தேர்வு இல்லாத தமிழ்நாடு அரசு வேலை வேண்டுமா? மாதம் ரூ.30000 சம்பளம் - முழு விவரம்

Tamil Nadu government jobs : தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பணிக்கு லட்சக்கணக்கானோர் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் வேளையில், தேர்வு இல்லாமலேயே நேரடியாக தேர்வு செய்யப்படக்கூடிய அரசுப் பணி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. டிகிரி முடித்தவர்கள் இந்த காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். திருவள்ளூர் மற்றும் திருப்பூரில் பணியாற்ற வேண்டும். மாதம் 30 ஆயிரம் ரூபாய் வரை சம்பளம் கிடைக்கும். இந்த பணிகள் குறித்த முழு விவரம், யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது தொடர்பான அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின் விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
திருவள்ளூர் வேலைவாய்ப்பு
திருவள்ளூர் மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, மகளிர் திட்டம், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ், 14 வட்டாரங்களில் காலியாக உள்ள வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படையிலான) பணியிடங்களை நிரப்ப தகுதியுடைய நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
திருவள்ளூர் மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, மகளிர் திட்டம், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ், 14 வட்டாரங்களில் காலியாக உள்ள ஒப்பந்த அடிப்படையிலான வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப தகுதியுடைய நபர்களிடமிருந்து உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
கல்வித்தகுதி
வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கல்வித் தகுதிகள் கல்வித் தகுதி ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி மற்றும் 3 மாத காலம் கணினி பயிற்சி சான்றிதழ் தேர்ச்சி அல்லது இளங்கலை கணினி அறிவியல், இளங்கலை கணினி பயன்பாடு பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி, வயது 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். முன் அனுபவம் மகளிர் சுய உதவிக் குழு, ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பில் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பிற தகுதிகள்
இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். சுய உதவிக் குழு ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பில் சிறப்பான முந்தைய செயல்பாடு இருக்க வேண்டும்.
யார் விண்ணப்பிக்கக்கூடாது?
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், புதுவாழ்வு திட்டம், இதர மாநில அரசு சார்ந்த திட்டங்கள், இயக்கங்களில் பணிபுரிந்து நிர்வாக காரணங்களுக்காகவோ அல்லது நிதி முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதற்கான காரணங்களுக்காகவோ பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவராக இருத்தல் கூடாது.
விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி
விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள் :- 16.02.2026 விண்ணபிக்க வேண்டிய முகவரி திட்ட இயக்குநர் / இணை இயக்குநர், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி துறை அலுவலக வளாகம் திருவள்ளூர்
திருப்பூர் வேலைவாய்ப்பு
2015 ஆம் ஆண்டின் இளைஞர் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் விதிமுறைகளின்படி திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இளைஞர் நீதி குழுமத்திற்கு சமூகப்பணி உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவற்காக கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதிகளைக் கொண்ட தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இளைஞர் நீதி குழுமத்திற்கு ஒரு பெண் உட்பட இரண்டு சமூகப்பணி உறுப்பினர்கள் அரசால் மதிப்பூதிய அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். இப்பதவி அரசு பணி அல்ல.
தகுதிகள்
விண்ணப்பதாரர் குழந்தைகள் தொடர்பான உடல் நலம், கல்வி அல்லது குழந்தைகளுக்கான நலப்பணிகளில் குறைந்தது 7 ஆண்டுகள் முனைப்புடன் ஈடுபாடு கொண்டவராக இருத்தல் வேண்டும்.
அல்லது
குழந்தை உளவியல், மனநல மருத்துவம், சமூகவியல் அல்லது சட்டம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் பட்டம் பெற்று தொழில் புரிபவராக இருத்தல் வேண்டும். மேலும், பத்திரிக்கையில் செய்தி வெளியிடும் நாளில், விண்ணப்பதாரர்கள் 35 வயதுக்கு குறையாதவராகவும் 65 வயதைப் பூர்த்தி செய்யாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இதற்கான விண்ணப்பபடிவத்தை அந்தந்த மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது துறை சார்ந்த இணையதள முகவரியிலிருந்து (https://dsdcpimms.tn.gov.in) விண்ணப்பதாரர் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். தகுதிவாய்ந்த நபர்கள் மேற்கண்ட பதவிக்கு அதற்கான அமைந்த படிவத்தில் 12.03.2026 (வியாழக்கிழமை) மாலை 5.00 மணிக்குள் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் கிடைக்கப்பெறுமாறு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இயக்குநர், குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை, எண் 1A.முதல் தளம், CMDA - ||காந்தி இர்வின் ரோடு, எழும்பூர், சென்னை-600 008.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் மேற்குறிப்பிட்ட அலுவலகத்திற்கு வந்து சேரவேண்டும். தகுதி மற்றும் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நியமனம் அமையும். இது குறித்து அரசின் முடிவே இறுதியானது.
மேலும் படிக்க | சென்னை : மாதம் ரூ.9000 உதவித்தொகை! 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்
மேலும் படிக்க | டிகிரி இருந்தால் போதும்! ரூ.1 லட்சம் சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு! தமிழக அரசு அறிவிப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ