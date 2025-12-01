SIR குறித்து தமிழ்நாடு பூத் நிலை அதிகாரிகளுக்கு (BLO) முக்கியத் தகவல்.. ஒரு வாரம் நீட்டிப்பு!

Booth Level Officers (BLO) Stress: பூத் நிலை அதிகாரிகள் (BLO) பணி அழுத்தத்தில் இருப்பதாக பலத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மத்தியில், மத்திய தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) செயல்முறையை ஒரு வாரம் நீட்டித்துள்ளது. விண்ணப்பங்களைப் பெறுவதற்கான தேதி டிசம்பர் 11 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட காலக்கெடு டிசம்பர் 4 ஆகும். அதன் விவரத்தையும் பார்ப்போம்.
தமிழகத்தில் SIR பணி எதிர்ப்பும் பின்னணியும்:
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சுமார் 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல்கட்டமாக பீகாரில் SIR பணியைத் தொடங்கியது. அங்கு சுமார் 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன. ராகுல் காந்தி "வாக்குகள் திருட முயற்சி நடப்பதாக" குற்றம் சாட்டினார்.
இரண்டாம் கட்டமாக தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், உத்தரப் பிரதேசம் உட்பட 9 மாநிலங்கள் மற்றும் 3 யூனியன் பிரதேசங்களில் SIR பணி அறிவிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில், 2026 ஏப்ரல் மாத சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்னர் அவசரமாக SIR பணியை மேற்கொள்வது முறையல்ல எனக் கூறி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதுடன், உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடுக்கப்பட்டது. கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில், தமிழகத்தில் கடந்த நவம்பர் 4 அன்று SIR பணி தொடங்கியது.
தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய SIR பணி நிலவரம்:
தேர்தல் ஆணையத்தின் தகவல்படி, தமிழகத்தில் அக்டோபர் 27 நிலவரப்படி மொத்தம் 6 கோடியே 41 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 587 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
படிவங்கள் வழங்கப்பட்டது: 6 கோடியே 30 லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 345 பேருக்கு (98.34%)
பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட படிவங்கள்: 5 கோடியே 22 லட்சத்து 42 ஆயிரத்து 884 (81.48%)
வாக்காளர்களுக்கு வேண்டுகோள்: நீட்டிக்கப்பட்ட கால அவகாசத்தைப் பயன்படுத்தி, வாக்காளர்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கணக்கீட்டுப் படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து டிசம்பர் 11 ஆம் தேதிக்குள் BLO-க்கள் அல்லது வாக்காளர் உதவி மையத்தில் சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க, இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருப்பது கட்டாயம் எனத் தேர்தல் ஆணையம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் அவசியம் ஏன்?
இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்தால் மட்டுமே, அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
