  தமிழக அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: ரூ.2446 கோடி ஓய்வூதிய பலன்கள் அறிவிப்பு

தமிழக அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: ரூ.2446 கோடி ஓய்வூதிய பலன்கள் அறிவிப்பு

TN Transport Employees: தமிழக அரசு போக்குவரத்துத் துறையில் 2024 ஏப்ரல் முதல் 2026 மார்ச் வரை ஓய்வு பெற்ற மற்றும் விருப்ப ஓய்வு (VRS) பெற்ற ஊழியர்களுக்கான பணிக்கொடை, பி.எப் மற்றும் விடுப்பு ஊதியம் போன்ற நிலுவைத் தொகைகளை வழங்க ரூ.2446 கோடி நிதியை அரசு ஒதுக்கியுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 25, 2026, 06:04 PM IST

தமிழக அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: ரூ.2446 கோடி ஓய்வூதிய பலன்கள் அறிவிப்பு

TN Govt Issues GO for Pension Benefits: தமிழக அரசு போக்குவரத்துத் துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையை ஏற்று, நிலுவையில் உள்ள ஓய்வூதிய பலன்களை வழங்குவதற்காக ரூ.2446 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அதிரடி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு ஆயிரக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர் குடும்பங்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

யாருக்கெல்லாம் இந்த அரியர் தொகை கிடைக்கும்?

இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் பயன்பெறப் போகும் ஊழியர்கள் யார் எபப் பார்த்தால், 2024 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் மற்றும் விருப்ப ஓய்வு (VRS) பெற்ற ஊழியர்களுக்கு இந்தத் தொகை கிடைக்கும்.

பயன்பெறும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வாளவு?

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் சுமார் 6,867 ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் இந்த அரசாணை மூலம் நேரடியாகப் பயன்பெறுவார்கள்.

என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும்?

பணிக்கொடை (Gratuity), வருங்கால வைப்புநிதி (PF), மற்றும் விடுப்பு ஒப்படைப்பு பலன்கள் போன்ற நிலுவைத் தொகைகள் உடனடியாக வழங்கப்பட உள்ளன.

ஓய்வூதியப் பணம் எப்படி கிடைக்கும்?

இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், அரியர் தொகை நேரடியாகப் பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இதனால் இடைத்தரகர் சிக்கல்கள் இன்றி, தாமதமில்லாமல் பணம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக அரசு அரசாணை

தமிழக அரசு ஏற்கனவே 2022 டிசம்பர் முதல் 2023 மார்ச் வரையிலான காலத்திற்கு ரூ.372 கோடி ஒதுக்கியிருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது 2026 மார்ச் வரை ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கும்  2446 கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசு அரசாணை வெளியிட்டு, இதற்கு தீர்வு  காணப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த நடவடிக்கை ஊழியர்களின் வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பிற்கு ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

போக்குவரத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு

ஓய்வூதிய பலன்கள் தாமதமாக வழங்கப்பட்டதால், பல குடும்பங்கள் பொருளாதார சிக்கல்களை சந்தித்து வந்தன. குறிப்பாக மருத்துவ செலவுகள், குழந்தைகளின் கல்வி, குடும்ப பொறுப்புகள் போன்றவை காரணமாக ஓய்வூதியத் தொகை என்பது "அவசர தேவையாக" இருந்து வந்தது. இதனை கருத்தில் கொண்டு அரசு எடுத்துள்ள இந்த முடிவு ஊழியர்கள் வாழ்வாதார பாதுகாப்புக்கு பெரிய ஆதரவாக பார்க்கப்படுகிறது.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

TN GovtTN Transport Pension ArrearsRetirement Benefits 2024Transport Employeepension

