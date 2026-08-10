/விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஆகஸ்ட் 14 பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை -அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்ட நிர்வாகம் ஆகஸ்ட் 14, 2026 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது. புகழ்பெற்ற ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருள்மிகு நாச்சியார் (ஆண்டாள்) திருக்கோயிலில் வெகுவிமரிசையாக நடைபெறவுள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற ஆடிப்பூரத் திருவிழா தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு இந்த விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த உள்ளூர் விடுமுறைக்கு காரணம் என்னவென்றால், ஆண்டாள் கோயில் திருவிழாவையொட்டி ஏராளமான பக்தர்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு வருகை தருவார்கள் என்பதால், கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கிய ஆன்மீகத் திருவிழாக்களில் ஒன்றாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூரப் பெருவிழா திகழ்கிறது. 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான இத்தலத்தில், வைணவக் கடவுளான ஆண்டாள் அவதரித்த ஆடிப்பூர நட்சத்திரத்தன்று நடைபெறும் தேரோட்டம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இத்திருவிழாவில் பங்கேற்க தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும், பிற மாநிலங்களிலிருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் குவிவது வழக்கம்.
இந்த ஆண்டு திருவிழாவின் சிகர நிகழ்வான தேரோட்டம் ஆகஸ்ட் 14 அன்று நடைபெற உள்ள நிலையில், பொதுமக்களின் வசதி, போக்குவரத்து சீரமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் இந்த உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள உள்ளூர் விடுமுறை, விருதுநகர் மாவட்டத்தில் செயல்படும் பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பொருந்தும்.
உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும், பொதுமக்களின் அவசியத் தேவைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் பாதிப்படையாத வகையில் சில அத்தியாவசியத் துறைகள் வழக்கம்போல் இயங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூரத் திருவிழாவுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். இதனால் திருவிழா நடைபெறும் பகுதிகளில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள், வாகன நிறுத்த ஏற்பாடுகள், பக்தர்கள் செல்லும் வழித்தடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
கூட்ட நெரிசல் அதிகரிக்கும் நேரங்களில் பக்தர்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கவும், அவசர காலங்களில் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் அதிகாரிகள் தயார் நிலையில் இருப்பார்கள்.
மேலும் திருவிழாவுக்கு வரும் பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்கும் அறிவுறுத்தல்களை முறையாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
தேரோட்டத் திருவிழாவை அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் நடத்தி முடிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறை சார்பில் விரிவான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன: