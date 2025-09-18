English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

'நேபாளத்தில் நடந்தது இந்தியாவில் நடக்காது' பிரதமரின் பலே பிளான் - அண்ணாமலை சொல்வது என்ன?

Annamalai: நேபாளம், வங்கதேசத்தில் நடந்தது பெரும் போராட்டங்கள் ஒரு நாளும் இந்தியாவில் நடக்காது என பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேசி உள்ளார். இதுகுறித்த முழு விவரத்தை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 18, 2025, 10:12 AM IST
  • பெரும் போராட்டங்கள் ஒரு நாளும் இந்தியாவில் நடக்காது - அண்ணாமலை
  • நாம் அனைவரும் மோடியில் கைகளில் பாதுகாப்பாக உள்ளோம் - அண்ணாமலை
  • 2034 தேர்தல் குறித்து தான் சிந்தித்துக்கொண்டு இருப்பார் - அண்ணாமலை

'நேபாளத்தில் நடந்தது இந்தியாவில் நடக்காது' பிரதமரின் பலே பிளான் - அண்ணாமலை சொல்வது என்ன?

Annamalai About PM Narendra Modi: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நமோ கல்வி மற்றும் தொண்டு அறக்கட்டளை சார்பில் 'மாபெரும் இந்தியக் கனவு - 2047' என்ற தலைப்பில் அறிவுசார் கருத்தரங்கம் நிகழ்ச்சி சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள தனியார் அரங்கத்தில் நேற்றிரவு (செப். 17) நடைபெற்றது.

Annamalai: குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் போட்டால் போன் வரும்...

இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பாஜகவின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக மாநில செயலாளர் வினோஜ் பி செல்வம் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, "பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் 75வது பிறந்தநாள் விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. ஆனால் மத்திய பிரதேசத்தில் பிரதமர் அவர் தனது பணியை செய்து வருகிறார். பிறந்தநாளாக இருந்தாலும் எந்த நாளாக இருந்தாலும் எனக்கு சேவை நாள் தான் என்று பணியாற்றக்கூடியவர் அவர். 

பிரதமர் மோடி பிறந்தநாளில் மருத்துவமனையில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் போட்டால் கூட டெல்லி தலைமையில் இருந்து போன் வரும்... அப்படி செய்வதாக இருந்தால் வெளியே தெரியாமல் விளம்பரம் இல்லாமல் செய்யுங்கள் என்று அறிவுறுத்தல் வரும். அப்படி தான் நாங்கள் பிரதமர் பிறந்தநாளை கொண்டாடுவோம்.

Annamalai: '10 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரதமர் செய்த விஷயம்' 

நேபாளம், வங்கதேசத்தில் நடந்தது பெரும் போராட்டங்கள் ஒரு நாளும் இந்தியாவில் நடக்காது. தொலைநோக்கு சிந்தனையுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அரசு சாரா தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு (NGO) வரும் நிதிமுறையை மேலாண்மை செய்துவிட்டார். அதனால் வெளிநாட்டு சதி ஏதும் நடக்காது, இதை எதிர்க்கட்சிகளுக்கு சொல்கிறேன். 

Annamalai: பிரதமர் மோடி சர்வாதிகாரியா?

பாஜக அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் ஒரே கட்சியாக இருக்கும். அதற்காக பாஜக கட்சி வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துகிறது. மோடியை இன்று சர்வாதிகாரி என்கிறார்கள். ஆனால் 50 ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு தான் அவரின் சாதனைகள் தெரியும். இப்படி தான் சிங்கப்பூர் பிரதமர் 70 , 80 காலகட்டத்தில் சர்வாதிகாரி என்று கூறினார்கள். ஆனால் இன்று அவரை பாராட்டுகிறார்கள். அப்படி தான் மோடியையும்...

Annamalai: இஸ்லாமிய எதிரியா மோடி?

போர் நேரத்திலும் வெற்றி பெற்று, போருக்கு பிறகு தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர் மோடி மட்டும் தான். போர் நேரத்தில் எப்படி ஒரு தலைவராக மோடி வழிநடத்தினார் என்பது தெரியும். அபுதாபியில் இந்து கோயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. தீவிரமான இஸ்லாமிய நாடான ஐக்கிய அரபு நாட்டில் இந்து மத கோவில் கட்டுவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் மோடி. மோடியை இஸ்லாமிய எதிரி என சித்தரிக்கிறார்கள்.

எதற்கெடுத்தாலும் மோடி வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறார், பலகோடி ரூபாய் செலவாகிறது என விமர்சிக்கிறார்கள். உலக தலைவர் என்றால் அப்படி தான் இருக்கும். விலை உயர்ந்த விடுதியில்தான் தங்குவார். அதுதான் நம் நாட்டுக்கு பெருமை. மனிதநேயம் மிக்க தலைவர் மோடி. நாம் அனைவரும் அவரது கைகளில் பாதுகாப்பாக உள்ளோம்.

Annamalai: 'மோடியை அசைக்க முடியாது'

கடுமையான வரி விதித்தாலும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பிரதமர் மோடிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார். உலக தலைவர்களே அமெரிக்க அதிபரை எதிர்க்க தயங்கும் நிலையில், அவரை அசைத்து பார்த்தவர் மோடி. அமெரிக்க விதியால் உலக அரசியலே மாறி வருகிறது. மோடியை இனி யாராலும் அசைத்து பார்க்க முடியாது. மோடி 2029 தேர்தல் குறித்து அல்ல... 2034 தேர்தல் குறித்து தான் சிந்தித்துக்கொண்டு இருப்பார். திராவிட மாடல் அரசு என சொல்லும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 52 கழிப்பறைகளை மத்திய அரசு கட்டியுள்ளது" என்றார்.

