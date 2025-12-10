அகவிலை நிவாரணம் 458% உயர்வு! ஓய்வூதியம் கருணைக் கொடை பெறுவோருக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

TN Govt Order (சென்னை): இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் (Pensioners) மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான (Family Pensioners) ஒரு மகிழ்ச்சியான நிதி அறிவிப்பு ஆகும். பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி (CPF) திட்டத்தில் இருந்த அல்லது ஓய்வூதியம் இல்லாத பணியிடங்களில் (Non-Pensionable Establishment) இருந்து இறந்த அரசு ஊழியர்களின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும், முன்னாள் மாவட்ட வாரியப் பணியாளர்களுக்கும் அரசாணை மூலம் தமிழக அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
கருணைக் கொடை (Ex-gratia):
இந்த அரசாணை, வழக்கமான ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்காக அல்ல. இது "கருணைக் கொடை" (Ex-gratia) பெறும் சில பயனாளிகளுக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது 2025 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் , இவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கூடுதல் பணம் (அகவிலை நிவாரணம் - Dearness Allowance) 458% ஆக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. இதற்கு முன் (ஜூலை 2024 முதல்) இது 447% ஆக இருந்தது.
உயர்த்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரணம்:
அதாவது, 2025 ஜனவரி 1 முதல் , கருணைக் கொடை பெறும் இந்தச் சிறிய குழுவினருக்கு, அவர்களின் மாதாந்திரத் தொகையுடன் சேர்த்து கூடுதலாக, உயர்த்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரணம் (458%) வழங்கப்படும். மேலும் இந்தத் தொகையை கருவூல அதிகாரிகள் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக அரசாணையில் (Government Order) வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு:
1. முந்தைய அரசாணையில் (முதலில் படிக்கப்பட்ட) பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணைகள்:
மாநில அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அகவிலைப்படியின் (Dearness Allowance) விகிதங்களை 2025 ஜனவரி 1 முதல் 53 சதவீதத்திலிருந்து 55 சதவீதமாகத் திருத்தி அமைத்து உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன
மேலும், மறைந்த பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி (Contributory Provident Fund) / ஓய்வூதியம் அல்லாத பணியிடப் (Non-Pensionable Establishment) பயனாளிகளின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும், கருணைக் கொடை (Ex-gratia) பெறும் முன்னாள் மாவட்ட வாரிய ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படி தனியாக வழங்கப்படும் என்று ஆணையிடப்பட்டது.
2. இரண்டாவது அரசாணையில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணைகள்:
மறைந்த பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி / ஓய்வூதியம் அல்லாத பணியிடப் பயனாளிகளின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும், முன்னாள் மாவட்ட வாரிய ஊழியர்களுக்கும், 2013 ஜூன் 4 ஆம் தேதி முதல் ரூ.605/-லிருந்து ரூ.645/- ஆக திருத்தி அமைக்கப்பட்ட கருணைக் கொடை பெற்று வருபவர்களுக்கும், 2024 ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் 447% என்ற உயர்த்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரண விகிதத்தை (Dearness Relief) அனுமதித்து உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன[
3. தற்போதைய உத்தரவு (அகவிலை நிவாரணம் திருத்தம்):
முதலில் படிக்கப்பட்ட குறிப்பில் (அரசாணையில்) பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணைகளைப் பின்பற்றி, ரூ.645/- கருணைக் கொடை பெற்று வரும் மறைந்த பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி / ஓய்வூதியம் அல்லாத பணியிடப் பயனாளிகளின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும், முன்னாள் மாவட்ட வாரியப் பயனாளிகளுக்கும், திருத்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரண விகிதத்தை அரசாங்கம் பின்வருமாறு அனுமதித்துள்ளது:
(அந்த அட்டவணையின்படி, 2025 ஜனவரி 1 முதல் திருத்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரணம் 458% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.)
4. அமல்படுத்தும் தேதி:
பத்தி-3 இல் ஆணையிடப்பட்ட விகிதத்தில் உள்ள அகவிலை நிவாரணமானது, ரூ.645/- கருணைக் கொடை பெற்று வரும் மறைந்த பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி / ஓய்வூதியம் அல்லாத பணியிடப் பயனாளிகளின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும், முன்னாள் மாவட்ட வாரியப் பயனாளிகளுக்கும், 2025 ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அரசாங்கம் உத்தரவிடுகிறது.
5. செலவினப் பற்று வைக்கும் தலைப்பு:
ரூ.645/- கருணைக் கொடை பெற்று வருபவர்களுக்குச் செலுத்த வேண்டிய அகவிலை நிவாரணத்திற்கான செலவினம் , பின்வரும் கணக்குத் தலைப்பில் பற்று வைக்கப்பட வேண்டும். "2071. ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற ஓய்வூதியப் பலன்கள் - 01. குடிமை - 800. பிற செலவினங்கள் - மாநிலச் செலவினம் AH. பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி ஊழியர்களின் குடும்பங்களுக்கு கருணைக் கொடை - 327. ஓய்வூதியம் - 09. மற்றவை.
மேலும் படிக்க - 8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி டிஏ உயர்வு இவ்வளவுதான் இருக்கும், ஆனால்... அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
மேலும் படிக்க - பொங்கல் பரிசு அறிவிப்பு... குஷியில் பொதுமக்கள் - எப்போது விநியோகம்?
மேலும் படிக்க - தமிழக அரசு வழங்கும் மாதம் ரூ.7000 உதவித்தொகை! யார் யார் பெறலாம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ