சம் வரை வரம்பு நிர்ணயம்.

GPF New Rules Update: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, தமிழக அரசு தற்போது ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சொந்த வீடு கட்ட வேண்டும் அல்லது குடும்பத்தின் பெரிய செலவுகளைச் சமாளிக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு 'மகிழ்ச்சியான தகவல்' என்றே சொல்லலாம். தமிழக அரசின் நிதித்துறை வெளியிட்ட அரசாணையில் என்ன கூறப்பட்டு உள்ளது? , அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கான வரம்பு எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது?, அரசு ஊழியர்கள் சொந்த வீடு கட்டுபவர்களுக்கான சிறப்பு விதிமுறை என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

புதிய அரசாணை சொல்வது என்ன?

தமிழக அரசின் நிதித்துறை பிப்ரவரி இறுதியில் வெளியிட்டுள்ள அரசாணை நிலை எண்: 46-ன் படி, பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (GPF) விதிகளில் (குறிப்பாக விதி 15-B இல்) சில முக்கியத் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கான வரம்பு கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

GPF-ல் இருந்து எவ்வளவு பணம் எடுக்கலாம்? 

புதிய திருத்தத்தின்படி, ஒரு அரசு ஊழியர் தனது ஜி.பி.எஃப் கணக்கிலிருந்து சில நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் பணம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதாவது இனிமேல் 20 லட்சம் ரூபாய் வரை ஜி.பி.எஃப் கணக்கிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். அல்லது உங்கள் அடிப்படை மாத ஊதியத்தைப் போல 75 மடங்கு (75 மாத ஊழியம்) கணக்கிடப்படும். இந்த இரண்டில் (20 லட்சம் அல்லது 75 மாத ஊதியம்) எது குறைவான தொகையோ, அந்தத் தொகையை நீங்கள் விதிகளுக்கு உட்பட்டுப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

சொந்த வீடு கட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு விதிமுறை

வீடு கட்டுவதற்காக ஏற்கனவே கடன் (House Building Advance - HBA) வாங்கியவர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய அப்டேட் இதில் உள்ளது. நீங்கள் மாநில அரசு, மத்திய அரசு அல்லது தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் வீடு கட்ட முன்பணம் (HBA) வாங்கியிருக்கலாம். 

தற்போது ஜி.பி.எஃப் மூலம் எடுக்கும் தொகையும், ஏற்கனவே நீங்கள் வாங்கிய முன்பணமும் சேர்த்து மொத்தம் 50 லட்சம் ரூபாயைத் தாண்டக்கூடாது. இந்த புதிய உச்சவரம்பு, தற்போதைய கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மாற்றத்தினால் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?

வட்டிச் சுமை குறையும்

வங்கிகளில் அதிக வட்டிக்கு கடன் வாங்குவதற்குப் பதிலாக, உங்கள் சொந்தச் சேமிப்பான ஜி.பி.எஃப் பணத்தைப் பயன்படுத்துவதால் நிதிச் சுதந்திரம் கிடைக்கும்.

சொந்த வீட்டு கனவு நிறைவேறும்

நிலத்தின் விலை மற்றும் கட்டுமானச் செலவுகள் விண்ணைத் தொடும் இந்த காலத்தில், 20 லட்சம் ரூபாய் வரை எடுக்க முடிவது நடுத்தர அரசு ஊழியர்களுக்குப் பெரிய வரப்பிரசாதம்.

அரசு ஊழியர்களுக்கு நிம்மதி

கூடுதல் வருமானம் இன்றி, நேர்மையாகப் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் தங்கள் வாழ்நாள் சேமிப்பைத் தங்களின் அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கு எளிதாகப் பயன்படுத்த இது வழிவகுக்கும்.

அரசு ஊழியர்கள் உற்சாகம்

தமிழக அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை அரசு ஊழியர் சங்கங்களும், பணியாளர்களும் பெரும் உற்சாகத்துடன் வரவேற்றுள்ளனர்.

