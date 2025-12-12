English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! தமிழ்நாட்டு மக்களே உங்களுக்கான நல்ல வாய்ப்பு

ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! தமிழ்நாட்டு மக்களே உங்களுக்கான நல்ல வாய்ப்பு

Ration Card : ரேஷன் கார்டு தொடர்பான அனைத்து சேவைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு டிசம்பர் மாதத்துக்கான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 12, 2025, 03:16 PM IST
  • ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்
  • ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டுக்கு தீர்வு
  • பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பம்

Trending Photos

EPFO Withdrawal Rules: பணி ஓய்வுக்கு முன்னரும் PF பணத்தை எடுக்க முடியுமா? விதிகள் என்ன?
camera icon10
EPFO
EPFO Withdrawal Rules: பணி ஓய்வுக்கு முன்னரும் PF பணத்தை எடுக்க முடியுமா? விதிகள் என்ன?
பான் கார்டு செல்லாது! ஆதார் கார்டில் பெயர் மாற்ற புது ரூல்ஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Aadhar Card
பான் கார்டு செல்லாது! ஆதார் கார்டில் பெயர் மாற்ற புது ரூல்ஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு
IPL 2026: 10 அணிகளின் ஹெட் கோச் யார் யார்...? முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon10
IPL
IPL 2026: 10 அணிகளின் ஹெட் கோச் யார் யார்...? முழு லிஸ்ட் இதோ
பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!
camera icon7
PM Modi
பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!
ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! தமிழ்நாட்டு மக்களே உங்களுக்கான நல்ல வாய்ப்பு

Ration Card : பொது விநியோகத் திட்டத்தின் பயன்களை குடிமக்கள் எளிதில் பெறும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் மக்கள் குறைதீர் முகாம் பிரதி மாதமும் நடத்தப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி டிசம்பர் 2025 மாதத்திற்கான மாதாந்திர பொது விநியோகத் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் சென்னையில் உள்ள உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் 19 மண்டல உதவி ஆணையாளர் அலுவலகங்களில் 13.12.2025 அன்று காலை 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 1.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்

குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கம், முகவரி மாற்றம், கைபேசி எண் பதிவு / மாற்றம் செய்தல் உள்ளிட்ட பொது விநியோகத் திட்டம் தொடர்பான சேவைகள் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், நியாய விலைக் கடைகளில் பொருள் பெற நேரில் வருகை தர இயலாத மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்கு அங்கீகாரச் சான்று வழங்கப்படும். 

பொது விநியோகக் கடைகளின் செயல்பாடுகள், தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளில் குறைபாடுகள் குறித்த புகார்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றை பொதுமக்கள் இம்முகாமில் தெரிவித்தால் குறைகளை விரைந்து தீர்வு செய்ய உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். சென்னையிலுள்ள 19 மண்டல அலுவலகப் பகுதிகளில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இச்சேவையினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

இதேபோல், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்ட வழங்கல் அலுவலகங்களிலும்   டிசம்பர் - 2025 மாதத்திற்கான குறைதீர் முகாம் 13.12.2025 சனிக்கிழமை அன்று வட்ட அளவில், நடைபெறவுள்ளது. குடும்ப அட்டையில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், முகவரி மாற்றம் தொடர்பானமேற்படி வட்ட அளவில் நடைபெறும் குறைதீர் முகாமில் பொதுமக்கள் தங்கள் மின்னணு குடும்ப அட்டையில் திருத்தங்கள் மற்றும் புகைப்படம் பதிவு செய்தல் தொடர்பான விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் அளித்து பயன்பெறுமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. 

மேலும், தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH) மற்றும் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள், அக்குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்களது விரல்ரேகையை (Biometric) பதிவு செய்வது  கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், இதுவரை விரல் ரேகையை பதிவு செய்யாதவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளில் 25.12.2025-க்குள் தங்களது விரல்ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

சேலம் பொது விநியோகத் திட்டம்

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களிலும் வருகின்ற 13.12.2025 அன்று பொது விநியோகத் திட்டம் தொடர்பான குறைதீர் முகாம்
நடைபெறவுள்ளது. சேலம் மாவட்டத்தில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் சேவைகளை அனைத்துத் தரப்பு மக்கள் பயன்பெறும் பொருட்டு, ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமையன்று அனைத்து வட்டங்களிலும் பொது விநியோகத்திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, டிசம்பர் மாதத்திற்கு வருகின்ற 13.12.2025, சனிக்கிழமை அன்று ஒவ்வொரு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலும் நடைபெறும் பொது விநியோகத்திட்ட குறைதீர் முகாமில் பொதுமக்கள் பொது விநியோகத்திட்டம் தொடர்பான தங்களது குறைகளை வட்ட வழங்கல் அலுவலரிடம் நேரில் தெரிவித்து தீர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

மேலும், பொது விநியோக கடைகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் தரம் குறித்த புகார்கள் இருப்பின் அதன்பேரில் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். குறிப்பாக, தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பான குறைபாடுகள் குறித்த புகார்கள் இருப்பின் அவற்றை நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2019-இன் கீழ் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். இவ்வாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் டாக்டர் இரா. பிருந்தாதேவி, இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

மற்ற மாவட்டங்கள்

இதேபோல், திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இதே நாளில் குறைதீர்ப்பு முகாம்கள் நடக்கின்றன. பொதுமக்கள் இந்த நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு + மகளிர் உரிமைத்தொகை + பொங்கல் பரிசு - முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு 5 அதிரடி அறிவிப்புகள், உடனே நோட் பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க - கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : தவறான வங்கி கணக்கை கொடுத்தவர்கள் என்ன செய்வது?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Ration CardTamil Nadu governmentRation Card UpdateGrievance CampTNPDS

Trending News