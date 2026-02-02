3 நாட்களில் ஆப் டெவலப்பர் ஆகலாம்! தமிழக அரசின் சூப்பர் பயிற்சி: இப்போதே விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu government : தமிழக இளைஞர்களின் தொழில்நுட்பத் திறனை மேம்படுத்தி, அவர்களைத் தொழில்முனைவோராக மாற்றும் நோக்கில் தமிழ்நாடு அரசு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை அறிவித்துள்ளது. இன்றைய காலகட்டத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு எனப்படும் ஏஐ தொழில்நுட்பம் உலகையே ஆண்டு வரும் நிலையில், சாட்ஜிபிடி மற்றும் கூகுள் ஜெமினி போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய செயலியை எப்படி உருவாக்குவது என்பது குறித்து தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சிறப்புப் பயிற்சியை வழங்க உள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு பயிற்சி
சென்னையில் உள்ள இந்த நிறுவனத்தின் வளாகத்தில் வரும் பிப்ரவரி 4-ஆம் தேதி முதல் 6-ஆம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் முழுநேரப் பயிற்சியாக இது நடைபெற உள்ளது. பொதுவாக ஒரு செயலியை உருவாக்க நீண்ட காலம் மற்றும் கோடிங் அறிவு தேவைப்படும் என்ற பிம்பத்தை உடைத்து, 'நோ-கோடு' (No-Code) மற்றும் 'லோ-கோடு' (Low-Code) கருவிகள் மூலம் மிக எளிதாக ஆப் உருவாக்குவது எப்படி என்பதை இந்தப் பயிற்சி கற்றுக்கொடுக்கிறது. மாணவர்கள் முதல் ஆரம்பக்கால தொழில்முனைவோர் வரை அனைவரும் பங்கேற்கும் வகையில் இந்தப் பாடத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பயிற்சியில் என்னென்ன கற்கலாம்?
இந்தப் பயிற்சியில் சேரும் நபர்கள் நடைமுறை ரீதியாக ஒரு செயலியை உருவாக்கும் அனுபவத்தைப் பெறுவார்கள். குறிப்பாக ஜாப்ளர் (Zapier), கிளைட் (Glide), மற்றும் ரீப்ளிட் (Replit) போன்ற நவீன தளங்களை எப்படிக் கையாள்வது, ஒரு சிக்கலுக்குத் தொழில்நுட்ப ரீதியாகத் தீர்வு காண்பது எப்படி மற்றும் தாங்கள் உருவாக்கிய செயலியை முதலீட்டாளர்கள் முன்னிலையில் எவ்விதம் சமர்ப்பிப்பது போன்ற நுணுக்கங்களை நிபுணர்கள் கற்றுத் தருவார்கள். இதன் மூலம் கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் நிதி சார்ந்த துறைகளில் புதிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களைத் தொடங்குவதற்கான அடித்தளம் அமைக்கப்படும்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண், பெண் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் என அனைவரும் இந்தப் பயிற்சியில் கலந்துகொள்ளலாம். அடிப்படை கணினி அறிவு இருப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். வெளியூர் மாணவர்கள் தங்கிப் படிப்பதற்கு ஏதுவாக குறைந்த கட்டணத்தில் விடுதி வசதிகளும் செய்து தரப்படும். பயிற்சி முடிவில் தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விருப்பமுள்ளவர்கள் www.editn.in என்ற இணையதளம் வழியாகவோ அல்லது 9380221280, 8668100181 ஆகிய எண்களைத் தொடர்பு கொண்டோ தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். தொழில் நுட்ப உலகில் சாதிக்கத் துடிக்கும் இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகும்.
டாப் பாயிண்ட்ஸ்
- தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் செயலியை உருவாக்க பயிற்சி
- பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதி முதல் மூன்று நாட்கள் சென்னையில் பயிற்சி
- 10 ஆம் வகுப்பு படித்துள்ள 18 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்
- 9380221280, 8668100181 ஆகிய எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு கூடுதல் தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
