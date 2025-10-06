English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உங்கள் பெயரில் RC புக் இருக்கிறதா? உடனே இத பண்ணுங்க! இல்லையென்றால் அபராதம்!

ஓட்டுநர் உரிமம், வாகன ஆர்.சி. புத்தகத்தில் மொபைல் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயம்: மத்திய போக்குவரத்துத் துறை வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு! முழு விவரம் இதோ!

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 6, 2025, 06:45 AM IST
  • மொபைல் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயம்!
  • மத்திய போக்குவரத்துத் துறை அறிவிப்பு!
  • முழு விவரம் இதோ!

Trending Photos

இன்னும் 13 நாட்களில் கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2025: தீபாவளிக்கு முன் 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் திருப்பம்
camera icon7
Guru Peyarchi
இன்னும் 13 நாட்களில் கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2025: தீபாவளிக்கு முன் 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் திருப்பம்
ஓய்வு பெறும் ஜடேஜா... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு - ஷாக் காரணம்!
camera icon8
Ravindra Jadeja
ஓய்வு பெறும் ஜடேஜா... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு - ஷாக் காரணம்!
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
camera icon11
Guru Peyarchi
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்! ரூ.1000 பெற கிடைக்குமா?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்! ரூ.1000 பெற கிடைக்குமா?
உங்கள் பெயரில் RC புக் இருக்கிறதா? உடனே இத பண்ணுங்க! இல்லையென்றால் அபராதம்!

வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் வாகன உரிமையாளர்களின் நலன் கருதி, போக்குவரத்து சேவைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, மத்திய போக்குவரத்துத் துறை ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி அனைத்து ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகன பதிவு சான்றிதழிலும் தற்போதைய பயன்பாட்டில் உள்ள மொபைல் எண்ணை உடனடியாக அப்டேட் செய்வது அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் பொதுமக்களை எளிதில் சென்றடைவது உறுதி செய்யப்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஏன் இந்த அவசர நடவடிக்கை?

போக்குவரத்து துறையின் பெரும்பாலான சேவைகள் தற்போது பரிவஹன் இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த சேவைகளை பெறுவதற்கும், முக்கிய தகவல்களை பரிமாறி கொள்வதற்கும் ஓடிபி அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு அவசியமாகிறது. பலருடைய மொபைல் எண்கள் மாற்றப்பட்டோ அல்லது பதிவுகளில் இல்லாமலோ இருப்பதால், அரசின் முக்கிய தகவல்கள் அவர்களை சென்றடைவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு பாஜக கொடுத்த 'முக்கிய அட்வைஸ்' குறி வச்சா இர விழுமா? - வெளியான தகவல்!

குறிப்பாக, போக்குவரத்து விதிமீறல்களுக்கான மின்னணு அபராத சீட்டுகள், வாகனக் காப்பீடு, PUC சான்றிதழ் மற்றும் தகுதி சான்றிதழ் புதுப்பிப்பு குறித்த நினைவூட்டல்கள் ஆகியவை மொபைல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. சரியான மொபைல் எண் இல்லாத பட்சத்தில், இந்த தகவல்கள் கிடைக்காமல், அபராத தொகை அதிகரிப்பது போன்ற தேவையற்ற சிக்கல்களை வாகன ஓட்டிகள் சந்திக்க நேரிடுகிறது.

ஆன்லைனில் புதுப்பிப்பது எப்படி?

வாகன மொபைல் எண் புதுப்பிப்புக்காக, பொதுமக்கள் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆன்லைன் மூலமாகவே எளிதாக இந்த பணியை முடிக்கலாம்.

வழிமுறைகள்:

  • பரிவஹன் இணையதளத்திற்கு செல்லவும்: https://parivahan.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
  • சேவையை தேர்ந்தெடுக்கவும்: அங்கு, ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கு "சாரதி" சேவையையும், வாகன பதிவு சான்றிதழுக்கு "வாகன்" சேவையையும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
  • மொபைல் எண் புதுப்பிப்பு: முகப்பு பக்கத்தில் காணப்படும் "Update Mobile Number" என்ற இணைப்பை சொடுக்கவும்.
  • விவரங்களைப் பதிவு செய்யவும்: உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் எண் அல்லது வாகன பதிவு எண், சேசிஸ் எண், எஞ்சின் எண் போன்ற கேட்கப்பட்ட விவரங்களை சரியாக உள்ளிடவும்.
  • ஆதார் மூலம் சரிபார்ப்பு: ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் ஓடிபி மூலம் உங்கள் அடையாளத்தை சரிபார்க்க வேண்டும். இது உங்கள் தகவல்களை பாதுகாப்பாக புதுப்பிக்க உதவுகிறது.
  • உறுதிப்படுத்துதல்: சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், உங்கள் புதிய மொபைல் எண் வெற்றிகரமாக புதுப்பிக்கப்பட்டு, அதற்கான உறுதி செய்தி திரையில் தோன்றும்.

பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்

  •    போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் குறித்த அபராத அறிவிப்புகளை உடனடியாக பெறலாம்.
  •    வாகனத்தின் காப்பீடு, தகுதி சான்று மற்றும் வரி செலுத்துதல் போன்றவற்றை சரியான நேரத்தில் புதுப்பிக்க நினைவூட்டல்கள் கிடைக்கும்.
  •    போலி ஆவணங்கள் மற்றும் ஆள்மாறாட்டத்தை தடுக்க உதவுகிறது.
  •    ஆன்லைன் மூலம் வாகன உரிமை மாற்றம், முகவரி மாற்றம் போன்ற சேவைகளை எளிதாகவும், விரைவாகவும் பெறலாம்.

எனவே, அனைத்து வாகன உரிமையாளர்களும், ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்போரும், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, தங்களது மொபைல் எண்ணை உடனடியாக புதுப்பித்துக் கொள்ளுமாறு மத்திய போக்குவரத்துத் துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இது, எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய தேவையற்ற தாமதங்கள் மற்றும் சிக்கல்களை தவிர்த்து, அரசின் டிஜிட்டல் சேவைகளை முழுமையாக பயன்படுத்த உதவும் ஒரு முக்கிய படியாகும்.

மேலும் படிக்க | விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா...? டக்குனு துரைமுருகன் சொல்லிய பதில் - என்ன தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
mobile numberRc Bookdriving licenceTransport departmentTN Govt

Trending News