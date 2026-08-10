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விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஆகஸ்ட் 14 பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை -அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

Local Holiday News: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூரம் திருத்தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்டவை இந்த விடுமுறையில் செயல்படாது. அவசர சேவைகள் வழக்கம்போல் செயல்படும் நிலையில், விடுமுறையை ஈடு செய்ய ஆகஸ்ட் 22 வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 10, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:06 PM IST
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஆகஸ்ட் 14 பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை -அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
Image Credit: AI Generated | Virudhunagar Local Holiday on August 14 for Schools - Colleges

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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