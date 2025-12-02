English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • தமிழக இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ. 12,500 மாத உதவித் தொகையுடன் இலவச பயிற்சி

தமிழக இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ. 12,500 மாத உதவித் தொகையுடன் இலவச பயிற்சி

TamilNadu Government : தமிழக இளைஞர்களுக்கு ரூ. 12,500 மாத உதவித் தொகையுடன் இலவச பயிற்சி அளிப்பது தொடர்பான அறிவிப்பை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 2, 2025, 10:06 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
  • இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • மாதம் 12,500 உதவித்தொகை பெறலாம்

தமிழக இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ. 12,500 மாத உதவித் தொகையுடன் இலவச பயிற்சி

TamilNadu Government : தமிழ்நாட்டில் படித்த இளைஞர்களுக்கு மாத உதவித்தொகையுடன் பிரதம மந்திரி தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் நடக்க உள்ளது. இந்த இலவச தொழில் பயிற்சியின்போது அதிகபட்சம் மாதம் 12,500 ரூபாய் வரை பெற முடியும். எனவே, விருப்பம் உள்ள மாணவ, மாணவிகள் இத்திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். இது தொடர்பாக கரூர் மற்றும் தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர். அது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.... 

பிரதம மந்திரி தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம்

பிரதம மந்திரி தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் கரூரில் நடைபெற உள்ளது. தேசிய தொழிற்பழகுநர் ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் (NAPS) தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை சார்பாக, கரூர் மாவட்ட அளவில் பிரதம மந்திரி தேசிய தொழிற்பழகுநர் (அப்ரண்டீஸ்) சேர்க்கை முகாம் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம், வெண்ணைய்மலை, கரூர் வளாகத்தில் 08.12.2025 அன்று (காலை 10.00 மணிமுதல் மாலை 4.00 மணி வரை) நடைபெற உள்ளது.

அரசு/தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயின்று வெற்றிகரமாக பயிற்சியினை முடித்து இதுநாள் வரை தொழிற்பழகுநர் பயிற்சியினை மேற்கொள்ளாத பயிற்சியாளர்கள் தங்களது கல்வி, சாதிசான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் அளவு போட்டோ- 2 எண்கள், ஆதார் அட்டை, தேசிய/மாநில தொழிற் சான்றிதழ் (COE தொழிற்பிரிவு சான்றிதழ்கள் உட்பட) ஆகியவற்றின் அசல் மற்றும் நகல்களுடன் தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாமில் பங்கேற்று தொழிற்பழகுநர்களாக சேர்ந்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

தொழிற்பழகுநர் திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிற்நிறுவனங்கள் தங்களது நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள தொழிற்பழகுநர்களின் வெட்புலத்தினை நிறைவு செய்திடும் பொருட்டு உரிய நிறுவன பதாகைகளுடன் இம்முகாமில் நேரடியாக பங்கேற்று தொழிற்பழகுநர்களை தேர்வு செய்து பயன்பெறலாம்.
மேலும், விபரங்களை அறியும் பொருட்டு உதவி இயக்குநர் அவர்களை நேரிலும் மற்றும் தொலைபேசி (04324-299422, 9443015914, 9566992442) வாயிலாகவும் தொடர்பு கொண்டு அறிந்துக் கொள்ளலாம். அலுவலக முகவரி, மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், 2ம்தளம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக வளாகம், வெண்ணைய்மலை, கரூர்-639006. 

தென்காசியில் பயிற்சி 

தென்காசி மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தின் சார்பாக, பிரதம மந்திரி தேசிய தொழில் பழகுநர் அப்ரண்டீஸ் மேளா(PMNAM) 08.12.2025 அன்று திங்கள்கிழமை காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை சேர்க்கை முகாம் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம், தென்காசியில் வைத்து நடைபெறுகிறது. இந்த தொழில் பழகுநர் சேர்க்கை முகாமில் ஐ.டி.ஐ இரண்டாண்டு மற்றும் ஓராண்டு தொழிற்பிரிவுகள், பாலிடெக்னிக், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.

பிரதம மந்திரி தேசிய தொழில் பழகுநர் மேளா மத்திய மாநில பொதுத்துறை மற்றும் தனியார்துறை நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்கிறார்கள். பயிற்சி காலத்தில் மாதந்தோறும் உதவித்தொகை ரூ.9600/- முதல் ரூ.12500/- வரை வழங்கப்படும். இந்த தொழில் பழகுநர் பயிற்சியில் சேர்ந்து பயிற்சி முடிப்பவர்களுக்கு மத்திய அரசின் நேஷனல் அப்ரண்டீஸ் சான்றிதழ் (NAC) வழங்கப்படும். 

இம்முகாமில் மேற்கண்ட படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள் உரிய சான்றிதழ்களுடன் முகாமில் பங்கேற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. இது தொடர்பாக, மேலும் விவரங்களுக்கு தென்காசி மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு விவரம் பெறலாம். மேலும், விவரங்களுக்கு 04633-298088, 9791768403, 9285391103 என்ற தொலைப்பேசி எண்களிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.

Tamilnadu GovernmentFree Trainingpm apprenticeship schemetn government announcementtamil nadu youth scheme 2025

