₹6000 ஓய்வூதிய கோரிக்கை: நாகையில் AITUC கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தம்

இன்று (டிசம்பர் 9, 2025) நாகப்பட்டினத்தில், தமிழ்நாடு கட்டட கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் சார்பில், தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தக் கோரி, பல்வேறு முக்கியக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாபெரும் முழக்க ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
முக்கியக் கோரிக்கைகள்:
ஓய்வூதியத்தை சட்டமாக்குதல்: தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியத் தொகையான ரூபாய் 6,000 என்பதைச் சட்டப்பூர்வமாக அறிவித்து, உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டும்.
வாரிய முடிவை உடனடியாகச் செயல்படுத்துதல்: வாரியத்தின் முடிவின்படி, ஓய்வூதியத் தொகையான ரூபாய் 2,000 என்பதை உடனடியாக அனைத்துத் தொழிலாளர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும்.
மானியம் மூலம் வீடு: விண்ணப்பித்திருக்கும் அனைத்துக் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்கும் மானிய விலையில் வீடுகள் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நலவாரிய நிதியைப் பாதுகாத்தல்: கட்டுமானத் தொழிலாளர் நலவாரிய நிதியை எவ்விதத்திலும் விரயமாக்காமல், அதனைப் பாதுகாப்பதுடன், மூன்று சதவீதமாக உயர்த்தி நிதியைச் சேகரிக்க வேண்டும்.
பொங்கல் போனஸ்: கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்குப் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ரூபாய் 5,000ஐப் பொங்கல் போனஸாக அரசு உடனடியாக வழங்கிட வேண்டும்.
வெளி மாநிலத் தொழிலாளர்கள் குறித்த கோரிக்கை:
ஆர்ப்பாட்டத்தில், வெளி மாநிலத் தொழிலாளர்களின் வருகைக்கு வரம்பு கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், அதேசமயம் அவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச சம்பளம் கிடைக்கச் செய்திட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்பு:
நாகை ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஏஐடியூசி (AITUC) கட்டட கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். அவர்கள் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு, தங்களின் கோரிக்கைகளை உரத்த முழக்கங்கள் மூலம் வலியுறுத்தினர்.
தொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்கான இந்த எழுச்சிமிகு ஆர்ப்பாட்டம், அரசு உடனடியாகக் கவனத்தில் எடுத்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
