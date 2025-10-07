மாணவர்களுக்கு ரூ.30 லட்சம் கல்வி உதவித்தொகை: தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்!

தமிழகத்தில் உள்ள சிறுபான்மையின மாணவர்கள், உலக தரம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி பெறும் கனவை நனவாக்கும் வகையில், தமிழக அரசு ஒரு சிறப்புமிக்க கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு தலா ரூ.30 லட்சம் வரை நிதியுதவி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இது அவர்களது கல்வி பயணத்தில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும். 2025-2026-ம் கல்வியாண்டிற்கான இந்த அறிவிப்பை, சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே வெளியிட்டுள்ளார். இந்த திட்டம், குறிப்பாக இஸ்லாமிய சிறுபான்மையின மாணவர்களின் கல்வித்தரத்தை உயர்த்தி, அவர்களுக்கு உலகளாவிய கல்வி வாய்ப்புகளை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
- தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும், அவர்களது முதுகலை பட்டப்படிப்பிற்காக தலா ரூ.30 லட்சம் வரை கல்வி உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.
- 2025-2026-ம் கல்வியாண்டில், மொத்தம் 10 இஸ்லாமிய சிறுபான்மையின மாணவர்கள் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனடைவார்கள்.
- இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக, தமிழக அரசு ரூ.3.60 கோடியை நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள் என்ன?
இந்த கல்வி உதவித்தொகையை பெற, மாணவர்கள் பின்வரும் தகுதிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும்:
1. பல்கலைக்கழக தரம்: உலக புகழ்பெற்ற QS தரவரிசை பட்டியலில், முதல் 250 இடங்களுக்குள் உள்ள வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது கல்வி நிறுவனங்களில், முதுகலை பட்டப்படிப்பிற்கான நிபந்தனையற்ற சேர்க்கை கடிதத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2. வருமான வரம்பு: விண்ணப்பதாரரின் பெற்றோரது ஆண்டு வருமானம் ரூ.8 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
3. கல்வித் தகுதி: தங்களது இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் 60% மதிப்பெண்கள் அல்லது அதற்கு இணையான தேர்ச்சி சதவீதத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பயனடையக்கூடிய பாடப்பிரிவுகள்
பின்வரும் துறைகளில் முதுகலை பட்டப்படிப்பை தொடரும் மாணவர்கள் இந்த உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்:
- பொறியியல் (Engineering)
- மேலாண்மை அறிவியல் (Management Science)
- பயன்பாட்டு அறிவியல் (Applied Science)
- வேளாண்மை அறிவியல் (Agricultural Science)
- மருத்துவம் (Medicine)
- சர்வதேச வணிகம் (International Business)
- பொருளாதாரம், நிதி மற்றும் கணக்கியல் (Economics, Finance, Accounting)
- மனிதநேயப் படிப்புகள் (Humanities)
- சமூக அறிவியல் (Social Science)
- நுண்கலைகள் (Fine Arts)
- சட்டம் (Law)
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தகுதியுள்ள மாணவர்கள், இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ள, விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறைகள் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளன. www.bcmbcmw.tn.gov.in/welfschemes_minorities.htm என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு சென்று விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். விண்ணப்பத்தை முழுமையாக பூர்த்தி செய்து, தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் இணைக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை ஆணையர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, கலசமஹால் பாரம்பரிய கட்டிடம், முதல் தளம், சேப்பாக்கம், சென்னை - 600 005 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் அக்டோபர் 31, 2025 ஆகும். இந்த திட்டம், திறமையுள்ள சிறுபான்மையின மாணவர்கள், நிதி சிக்கல்கள் இன்றி, தங்களது உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்வி கனவுகளை எட்டுவதற்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. தகுதியுள்ள மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை உரிய நேரத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
