English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • SIR குறித்து தமிழ்நாடு பூத் நிலை அதிகாரிகளுக்கு (BLO) முக்கியத் தகவல்.. ஒரு வாரம் நீட்டிப்பு!

SIR குறித்து தமிழ்நாடு பூத் நிலை அதிகாரிகளுக்கு (BLO) முக்கியத் தகவல்.. ஒரு வாரம் நீட்டிப்பு!

Special Intensive Revision: இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) காலக்கெடுவை டிசம்பர் 11 வரை நீட்டித்துள்ளது. தமிழகம் உட்பட 12 மாநிலங்களில் SIR பணி, BLO பணி அழுத்தம், புயல் பாதிப்பு மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் எப்போது? முழு விவரம் இங்கே.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:02 PM IST

Trending Photos

பெண்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் வரை கடன் உதவி! அரசின் சூப்பர் திட்டம்-யாரெல்லாம் வாங்கலாம்?
camera icon7
Udyogini Yojana 2025
பெண்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் வரை கடன் உதவி! அரசின் சூப்பர் திட்டம்-யாரெல்லாம் வாங்கலாம்?
ஆண்களை விட பெண்கள் இதை அதிகம் செய்யனும்.. மருத்துவர் சொல்லும் செம்ம மேட்டர்!
camera icon7
Sleep
ஆண்களை விட பெண்கள் இதை அதிகம் செய்யனும்.. மருத்துவர் சொல்லும் செம்ம மேட்டர்!
ரோஹித் - ஜெய்ஸ்வால் vs மார்க்ரம் - டி காக்: எந்த ஓபனிங் ஜோடி பெஸ்ட்?
camera icon8
Ind vs SA
ரோஹித் - ஜெய்ஸ்வால் vs மார்க்ரம் - டி காக்: எந்த ஓபனிங் ஜோடி பெஸ்ட்?
இன்றே கடைசி! நாளை டிசம்பர் 01 முதல் அமலுக்கு வரும் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்!
camera icon6
December 01
இன்றே கடைசி! நாளை டிசம்பர் 01 முதல் அமலுக்கு வரும் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்!
SIR குறித்து தமிழ்நாடு பூத் நிலை அதிகாரிகளுக்கு (BLO) முக்கியத் தகவல்.. ஒரு வாரம் நீட்டிப்பு!

Booth Level Officers (BLO) Stress: பூத் நிலை அதிகாரிகள் (BLO) பணி அழுத்தத்தில் இருப்பதாக பலத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மத்தியில், மத்திய தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) செயல்முறையை ஒரு வாரம் நீட்டித்துள்ளது. விண்ணப்பங்களைப் பெறுவதற்கான தேதி டிசம்பர் 11 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட காலக்கெடு டிசம்பர் 4 ஆகும். அதன் விவரத்தையும் பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழகத்தில் SIR பணி எதிர்ப்பும் பின்னணியும்:

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சுமார் 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல்கட்டமாக பீகாரில் SIR பணியைத் தொடங்கியது. அங்கு சுமார் 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன. ராகுல் காந்தி "வாக்குகள் திருட முயற்சி நடப்பதாக" குற்றம் சாட்டினார்.

இரண்டாம் கட்டமாக தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், உத்தரப் பிரதேசம் உட்பட 9 மாநிலங்கள் மற்றும் 3 யூனியன் பிரதேசங்களில் SIR பணி அறிவிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில், 2026 ஏப்ரல் மாத சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்னர் அவசரமாக SIR பணியை மேற்கொள்வது முறையல்ல எனக் கூறி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதுடன், உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடுக்கப்பட்டது. கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில், தமிழகத்தில் கடந்த நவம்பர் 4 அன்று SIR பணி தொடங்கியது.

தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய SIR பணி நிலவரம்:

தேர்தல் ஆணையத்தின் தகவல்படி, தமிழகத்தில் அக்டோபர் 27 நிலவரப்படி மொத்தம் 6 கோடியே 41 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 587 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

படிவங்கள் வழங்கப்பட்டது: 6 கோடியே 30 லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 345 பேருக்கு (98.34%)

பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட படிவங்கள்: 5 கோடியே 22 லட்சத்து 42 ஆயிரத்து 884 (81.48%)

வாக்காளர்களுக்கு வேண்டுகோள்: நீட்டிக்கப்பட்ட கால அவகாசத்தைப் பயன்படுத்தி, வாக்காளர்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கணக்கீட்டுப் படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து டிசம்பர் 11 ஆம் தேதிக்குள் BLO-க்கள் அல்லது வாக்காளர் உதவி மையத்தில் சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க, இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருப்பது கட்டாயம் எனத் தேர்தல் ஆணையம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் அவசியம் ஏன்?

இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்தால் மட்டுமே, அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க - SIR: வாக்காளர்களுக்கு நற்செய்தி... காலக்கெடுவை நீட்டித்த தேர்தல் ஆணையம்

மேலும் படிக்க - உறவினர் பெயர் கட்டாயமில்லை: வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரைச் சேர்க்க இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே அவகாசம்!

மேலும் படிக்க - 2002/2005 பட்டியலில் பெயரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையா? தேர்தல் ஆணையத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

ECIspecial intensive revisionSIRVoter ListBooth Level Officers

Trending News