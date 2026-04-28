HR துறையில் சாதிக்கலாம்... மாணவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு - தமிழ்நாடு அரசின் இந்த படிப்பை பாருங்க!

Tamil Nadu Education Latest Updates: வேலைவாய்ப்புக்கான தொழிலாளர் மேலாண்மையில் பட்ட, பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும் முதுநிலை பட்டய படிப்புகளில் சேர விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு தொழிலாளர் கல்வி நிலைய இயக்குநர் அறிவித்துள்ளார்.
தலைநகர் சென்னையில் தமிழ்நாடு தொழிலாளர் கல்வி நிலையத்தில் பி.ஏ. (தொழிலாளர் மேலாண்மை - Labour Management) பட்ட படிப்பு, எம்.ஏ. (தொழிலாளர் மேலாண்மை - Labour Management) பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும் பிஜி.டி.எல்.ஏ (தொழிலாளர் நிர்வாகத்தில் முதுநிலை மாலை நேர பட்டயப்படிப்பு - Post Graduate Diplomo in Labour Administration), தொழிலாளர் சட்டங்களும் நிர்வாகவியல் சட்டமும் (வார இறுதி) பட்டய படிப்புகளும் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பிரத்யேக கல்வித் தகுதி
சென்னை பல்கலைக் கழகத்தால் பி.ஏ. (தொழிலாளர் மேலாண்மை), எம்.ஏ. (தொழிலாளர் மேலாண்மை) படிப்புகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. பிஜி.டி.எல்.ஏ. மற்றும் டி.எல்.எல் (ஏ.எல்.) படிப்புகள் தமிழக அரசின் அங்கீகாரத்துடன் நடைபெற்று வருகின்றன.
பி.ஏ. மற்றும் எம்.ஏ (தொழிலாளர் மேலாண்மை, பிஜி.டி.எல்.ஏ., டி.எல்.எல் (ஏ.எல்.) ஆகிய பட்ட / பட்டமேற்படிப்பு / பட்டய படிப்புகள் தொழிலாளர் நல அலுவலர் பதவிக்கு பிரத்யேக கல்வித் தகுதியாக தமிழ்நாடு தொழிற்சாலைகள் தொழிலாளர் நல அலுவலர் விதிகளில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு தொழிலாளர் கல்வி நிலைய இயக்குநர் அறிவிப்பு.#TNDIPR | pic.twitter.com/LKjh78GGzc
— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) April 27, 2026
வேலைவாய்ப்பு
மேற்குறிப்பிட்ட படிப்புகள் மனிதவள மேம்பாட்டு துறையில் சீரிய அளவில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன. இங்கு பயின்ற மாணவர்கள் பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் மனிதவள மேம்பாட்டு மேலாளராக (Human Resource Manager) பணிபுரிந்து வருகின்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாணவர் சேர்க்கை
இந்நிலையில், பி.ஏ. மற்றும் எம்.ஏ (தொழிலாளர் மேலாண்மை), பிஜி.டி.எல்.ஏ. மற்றும் டி.எல்.எல் (ஏ.எல்.) ஆகிய பட்ட / பட்டமேற்படிப்பு / பட்டய படிப்புகளுக்கு 2026 – 2027ஆம் ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
12ஆம் வகுப்பு முடித்த விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் பி.ஏ. (தொழிலாளர் மேலாண்மை) படிப்பையும், இளநிலை பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் எம்.ஏ. (தொழிலாளர் மேலாண்மை) படிப்பையும், முதுநிலை பட்ட மற்றும் பட்டய படிப்புகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஆண்களுக்கு மட்டும் தங்கும் விடுதி வசதி
விண்ணப்பிப்பவர்கள் மதிப்பெண் அடிப்படையில் அரசு விதிகளின்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். தங்கும் விடுதி வசதி, இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பயிலும் ஆண் மாணவர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
மேற்குறிப்பிட்ட படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை விண்ணப்பங்கள் கடந்த ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் மே 18ஆம் தேதி என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பக் கட்டணம்
ஒரு விண்ணப்பத்தின் கட்டணம் ரூ.200 ஆகும். பட்டியல் சமூகம் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு ரூ.100 ஆகும். விண்ணப்பத்தை பெறும்போது, சாதி சான்றிதழின் நகலை சமர்பிப்பதும் அவசியமாகும்.
தபால் மூலம் பெற வேண்டும்
விண்ணப்பங்களை தபால் மூலமாக பெற வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணத்திற்கான ரூ.200, SC/ST மாணவர்கள் என்றால் ரூ.100 மற்றும் தபால் கட்டணம் ரூ.50 ஆகியவற்றுக்கான வங்கி வரைவோலையினை (Bank Demand Draft) "The Director, Tamilnadu Institute of Labour Studies, Chennai" என்ற பெயரில் எடுத்து பதிவுத்தபால் / விரைவு அஞ்சல் / கொரியர் மூலம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
மதிப்பெண் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் விதிகளின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் என தமிழ்நாடு தொழிலாளர் கல்வி நிலைய இயக்குநர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் தகவல்களுக்கு...
இதுகுறித்து உங்களுக்கு கூடுதல் விவரங்களோ அல்லது சந்தேகமோ இருக்கும்பட்சத்தில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இருவரின் தொடர்பு எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- ஆராய்ச்சி அலுவலர், முனைவர், M. காமராஜ், மொபைல் நம்பர் - 8667754203
- உதவி பேராசிரியர், முனைவர் S. கார்த்திகேயன், மொபைல் நம்பர் - 9965899822
நேரில் சென்று விசாரிக்க...
நேரில் சென்று விசாரிக்க விரும்புபவர்கள் அம்பத்தூர் மங்களாபுரம், மின்வாரிய சாலையில், அரசு ஐ.டி.ஐ கல்லூரிக்கு பின்புறம் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு தொழிலாளர் கல்வி நிலையத்திற்கு (சென்னை 600098) செல்லலாம். அதன் தொலைபேசி எண். 044 - 29567885 / 29567886. tilschennai@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் நீங்கள் தொடர்புகொள்ளலாம். எனவே, 12ஆம் வகுப்பு முடித்து என்ன படிக்கலாம்? என யோசனையில் உள்ள மாணவர்களும், மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறையில் சாதிக்க விரும்புபவர்களும் தயங்காமல் இப்படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ