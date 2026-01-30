தமிழ்நாடு ஆசிரியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! இனி 60 மதிப்பெண் எடுத்தாலே போதும் -தமிழக அரசு அதிரடி

Tamil Nadu Teacher Eligibility Test: தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TNTET) குறித்த இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பு, ஆசிரியர் கனவில் இருக்கும் லட்சக்கணக்கானோருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாகும். டெட் தேர்வு (TET - Teacher Eligibility Test) பற்றிய சமீபத்திய அப்டேட், டெட் தேர்வு குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட அரசாணையில் என்ன கூறப்பட்டு உள்ளது?, ஆசிரியர்களுக்கு ஏன் அது அவசியம்?, டெட் தேர்வு என்றால் என்ன? போன்ற விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
தமிழக அரசு அரசாணை
தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறை ஜனவரி 28, 2026 அன்று வெளியிட்டுள்ள அரசாணை (G.O. Ms. No. 23) படி, ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் சமூக நீதி மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலன் கருதி தேர்ச்சி மதிப்பெண்கள் கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா போன்ற மாநிலங்களைப் பின்பற்றி இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
2025 ஆண்டு தேர்வு எழுதியவர்களுக்கும் பொருந்தும்
இந்த சலுகை இனி வரும் தேர்வுகளுக்கு மட்டுமின்றி, ஆகஸ்ட் 11, 2025 அன்று வெளியான அறிவிப்பாணை (Notification No. 03/2025) மூலம் தேர்வு எழுதி முடிவுகளுக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கும் பொருந்தும் என அரசாணையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆசிரியர்களுக்கு ஜாக்பாட்
டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாததால் வேலை இழக்கும் அபாயத்தில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய மறுவாழ்வு. ஒருமுறை இந்த மதிப்பெண் எடுத்து தேர்ச்சி பெற்றால், அந்தச் சான்றிதழ் ஆயுள் முழுவதற்கும் செல்லும்.
டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் ஆசிரியர் பணி கிடைக்குமா?
ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு என்பது ஒரு தகுதித் தேர்வு மட்டுமே. அரசுப் பள்ளிகளில் பணி நியமனம் பெற, இந்தப் புதிய தகுதியின் அடிப்படையில் நீங்கள் அடுத்த கட்டமான 'நியமனத் தேர்வில்' (Competitive Exam) பங்கேற்று வெற்றி பெற வேண்டும்.
புதிய தேர்ச்சி மதிப்பெண் பட்டியல்
டெட் தேர்வு குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட அரசாணை அறிவிப்பு மூலம் குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண் என்பது பிசி, பிசி-முஸ்லிம், எம்பிசி, டிஎன்சி, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 50 சதவீதமாகவும் (75 மதிப்பெண்), எஸ்சி, எஸ்டி வகுப்பினருக்கு 40 சதவீதமாகவும் (60 மதிப்பெண்) நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுப் பிரிவினருக்கான தேர்ச்சி மதிப்பெண் 60 சதவீதம் (90 மதிப்பெண்) ஆகும். அதாவது கடந்த நவம்பர் 15 மற்றும் 16 ஆம் தேதி அன்று நடந்த தகுதித் தேர்வுகளுக்கும் (தாள் 1 & 2) புதிய அரசாணையின்படி குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்கள் பின்பற்றப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த தேர்வுக்கான மொத்த மதிப்பெண் 150 ஆகும்,
|பிரிவு (Category)
|பழைய தேர்ச்சி %
|புதிய தேர்ச்சி %
|புதிய தேர்ச்சி மதிப்பெண்
|பொதுப்பிரிவு (General/OC)
|60%
|60% (மாற்றமில்லை)
|90
|BC / BCM / MBC / DNC / PWD
|55%
|50%
|75
|SC / SCA / ST
|55%
|40%
|60
|மொத்த மதிப்பெண்
|150
|150
|150
டெட் தேர்வு (TET) என்றால் என்ன?
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு என்பது ஒருவர் பள்ளிகளில் ஆசிரியராகப் பணிபுரியத் தேவையான அடிப்படைத் தகுதியை அளவிடும் ஒரு தேர்வாகும். ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் திறன் மற்றும் பாட அறிவை உறுதி செய்ய இது நடத்தப்படுகிறது. இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின்படி (RTE Act), 1 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் TET தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவாகும்.
