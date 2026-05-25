/அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 3 பேர் ராஜினாமா! தமிழக அரசியலில் அடுத்த ட்விஸ்ட்!

அதிமுகவை சேர்ந்த 3 எம்எல்ஏக்கள் திடீரென ராஜினாமா செய்துள்ளது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு மிகப்பெரிய அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவியை திடாரென ராஜினாமா செய்துள்ளனர். அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை ஜெயக்குமார் மற்றும் சத்யபாமா ஆகிய மூவரும் இன்று தலைமை செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை நேரில் சந்தித்து தங்களது ராஜினாமா கடிதங்களை முறைப்படி அளித்துள்ளனர். ஒரே நேரத்தில் 3 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவியை துறந்திருப்பது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பையும், அரசியல் வட்டாரங்களில் பல்வேறு விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.
சென்னை தலைமை செயலகத்திற்கு ஒன்றாக வந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை ஜெயக்குமார் மற்றும் சத்யபாமா ஆகியோர் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை அவரது அறையில் நேரில் சந்தித்தனர். சபாநாயகரிடம் தங்களது ராஜினாமா கடிதத்தை தனித்தனியாக வழங்கிய அவர்கள், தங்களது சொந்த விருப்பத்தின் பேரிலேயே இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்களது ராஜினாமா கடிதங்களை சபாநாயகர் உடனடியாக பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதிமுகவில் கடந்த சில வாரங்களாகவே நிலவி வரும் உட்கட்சி பூசல்கள், சீட் ஒதுக்கீட்டு விவகாரங்கள் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான அரசியல் முரண்பாடுகளே இந்த திடீர் முடிவுக்கு காரணம் என்று அரசியல் உள்வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, தங்கள் தொகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர் அரசியல் மேலிடத்தின் அழுத்தம் மற்றும் கட்சி தலைமையின் சில அண்மைக்கால முடிவுகளில் ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாகவே இவர்கள் இந்த தீவிரமான முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு கட்சியை பலப்படுத்தும் முயற்சியில் தலைமை தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் வேளையில், கொங்கு மண்டலம் மற்றும் வட மாவட்டங்களை சேர்ந்த இந்த 3 முக்கிய மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஒரே நேரத்தில் கட்சியை விட்டும், பதவியை விட்டும் வெளியேறியிருப்பது அதிமுக தலைமைக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. இந்த 3 தொகுதிகளும் இப்போது காலியானதாக அறிவிக்கப்படும் பட்சத்தில், அங்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய சூழல் உருவாகும்.
பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை ஜெயக்குமார் மற்றும் சத்யபாமா ஆகியோர் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது. இவர்கள் விரைவில் ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையக்கூடும் என்றும், அதற்கான முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டதாலேயே இந்த அதிரடி ராஜினாமா அரங்கேறியுள்ளது என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கணித்து வருகின்றனர். ஒரே நாளில் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துள்ள இந்த சம்பவம், தமிழக சட்டப்பேரவை வரலாற்றிலும், நடப்பு அரசியல் களத்திலும் ஒரு புதிய புயலை கிளப்பியுள்ளது.