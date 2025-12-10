English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அகவிலை நிவாரணம் 458% உயர்வு! ஓய்வூதியம் கருணைக் கொடை பெறுவோருக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

அகவிலை நிவாரணம் 458% உயர்வு! ஓய்வூதியம் கருணைக் கொடை பெறுவோருக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Ex-gratia Dearness Relief Hike: பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் ஓய்வூதியம் அல்லாத பணியாளர்களின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கான கருணைக் கொடை அகவிலை நிவாரணம் 2025 ஜனவரி 1 முதல் 458% ஆக உயர்த்தப்பட்டது. முழு விவரம் இங்கே.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 10, 2025, 06:38 PM IST
  • ஓய்வூதியதாரர்கள் அல்லாத கருணைக் கொடை பெறுவோருக்கான அகவிலை நிவாரண விகிதம் உயர்வு.
  • விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கான அகவிலை நிவாரணம் 458% ஆக உயர்வு
  • கருணைக் கொடை (Ex-gratia) பயனாளிகளுக்கான நிதிச் சலுகை: அரசாணை வெளியிடு.

Trending Photos

EPFO 3.0 ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசா? ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM வசதி, இன்னும் பல வசதிகள்
camera icon10
EPFO
EPFO 3.0 ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசா? ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM வசதி, இன்னும் பல வசதிகள்
புதிய ரேஷன் கார்டு + மகளிர் உரிமைத்தொகை + பொங்கல் பரிசு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon14
TN Government
புதிய ரேஷன் கார்டு + மகளிர் உரிமைத்தொகை + பொங்கல் பரிசு - முக்கிய அப்டேட்
EPFO Withdrawal Rules: பணி ஓய்வுக்கு முன்னரும் PF பணத்தை எடுக்க முடியுமா? விதிகள் என்ன?
camera icon10
EPFO
EPFO Withdrawal Rules: பணி ஓய்வுக்கு முன்னரும் PF பணத்தை எடுக்க முடியுமா? விதிகள் என்ன?
மறக்க முடியாத முகங்கள்: 2025-ல் மறைந்த தமிழ் திரை நட்சத்திரங்கள்
camera icon10
Year ender 2025
மறக்க முடியாத முகங்கள்: 2025-ல் மறைந்த தமிழ் திரை நட்சத்திரங்கள்
அகவிலை நிவாரணம் 458% உயர்வு! ஓய்வூதியம் கருணைக் கொடை பெறுவோருக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

TN Govt Order (சென்னை): இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் (Pensioners) மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான (Family Pensioners) ஒரு மகிழ்ச்சியான நிதி அறிவிப்பு ஆகும். பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி (CPF) திட்டத்தில் இருந்த அல்லது ஓய்வூதியம் இல்லாத பணியிடங்களில் (Non-Pensionable Establishment) இருந்து இறந்த அரசு ஊழியர்களின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும், முன்னாள் மாவட்ட வாரியப் பணியாளர்களுக்கும் அரசாணை மூலம் தமிழக அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

கருணைக் கொடை (Ex-gratia):

இந்த அரசாணை, வழக்கமான ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்காக அல்ல. இது "கருணைக் கொடை" (Ex-gratia) பெறும் சில பயனாளிகளுக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது  2025 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் , இவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கூடுதல் பணம் (அகவிலை நிவாரணம் - Dearness Allowance) 458% ஆக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. இதற்கு முன் (ஜூலை 2024 முதல்) இது 447% ஆக இருந்தது.

உயர்த்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரணம்:

அதாவது, 2025 ஜனவரி 1 முதல் , கருணைக் கொடை பெறும் இந்தச் சிறிய குழுவினருக்கு, அவர்களின் மாதாந்திரத் தொகையுடன் சேர்த்து கூடுதலாக, உயர்த்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரணம் (458%) வழங்கப்படும். மேலும் இந்தத் தொகையை கருவூல அதிகாரிகள் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழக அரசாணையில் (Government Order) வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு:

1. முந்தைய அரசாணையில் (முதலில் படிக்கப்பட்ட) பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணைகள்:

மாநில அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அகவிலைப்படியின் (Dearness Allowance) விகிதங்களை 2025 ஜனவரி 1 முதல் 53 சதவீதத்திலிருந்து 55 சதவீதமாகத் திருத்தி அமைத்து உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன

மேலும், மறைந்த பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி (Contributory Provident Fund) / ஓய்வூதியம் அல்லாத பணியிடப் (Non-Pensionable Establishment) பயனாளிகளின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும், கருணைக் கொடை (Ex-gratia) பெறும் முன்னாள் மாவட்ட வாரிய ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படி தனியாக வழங்கப்படும் என்று ஆணையிடப்பட்டது.

2. இரண்டாவது அரசாணையில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணைகள்:

மறைந்த பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி / ஓய்வூதியம் அல்லாத பணியிடப் பயனாளிகளின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும், முன்னாள் மாவட்ட வாரிய ஊழியர்களுக்கும், 2013 ஜூன் 4 ஆம் தேதி முதல் ரூ.605/-லிருந்து ரூ.645/- ஆக திருத்தி அமைக்கப்பட்ட கருணைக் கொடை பெற்று வருபவர்களுக்கும், 2024 ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் 447% என்ற உயர்த்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரண விகிதத்தை (Dearness Relief) அனுமதித்து உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன[

3. தற்போதைய உத்தரவு (அகவிலை நிவாரணம் திருத்தம்):

முதலில் படிக்கப்பட்ட குறிப்பில் (அரசாணையில்) பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணைகளைப் பின்பற்றி, ரூ.645/- கருணைக் கொடை பெற்று வரும் மறைந்த பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி / ஓய்வூதியம் அல்லாத பணியிடப் பயனாளிகளின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும், முன்னாள் மாவட்ட வாரியப் பயனாளிகளுக்கும், திருத்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரண விகிதத்தை அரசாங்கம் பின்வருமாறு அனுமதித்துள்ளது:

(அந்த அட்டவணையின்படி, 2025 ஜனவரி 1 முதல் திருத்தப்பட்ட அகவிலை நிவாரணம் 458% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.)

4. அமல்படுத்தும் தேதி:

பத்தி-3 இல் ஆணையிடப்பட்ட விகிதத்தில் உள்ள அகவிலை நிவாரணமானது, ரூ.645/- கருணைக் கொடை பெற்று வரும் மறைந்த பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி / ஓய்வூதியம் அல்லாத பணியிடப் பயனாளிகளின் விதவைகள் மற்றும் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும், முன்னாள் மாவட்ட வாரியப் பயனாளிகளுக்கும், 2025 ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அரசாங்கம் உத்தரவிடுகிறது.

5. செலவினப் பற்று வைக்கும் தலைப்பு:

ரூ.645/- கருணைக் கொடை பெற்று வருபவர்களுக்குச் செலுத்த வேண்டிய அகவிலை நிவாரணத்திற்கான செலவினம் , பின்வரும் கணக்குத் தலைப்பில் பற்று வைக்கப்பட வேண்டும். "2071. ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற ஓய்வூதியப் பலன்கள் - 01. குடிமை - 800. பிற செலவினங்கள் - மாநிலச் செலவினம் AH. பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி ஊழியர்களின் குடும்பங்களுக்கு கருணைக் கொடை - 327. ஓய்வூதியம் - 09. மற்றவை.

மேலும் படிக்க - 8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி டிஏ உயர்வு இவ்வளவுதான் இருக்கும், ஆனால்... அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க - பொங்கல் பரிசு அறிவிப்பு... குஷியில் பொதுமக்கள் - எப்போது விநியோகம்?

மேலும் படிக்க - தமிழக அரசு வழங்கும் மாதம் ரூ.7000 உதவித்தொகை! யார் யார் பெறலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Dearness ReliefDA hikeDR HikeTN Govtpension

Trending News